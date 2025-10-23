希爾思寵物營養宣布 2025 年希爾思全球研討會的主題為「Strong Science, Long Lives」，以推進高齡寵物的專業照護

現已開放予亞洲及澳洲的獸醫專業人員登記報名，助他們掌握老化科學與高齡寵物營養策略的最新見解

堪薩斯州歐弗蘭帕克 2025年10月23日 /美通社/ -- 希爾思寵物營養（希爾思）作為以科學為主的全球領先品牌，今日宣布將會舉辦 2025 年希爾思全球研討會，主題為高齡寵物的專業照護。這場研討會是全球最大型的免費教育活動之一，專為世界各地的獸醫專業人員而設。

本次活動的主題為「Strong Science, Long Lives」且現已接受公開報名，延續希爾思在高齡寵物健康研究方面的堅實基礎。與會者可透過希爾思進修中心平台登記參加直播。網上登記亦可在直播活動結束後，隨時按需要重溫所有會議內容。各地區的網上直播日期如下：

澳洲 / 紐西蘭： 10 月 29-30 日

10 月 29-30 日 南韓、泰國、台灣和日本：11 月 6-7 日

如想登記參加希爾思全球研討會，請在下方瀏覽您所在國家/地區的登記連結：

希爾思全球研討會滙聚世界各地的權威專家，讓他們聚首一堂，共同探討營養的重要性及在高齡寵物健康照護上的重要影響。與會者將可獲得創新的見解和實務應用的資料，為臨床診症提供指引，同時涵蓋以下議題：獸醫老化科學、認知障礙症、活動度問題，以及針對多種合併症高齡患者的臨床處理方式等。

「今年希爾思全球研討會的主題是『Strong Science, Long Lives』，完美體現了我們的使命，」希爾思寵物營養總獸醫師 Jolle Kirpensteijn 醫生表示。「我們相信，透過深入研究老化科學並應用最先進的營養策略，我們就能夠大幅改善高齡寵物的生活質素和壽命。」

與會者將可聽取超過 18 名知名專家的分享，其中包括希爾思的科學家和營養學家。

講者將深入探討寵物及寵物主人在老化過程中的相關議題，從認知功障礙、併發性狀況，再到臨終照護與客戶溝通。部分的重量級講者包括：

主題講者 Nicole Ehrhart （ VMD 、 MS 、 DACVS 、 ACVS 創會院士（腫瘤外科）， 現任 Columbine Health Systems 健康老化中心主任兼科羅拉多州立大學教授。她將用大丹犬為例為研討會揭開序幕，分享對老化過程與長壽科學的理解。

現任 Columbine Health Systems 健康老化中心主任兼科羅拉多州立大學教授。她將用大丹犬為例為研討會揭開序幕，分享對老化過程與長壽科學的理解。 主題講者 Natasha Olby （ Vet MB 、 PhD 、 MRCVS 、 DACVIM （腦神經科））， 現任北卡羅來納州立大學獸醫神經學與腦神經外科教授。她將探討高齡犬隻的活動度喪失問題。

現任北卡羅來納州立大學獸醫神經學與腦神經外科教授。她將探討高齡犬隻的活動度喪失問題。 Katie Tolbert （ DVM 、 PhD 、 DACVIM （ SAIM 、 SA Nutrition ））， 現任德州農工大學小動物及比較腸胃科臨床副教授。她將探討高齡小動物患者的虛弱狀態，以及多種合併症狀況。

現任德州農工大學小動物及比較腸胃科臨床副教授。她將探討高齡小動物患者的虛弱狀態，以及多種合併症狀況。 希爾思全球臨床營養與功效科學家 Allison McGrath (M.S.) 與希爾思貓科專業獸醫事務經理 Lisa Restine（DVM、DABVP（貓科）），她們將共同探討營養在維持貓隻認知功能中的重要影響。

「希爾思全球研討會見證了我們對推動獸醫專業的堅定承諾，」希爾思寵物營養亞洲區專業獸醫事務總監Dr. Jill Zigomanis 表示。「隨着寵物壽命延長，我們也必須提升自己對牠們在高齡階段獨特需求的理解。我們讓頂尖專家齊聚一堂，共同分享突破性的研究與實用策略，從而協助獸醫專業人員有效管理並推動適合寵物的健康老化措施。」

希爾思寵物營養致力於透過創新治療性與健康型營養，為高齡寵物的健康提供支援。研討會將重點介紹希爾思的產品，為獸醫提供一套完整的寵物食品方案，以協助處理高齡患者的個案。

如要深入了解 2025 年希爾思全球研討會，包括詳細議程、完整講者名單，以及免費網上活動的登記資訊，請透過上方各國家/地區連結來進入希爾思進修中心。

關於希爾思寵物營養

希爾思寵物營養自 77 年前創立以來，一直致力於透過廣泛研究以及對寵物特定需求的科學理解，為寵物提供最佳營養。他們的團隊包括近 200 名獸醫、博士營養學家和食品科學家，不斷努力制定創新解決方案以促進寵物健康。希爾思提供完整的產品線，包括 Prescription Diet 治療性營養配方與 Science Diet 健康營養產品，全球的獸醫診所與寵物專門零售商均有販售。如需更多關於其產品與營養理念的資訊，歡迎瀏覽 HillsPet.com 。

媒體聯絡：

Emma Honn, [email protected]

SOURCE Hill's Pet Nutrition