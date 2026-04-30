智電系統 2026「智電日」登場 以 AI 調度深化微電網韌性布局

智電系統董事長郭守富於開幕致詞指出，面對再生能源滲透率攀升與極端氣候下的電網穩定性挑戰，單純擴建發電裝置已不足以因應。「精準的能源調度，是落實微電網價值的核心。」他強調，智電已全面投入以AI為核心的調度技術，透過預測演算法將再生能源的波動性轉化為可調度資源，協助系統在複雜供需情境下完成最優化分配。

技術主軸：從 EMS 基礎建設到 AI 調度應用

會中由總經理黃李堅領軍，智電核心團隊完整展示公司自底層EMS、SCADA 建置，到上層VPP聚合與AI調度的垂直整合能量。因應台電深澳電廠即將建置大型儲能系統，智電於會中完整解析其技術要點，並展示公司既有EMS產品線對該應用情境的對應能量，展現承接大型儲能複雜調度需求的技術實力與整備度。此外，智電透過智慧表後控制所建構的虛擬電廠平台，目前聚合容量已達262 MW，已實際參與電力交易市場運作；AI算力驅動的調度引擎則進一步將再生能源波動轉化為可調度資源,，是智電下一階段能源自主技術的核心。

此外，智電亦分享綠氫整合與微電網管理的中長期布局，勾勒從現階段儲能調度邁向多元能源載體整合的技術路徑。

智電近期完成的國立臺灣科技大學防災型微電網專案，規模達1MW/2MWh，可於市電中斷時支援4小時，是公司將AI調度核心應用於校園防災場域的指標性成果，也奠定防災型微電網產品化的技術基礎。

跨域協作:產學界專業視野齊聚

本次研討會特別邀請國立臺灣科技大學郭政謙教授、台灣電力公司吳進忠副總經理兼數位長，以及連裕豐消防設備技師蒞臨分享，分別就全球能源趨勢、電網儲能實務與系統安全防護等面向提供專業觀點，為與會者帶來跨領域的深度交流。

2026 戰略布局:防災微電網與海外市場雙軌推進

智電於會中明確指出2026年兩大戰略方向：

一、防災型微電網深化發展。 以校園微電網專案為起點，將AI調度核心模組化，推向校園、醫院、政府機關、關鍵基礎設施等應用場域，回應氣候變遷下各界對電力韌性的迫切需求。

二、海外市場加速拓展。 智電已於日本完成2MW/8MWh儲能案場的EMS建置並穩定運行中，後續多個案件亦同步推進；紐西蘭、澳洲市場則持續開發中。2026年將以既有實績為基礎，加速海外業務深化，將台灣自主研發的EMS、SCADA與PPC整合能力輸出至國際市場。

秉持「智賦微網 電築韌性」的核心精神，智電將以技術研發與跨域協作，為企業、產業及社會提供最堅實的能源轉型後盾。

SOURCE 智電系統股份有限公司