中國海油實現開門紅 2026年一季度產量業績雙提升

香港2026年4月28日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈了2026年一季度經營業績。公司持續深化增儲上產、穩步推進降本增效，油氣淨產量和歸母淨利潤實現強勁增長。

2026年第一季度，中國海油實現淨產量205.1百萬桶油當量，同比增長8.6%，再創歷史新高。其中，中國淨產量140.0百萬桶油當量，同比上升7.0%；海外淨產量65.1百萬桶油當量，同比上升12.3%，主要得益於墾利10-2、圭亞那Yellowtail等油氣田的產量貢獻。

期內，公司共獲得4個新發現，並成功評價12個含油氣構造。其中，新發現旅大16-1展示了遼中凹陷古近系岩性領域的勘探前景；成功評價恩平20-5，一體化滾動增儲成效顯著。開發生產方面，惠州25-8 油田綜合調整項目和蓬萊19-3油田1/2/3/8/9區二次調整項目等已成功投產，其他新項目正在順利推進。

受實現油價與油氣銷量上升的影響，本季度公司未經審計的油氣銷售收入約人民幣970.0億元，同比增加9.9%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣391.4億元，同比增加7.1%。桶油主要成本為28.41美元，成本競爭優勢持續鞏固。期內，公司資本支出約人民幣330.2億元，主要由於勘探井、調整井工作量的加快部署和產能建設的提速。

公司首席執行官兼總裁黃永章先生表示：「一季度，中國海油全力推進增儲上產和提質增效，實現生產經營『開門紅』。下一步，我們將加大油氣勘探開發力度，統籌科技攻關，抓好精益管理，確保高質量完成各項工作任務。」

— 完 —

編者注：

如需瞭解中國海洋石油有限公司更多信息，請登陸公司網站https://www.cnoocltd.com

*** *** *** ***

本新聞稿包含公司的前瞻性資料，包括關於本公司和其附屬公司業務相當可能有的未來發展的聲明，例如預期未來事件、業務展望或財務結果。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、 「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞匯以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以本公司在此日期根據其經驗以及對曆史發展趨勢，目前情況以及預期未來發展的理解，以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到本公司的目前預期和預測存在不確定性，取決於一些可能導致實際業績、表現和財務狀況與本公司的預期產生重大差異的不確定因素，這些因素包括但不限於宏觀政治及經濟因素、原油和天然氣價格波動有關的因素、石油和天然氣行業高競爭性的本質、氣候變化及環保政策因素、公司價格前瞻性判斷、並購剝離活動、HSSE及保險安排、以及與反腐敗、反舞弊、反洗錢及公司治理相關法規變化。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

*** *** *** ***

如有進一步查詢，請聯絡：

劉翠

媒體/公共關係

中國海洋石油有限公司

電話：+86-10-8452-6641

傳真：+86-10-8452-1441

電郵：[email protected]

程遙

九富（香港）財訊公關集團有限公司

電話: +852 5540 0725

傳真: +852 2111 1103

電郵：[email protected]

SOURCE 中國海洋石油有限公司