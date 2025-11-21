华住集团公佈 2025 年第三季度穩健業績，盈利能力提升且網絡持續擴張

上海2025年11月21日 /美通社/ -- 全球領先的酒店集團之一 华住集团（納斯達克股票代碼：HTHT；香港交易所股票代碼：01179）公佈其 2025 年第三季度強勁業績，集團在輕資產擴張、忠誠度生態系統及數碼能力方面均保持增長勢頭。

輕資產策略持續推動高質量增長

A Hanting Hotel room, H World’s flagship economy brand

酒店總交易額達到人民幣 306 億元，按年增長 17.5%；總收入按年增長 8.1% 至人民幣 70 億元。來自管理加盟及特許經營酒店的收入增長 27.2% 至人民幣 33 億元，突顯了公司輕資產模式的實力及持續的加盟需求。

經調整 EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前利潤）增至人民幣 25 億元，去年同期為人民幣 21 億元。此增長反映了營運效率提升、利潤率更趨健康，以及集團持續有能力將高層增長轉化為穩健的經營表現。

华住集团CEO金輝先生表示：「在第三季度，我們的輕資產策略和強勁的網絡擴張，推動收入超越了我們指引的上限，並支持了健康的經營溢利增長。今年至今，我們已新開設超過 2,000 間酒店，正穩步邁向 2025 年全年新開設 2,300 間酒店的目標。」

擴展忠誠度計劃、規模及品牌實力

集團的忠誠度計劃 H Rewards 會員人數已突破 3 億，成為全球規模最大的酒店忠誠度生態系統之一。

第三季度會員預訂間夜數達 6,600 萬，按年增長 19.7%，突顯了會員參與度的提升，以及對集團旗下品牌和數碼平台的信任日益增加。

华住集团 繼續推進其多品牌策略，在經濟型、中檔及中高檔市場均錄得領先表現。Hanting、JI Hotel、Orange Hotel、Crystal Orange 及 IntercityHotel 等旗艦品牌，仍然是集團在國內及國際網絡增長的主要動力。

截至 2025 年 9 月 30 日，华住集团在全球營運 12,702 間酒店，共計 1,246,240 間客房。集團於第三季度開設了 749 間酒店，按年計算，其業務版圖在中國額外擴展至 89 個城市。

憑藉強勁的加盟需求、高度可擴展的數碼基礎設施，以及極具韌性的會員生態系統，华住集团對在中國及海外的長期增長前景保持樂觀。

如欲查看完整發布，請瀏覽：https://ir.hworld.com/

华住集团簡介

华住集团總部位於中國（納斯達克：HTHT，香港交易所股票代號：01179），現時是全球領先的酒店集團。該集團擁有多元化住宿組合，包括 Steigenberger Icons、Steigenberger Hotels & Resorts、MAXX、漢庭酒店、全季酒店、桔子水晶酒店和桔子酒店等。該集團強調輕資產營運、數碼化創新與策略品牌發展，從而推動可持續發展國際成長。

如欲查看更多資料，請瀏覽 华住集团 網站：https://ir.hworld.com/

無論是否出現新資料、未來事件或其他原因，除非適用法律要求，否則 华住集团 不承擔更新或修改任何前瞻性聲明的義務。

傳媒查詢，請聯絡：

Lihuan Wang [email protected]

Zheming Xing [email protected]

SOURCE H World Group