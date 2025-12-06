2025 年一丹獎峰會：匯聚全球視野與本地創見

來自 50 多個國家逾 500 位教育及慈善領袖同心佑香港，共覓教育未來路向

香港2025年12月6日 /美通社/ -- 國際慈善基金會一丹獎基金會在港舉辦「一丹獎峰會」，匯聚橫跨六大洲、超過 50 個國家逾 500 位教育家、青年領袖及非牟利機構代表。峰會正式開始前，全場與會人士起立默哀，國際教育界代表一同哀悼大埔火災遇難者。來自公營機構、私營企業與慈善領域的領袖亦出席了一丹獎基金會與合作夥伴——包括團結香港基金、香港大學教育學院、聯合國難民署（UNHCR）、Hong Kong Foundation Exchange 及 Lirvana Lab共同舉辦的多個延伸活動。

一丹獎創辦人陳一丹博士強調基金會凝聚社群力量，推動互學互鑑的承諾，他表示：「同心方能致遠，作為一個放眼世界、力足本地的學習社群，我們與大家共創教育未來的路向。」

一丹獎創辦人陳一丹博士在 2025 年一丹獎峰會致歡迎辭
江忞懿和 Project Melo 的姚依樂主持小組討論，邀請一丹獎得獎者 Rukmini Banerji 博士、 Usha Goswami 教授及 Angeline Murimirwa 分享有關作爲教育家的轉捩點
一丹獎基金會社群參與「團結卓爾論壇：從全球機遇到本地實踐：開拓香港國際教育樞紐新方向」
2025 年一丹獎峰會與一系列延伸活動

為期兩天的 2025 年一丹獎峰會主題為「教育轉折時刻，共創未來路向」，匯聚了 200 多名教育工作者、逾 100 位青年，以及非牟利組織領袖，其中包括超過 40 家基金會、30 所大學及 100 多所中小學校與教育網絡。首日議程聚焦如何在人工智能時代保存人文精神、教育科技的機遇與挑戰、協同合作如何帶來持續改變，以及如何培養不同層面的教育領袖等關鍵議題。講者包括新教育實驗發起人朱永新教授、韓國前代理總統兼教育部長李周浩教授、UNESCO 教育資訊化與教育人工智能部門主任苗逢春博士、 OECD 教育與技能總監 Andreas Schleicher 以及 GPE 高級特使及塞內加爾前國家教育部長 Serigne Mbaye Thiam 等。

峰會次日以「創變者之路」為主軸，三位一丹獎得獎者 Rukmini Banerji 博士、Usha Goswami 教授及 Angeline Murimirwa 與教育工作者、前奧運選手江忞懿，以及青年領袖姚依樂對談，分享她們成為全球教育創變者的經歷及轉捩點。

峰會期間，一丹獎基金會協辦了一系列交流活動。其中包括與團結香港基金共同舉辦、題為「從全球機遇到本地實踐：開拓香港國際教育樞紐新方向」的團結卓爾論壇，並邀請多位一丹獎得獎者，共同探討香港在教育領域跨文化協作與創新方面的潛力與方法。團結香港基金總裁李正儀博士與一丹獎基金會秘書長區天倫爲活動致開幕辭。

表彰教育領域創變者

兩位 2025 年得獎者到港並正式獲頒獎牌。 2025 年一丹教育研究獎得獎者 Uri Wilensky 教授分享了他對普及運算思維的願景，強調運算思維不應僅為少數人掌握的技能，而應成為全球每一位學習者的基礎素養。2025 年一丹教育發展獎得獎者 Mamadou Amadou Ly 分享了他在西非推動多語教育的工作，以創新教學模式釋放學生潛能、守護文化認同、創建更公平的學習環境。

關於一丹獎基金會

一丹獎基金會是一家國際慈善基金會，其願景為「以教育提升人類福祉」，透過一丹獎及其教育家網絡，支持教育理念發展及實踐，尤其是能夠正面影響生命及社會的項目。

一丹獎是全球最大的教育獎項，並歡迎多樣化的提名。它由兩個相輔相成的獎項組成，包括「一丹教育研究獎」和「一丹教育發展獎」，授予對教育研究和發展作出卓越貢獻的個人或不超過三位的團隊代表。

一丹獎授予每位得獎者一枚純金獎牌，得獎者或團隊亦會獲頒 3,000 萬港元獎金，其中一半為支持教育研究或項目發展的資金，旨在幫助得獎者進一步擴大其工作的規模，讓世界各地更多人受惠。

