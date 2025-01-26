北京國貿大酒店舉辦「紫禁之巔-新年音樂會」，喜迎2025年，引領都市生活新風尚

北京2025年1月26日 /美通社/ -- 香格里拉集團旗下的北京國貿大酒店坐落於北京市中心，與國貿商場和寫字樓僅數步之遙。作為京城之巔，北京國貿大酒店坐擁壯麗的城市風光，將多元生活風尚、本土藝術文化、活躍社交氛圍、頂級接待體驗與可持續發展理念融為一體，致力於打造城市生活新標桿。

北京國貿大酒店不僅是下榻之選，更是高品位人士歡聚慶祝的社交殿堂。酒店擁有一系列無與倫比的設施，包括米其林星級餐廳紅館、以創新融合菜著稱的國貿79高空餐廳，以及提供現場爵士樂表演和精緻雞尾酒的空中酒廊和酒吧。追求健康放鬆的賓客，可在Chi水療中心享受東方風情的五感體驗，還有一流的健身俱樂部與無邊際泳池，也將為您帶來極致寧靜。

北京國貿大酒店作為藝術贊助商，攜手中國歌劇舞劇院交響樂團，舉辦了「2025紫禁之巔-新年音樂會」，共襄世界級音樂盛宴。

酒店致力於打造都市生活方式新地標，將藝術與文化深度融入住宿體驗。中國非物質文化遺產藝術激發餐飲創新靈感，為您開啟難忘的美食之旅。

為了讓每位賓客都能享受多彩生活樂趣，我們提供個性化定制體驗，針對4條特色主題路線打造Citywalk地圖，讓好奇的旅人盡情探索北京的魅力。

香格里拉致力於成為賓客心中首選，我們提供的酒店服務不僅賦能員工，更助力當地社區發展，守護地球家園，傳承亞洲文化精髓。

北京國貿大酒店將可持續發展理念融入運營的各個環節。酒店所在的建築榮獲白金級LEED EB與WELL認證。我們攜手當地社區，成功舉辦了CBD垂直馬拉松活動，倡導健康的生活方式與美好的生活平衡。

北京國貿大酒店隸屬於香格里拉集團，傲居京城之巔，高達330米。酒店坐落於中國國際貿易中心，地理位置優越。酒店大堂位於第64層，步入酒店，高雅超現代的裝潢設計映入眼簾，傳統中式美學與時尚西式格調在此交融。酒店內的餐飲選項豐富誘人，包括3個設計師餐廳、1間酒吧、1個酒廊以及4個私人專屬用餐空間。此外，健身俱樂部的室內無邊際泳池與CHI水療等您來體驗極致放鬆之旅。

SOURCE 北京國貿大酒店