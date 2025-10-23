힐스 펫 뉴트리션은 "Strong Science, Long Lives"라는 주제로 고령 반려동물 케어 증진을 위한 2025 힐스 글로벌 심포지엄 개최를 발표했습니다

아시아와 호주의 수의 전문가들이 노화 과학 및 영양 전략에 대한 최신 인사이트를 얻을 수 있는 심포지엄 등록이 시작되었습니다

캔자스주 오버랜드 파크, 2025년 10월 23일 /PRNewswire/ -- 과학기반영양을추구하는글로벌선두기업힐스펫뉴트리션은오늘고령반려동물을위한특별한케어에초점을맞춘 '2025 힐스글로벌심포지엄' 개최를발표했습니다.이번심포지엄은전세계수의전문가들에게무료로제공되는가장큰규모의글로벌교육기회중하나입니다.

노령 반려동물 건강을 위한 힐스의 오랜 연구를 바탕으로 "Strong Science, Long Lives" 라는 주제로 개최되는 이번 행사의 등록이 시작되었습니다 . 참가 희망자는 ' 힐스 벳 아카데미 (Hill's Veterinary Academy)' 플랫폼을 통해 라이브 스트리밍에 등록할 수 있으며 ,

Hill's Global Symposium, Phoenix, AZ, 2025 (PRNewsfoto/Hill's Pet Nutrition)

온라인 등록 시 , 실시간 행사 종료 후에도 모든 세션을 VOD 로 다시 시청할 수 있습니다 .

지역별 라이브 스트리밍 일정은 다음과 같습니다 :

호주 / 뉴질랜드 : 10 월 29-30 일

한국 , 태국 , 대만 , 일본 : 11 월 6-7 일

힐스 글로벌 심포지엄의 국가별 등록은 다음 등록 링크를 통해 가능합니다 :

힐스 글로벌 심포지엄은 전 세계 전문가들이 모여 영양의 힘과 노령 반려동물의 건강관리에 있어 영양의 역할에 대해 논의할 수 있는 장을 제공합니다 . 참가자들은 임상적 의사 결정과 관련하여 혁신적인 인사이트와 실용적인 적용법에 대한 지식을 얻을 수 있으며 , 수의학적 노화 과학 , 인지기능 장애 증후군 , 모빌리티 문제 , 여러 복합 질환을 가진 노령 반려동물의 임상적 접근법 등 다양한 주제를 다룰 예정입니다 .

힐스 펫 뉴트리션의 최고 수의 책임자 (CVO) 인 욜라 커펜스타인 박사는 " 올해의 힐스 글로벌 심포지엄 주제인 'Strong Science, Long Lives' 는 힐스의 미션을 완벽하게 담고 있습니다 ." 라며 , " 노화에 대한 과학적 연구 ( 제로사이언스 ) 를 깊이 탐구하고 최첨단의 영양에 대한 전략을 적용함으로써 , 우리는 노령화 되는 반려동물의 삶의 질과 수명을 크게 향상시킬 수 있다고 믿습니다 ." 라고 말했습니다 .

이번 심포지엄에는 힐스의 과학자 및 영양학자를 포함한 18 명 이상의 저명한 전문가들이 연사로 나섭니다 . 연사들은 인지 기능 장애와 동반 질환부터 호스피스 케어 , 고객 소통에 이르기까지 반려동물과 보호자 모두와 관련된 노화에 대한 내용을 심도 있게 다룰 예정입니다 . 주요 연사는 다음과 같습니다 .

기조 연설자 니콜 에르하트 (Nicole Ehrhart, VMD, MS, DACVS, ACVS 창립 회원 , 종양외과 ), 콜럼바인 보건 시스템 건강노화 센터 소장 겸 콜로라도 주립대학교 교수는 그레이트 데인 연구를 통한 노화 과정의 이해와 장수 과학에 대한 발표로 심포지엄의 문을 엽니다 .

기조 연설자 나타샤 올비 (Natasha Olby, Vet MB, PhD, MRCVS, DACVIM 신경학 ), 노스캐롤라이나 주립대학교 수의학 신경학 · 신경외과 교수로 , 노령견의 운동성 상실에 대해 강연합니다 .

케이티 톨버트 (Katie Tolbert, DVM, PhD, DACVIM, SAIM, SA 영양학 ), 텍사스 A&M 대학교 임상 수의학 조교수 ( 소동물 및 비교 소화기학 ) 는 소동물의 노쇠 및 동반질환에 대해 연설합니다 .

힐스 및 글로벌 임상영양 담당 과학자인 앨리슨 맥그래스 (Allison McGrath, M.S.) 와 리사 레스틴 (Lisa Restine, DVM, DABVP 고양이 ), 힐스의 고양이 전문 수의사가 함께 고양이 인지 기능에서 영양이 차지하는 중요한 역할에 대해 발표합니다 .

힐스 펫 뉴트리션 아시아의 수의 전문 담당 이사인 질 지고마니스 (Jill Zigomanis) 는 " 힐스 글로벌 심포지엄은 수의학 발전에 기여하고자 하는 힐스의 변함없는 약속의 증거 " 라며 ,

" 반려동물의 수명이 길어짐에 따라 , 노령기에 접어든 반려동물의 특별한 요구에 대한 우리의 이해도 발전해야 합니다 . 우리는 수의학 전문가들이 반려동물의 건강한 노화를 효과적으로 관리하고 증진할 수 있도록 획기적인 연구와 실용적인 전략을 공유하기 위해 최고의 석학들을 한자리에 모았습니다 ." 라고 덧붙였습니다 .

힐스 펫 뉴트리션은 혁신적인 치료 및 웰빙 기반 영양을 통해 노령 반려동물의 건강을 지원하는 데 전념하고 있습니다 . 이번 심포지엄에서는 힐스의 제품들을 집중 조명하여 , 수의사들이 노령 환자 케이스를 관리하는 데 도움이되는 완벽한 반려동물 사료 라인업을 소개할 예정입니다 .

2025 힐스 글로벌 심포지엄의 상세 일정 , 전체 연사 명단 , 무료 온라인 행사 등록 정보 등 자세한 내용은 위에 안내된 국가별 링크를 통해 ' 힐스 벳 아카데미 ' 를 방문하여 확인할 수 있습니다 .

