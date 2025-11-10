H World Group 慶祝成立 20 週年，發佈品質驅動型成長策略

上海 2025年11月10日 /美通社/ -- H World Group Limited（納斯達克股票交易所代號：HTHT，香港交易所股票代號：01179）是全球領先的酒店集團，最近為了慶祝成立 20 週年，而宣佈進入專注供給側創新與品質成長的全新策略階段。該公司計劃於 2030 年於中國 2,000 個城市經營超過 20,000 間酒店，並以約 15% 市場佔有率為目標。

H World 創始人兼執行主席季琦先生在上海舉行的「夥伴大會」活動中，表示對中國經濟和酒店業長期前景充滿信心：

「我堅定地，看好中國、看好產業、看好華住。中國酒店業預計在供給側改革的推動下，實現更高水準的發展。」

H World Group 2030 年願景：品質調整

季先生表示，H World 的成長策略以三大支柱為中心——品牌領導地位、強大會員生態系統與先進科技基礎。

未來二十年基礎

該慶祝活動中，該公司回顧 2005 年單一酒店發展至遍佈 19 個國家和地區超過 12,000 間酒店的歷程，並吸引近 4,000 名加盟商、投資者和合作夥伴參與。

截至目前為止，H World 已接待超過 20 億賓客，而為該產業投資貢獻超過 3,000 億人民幣。根據《HOTELS Magazine》2025 年全球酒店集團客房數量排名，H World 位居第四。當中漢庭酒店獲公認為全球最大單一酒店品牌，全季酒店也躋身前五名。

季先生說：「H World 致力實現高品質成長，並成為中國住宿業的基礎設施。我們的使命是引起全球對『中國式待客之道』共鳴，並於中國及世界各地重新定義旅行體驗，建立啟迪心靈空間。」

關於 H World Group Limited

H World Group Limited 總部位於中國（納斯達克股票交易所代號：HTHT，香港交易所股票代號：01179），現時是全球領先的酒店集團。該集團擁有多元化住宿組合，包括 Steigenberger Icons、Steigenberger Hotels & Resorts、MAXX、漢庭酒店、全季酒店、桔子水晶酒店和桔子酒店等。該集團強調輕資產營運、數碼化創新與策略品牌發展，從而推動可持續發展國際成長。

