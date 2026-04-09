中國海油發佈2025年度ESG報告

香港2026年4月9日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃檯）及80883（人民幣櫃檯），上海證券交易所股票代碼：600938）今天在香港發佈了2025年度環境、社會及管治（ESG）報告。

堅持高效治理，築牢發展根基

推進綠色轉型，共建美好生態

踐行社會責任，共享發展成果

面對全球能源格局深度調整、氣候治理格局持續分化的複雜形勢，中國海油堅持穩中求進，將ESG理念深度融入發展戰略與經營全過程，持續完善ESG治理，全力推動高質量發展再上新台階。2025年，公司斬獲《財資》雜誌2025年度「企業可持續發展領導力大獎—金獎」、《證券時報》「中國上市公司ESG百強」等多項境內外殊榮，充分彰顯各利益相關方對公司高質量發展成效的認可。

中國海油聚力推動高效治理。構建多元化董事會，強化董事能力建設，持續提升決策質量。鞏固完善ESG工作機制，高質量完成ESG指標體系優化、氣候信息披露專題研究等十項重點工作。健全風險管理與內控合規體系，紮實開展ESG盡職調查、定期開展風險管理審計，全員簽署「合規承諾書」，並持續開展反商業賄賂及反貪污培訓，以規範治理保障企業穩健運營。

中國海油穩步推進綠色轉型。持續優化產品供應結構，提升清潔能源供應能力。堅持全流程綠色低碳生產，提高能源利用效率、擴大岸電應用範圍，全年綠電替代量達10.8億千瓦時，火炬氣回收利用成效顯著。穩步推進油氣與新能源融合發展，海上風電資源獲取邁出堅實步伐，有序推進海南CZ7風電項目和全球首座16兆瓦級張力腿型浮式風電平台項目建設。積極培育負碳產業，牽頭制定2項海上CCUS國家標準，中國首個海上CCUS示範項目在恩平15-1平台順利投用，深海二氧化碳水合物固化封存完成探索性海試，「岸碳入海」、油氣電氫碳綜合能源示範項目前期研究紮實展開。堅持科技引領，全年研發經費投入同比增長22%。深入推進數智化轉型，不斷提升海上平台無人化率，「深海一號」氣田入選中國首批領航級智能工廠培育名單。

中國海油積極踐行社會責任。秉持「EMPOWER-賦能社區，善行無界」的社區共建方針，持續開展鄉村振興、教育幫扶、生態保護等公益項目，全年累計投入超人民幣1.34億元，其中鄉村振興總投入超人民幣7,468萬元，惠及約600萬人。健全安全生產責任體系，紮實開展安全生產治本攻堅與隱患排查整治，築牢「平安海油」根基，全年安全生產形勢平穩。落實人才興企戰略，加強員工關心關愛，推動員工與企業共成長，持續提升員工安全感、歸屬感與獲得感。深化供應鏈體制改革，強化供應鏈ESG管理，開展供應商合規培訓，打造綠色、共贏、廉潔供應鏈。加強利益相關方溝通，提升信息披露透明度，連續三年獲得上海證券交易所信息披露A級評價。

展望未來，公司董事長張傳江先生表示：「中國海油將以培育海洋能源資源新質生產力為動力，以完善ESG管理與披露體系為保障，聚力推動高質量可持續發展，奮力打造具有鮮明海洋特色的世界一流能源資源集團。我們將以更穩健的發展、更優異的業績、更紮實的擔當，與利益相關方共享發展成果，期待與各位攜手同行，共築可持續發展美好未來！」

— 完 —

編者註：

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本新聞稿包含公司的前瞻性資料，包括關於本公司和其附屬公司業務相當可能有的未來發展的聲明，例如預期未來事件、業務展望或財務結果。「預期」、「預計」、 「繼續」、 「估計」、 「目標」、 「持續」、 「可能」、 「將會」、 「預測」、 「應當」、 「相信」、 「計劃」、 「旨在」等詞彙以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以本公司在此日期根據其經驗以及對歷史發展趨勢，目前情況以及預期未來發展的理解，以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到本公司的目前預期和預測存在不確定性，取決於一些可能導致實際業績、表現和財務狀況與本公司的預期產生重大差異的不確定因素，這些因素包括但不限於宏觀政治及經濟因素、原油和天然氣價格波動有關的因素、石油和天然氣行業高競爭性的本質、氣候變化及環保政策因素、公司價格前瞻性判斷、併購剝離活動、HSSE及保險安排、以及與反腐敗、反舞弊、反洗錢及公司治理相關法規變化。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

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