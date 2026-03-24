網格機器人 24 小時交易，集發票獲黃金代幣！XREX 交易所限時回饋手續費，加碼抽 AirPods Pro 3

克服人性弱點！網格機器人是什麼？

「網格交易機器人」是一種可以規律地，依照投資人所設定的目標，價格一旦觸發，就會自動執行投資操作的交易機器人。

投資者設定好想要的價格上下區間，並在價格區間分成多個等距的網格，當價格達到設定的任一買入價格時，機器人就會自動買入；當市場價格達到設定的賣出價格時，機器人就會自動賣出，不會受到任何情緒與時間的影響，也可以確保獲利的比例，是加密貨幣市場中常見的投資工具。

XREX 交易所負責網格機器人的產品經理許仕賢（Sean）指出，無論市場如何波動，用戶想要做多、做空還是採取中性策略，只要在設定的區間內，網格機器人都能在不受情緒與時間影響情況下，持續且正確地，重複執行投資人設定的交易策略。

由於機器人能隨時捕捉市場波動，交易較為頻繁，用戶在達成投資目標的同時，亦能更高效地累積交易發票張數，達成活動參與門檻。進一步瞭解網格機器人的產品細節和使用情境，可以參考之前的教學文章。

享最高 70% 手續費回饋，集發票就能換黃金！

國際局勢多變，市場不確定性增高，在資產配置中納入黃金代幣 Tether Gold（XAUt）等虛擬資產，除了有分散風險的功能，也能搭配虛擬資產市場 24 小時交易、沒有地域限制等特性，更有彈性的應用手中資產。且 XAUt 還可在網格機器人中，進行 BTC/XAUt 和 ETH/XAUt 幣對投資，透過兩個幣種的不同波動特性，有紀律的實現更多元的資產投資策略。

XREX 交易所自 4 月 1 日起，推出為期一個月的「網格機器人不打烊・集發票抽 AirPods」限期活動，只要在完成活動登錄後，於 XREX 交易所累積一定的發票張數，就可獲得黃金代幣 XAUt 作為交易手續費回饋。

累積發票張數 （不限金額） 回饋獎勵 7 張(含)以上 活動期間累積 XREX 交易所（鏈科）開立的發票未稅總金額之 50%，以等值的黃金代幣（XAUt）回饋。 14 張(含)以上 活動期間累積 XREX 交易所（鏈科）開立的發票未稅總金額之 70%，以等值的黃金代幣（XAUt）回饋。

加碼再抽六位幸運得主：把 AirPods Pro 3 與 500 元黃金帶回家

除了人人有獎的黃金代幣 XAUt 回饋，XREX 交易所再加碼 AirPods 和黃金代幣，抽出幸運得主，獲得總價值超過萬元的獎勵：

一：抽出 5 位得主，每人可獲價值新台幣 500 元的黃金代幣 XAUt。

二：若活動符合資格人數超過 200 位，將加碼抽出一位幸運兒，獨得 AirPods Pro 3（價值 NT$ 7,490）。

活動指南

活動時間：2026 年 4 月 1 日 08:00 起至 2026 年 4 月 30 日 07:59 活動對象： 於活動期間內完成活動登錄，且為 XREX 交易所通過實名驗證之用戶。 立刻前往報名（3/23 起開放報名） 活動獎勵： 活動期間內，用戶凡累積達指定次數之手續費發票，即可獲贈等值黃金代幣（XAUt）之交易手續費回饋。 獎勵發放時間： 黃金代幣（XAUt）回饋將於活動結束後次月底前，統一發送至符合資格用戶的 XREX 交易所錢包。

發票怎麼算？

XREX 交易所（鏈科）每日開立的發票金額，係統計「前一日 08:00 至當日 07:59 」期間產生之所有手續費加總，每一個計算期間僅開立一張發票。例假日的發票，會在下一個工作日補行開立，例如：週六、日交易所產生的發票，會在下週一分別開立兩張發票。 根據本活動規則，符合本活動條件適用的發票日期區間為 2026 年 4 月 2 日 至2026 年 4 月 30 日。 若單日累積手續費金額未達於新台幣 1 元者，不予開立發票，亦不列入活動計算之。

活動注意事項

活動時區皆以臺灣時間 (GMT+8) 為準，且為 24 小時制。 活動內提及的交易金額門檻和獎勵，若涉及匯率換算，皆以活動結束日當日匯率為準，以XREX 交易所公示之參考價作為換算基準。 抽獎將透過第三方工具（如：PUCK、AppSorteos）隨機進行，全程錄影存證。 將活動結束後次月底前，公布中獎名單於 XREX 交易所官方社群平台與部落格。 活動若有名額限制相關條例，額滿將不另行通知。 AirPods Pro 3中獎者同意事項：

(1)獎品如有多種規格（包含但不限於容量、顏色等），由活動方購入時逕行決定，中獎人不得選擇。

(2)XREX交易所不提供亦不協助贈品之退貨、換貨或任何維修保固服務。商品如有瑕疵，得由XREX 交易所提供購買證明後，由中獎人自行向品牌或製造商辦理。

(3)獎品無法兌換等值現金。

(4)如遇獎品缺貨或不可抗力、不可歸責於 XREX 交易所之事由導致必須變更獎品內容，XREX 交易所有權改以等值商品取代之。 本活動贈獎如涉及稅務申報事宜，將依中華民國相關法令及主管機關規定辦理。受贈人應自行留意並履行其依法應盡之稅務申報及繳納義務；如有相關疑義，請洽詢專業稅務顧問或主管機關。 若用戶於活動期間觸發 XREX 交易所之風險控管或反洗錢（AML）監控機制，將立即喪失參加及領獎資格。 本活動獎勵與交易結果或盈虧無關，非屬投資報酬；投資有風險，請謹慎評估，所有內容僅供參考，不構成任何形式的投資建議。 如遇系統異常、不可抗力或其他不可預見之情況，XREX 交易所 有權調整、暫停或終止本活動。 除法令另有規定外，XREX 交易所 保留隨時修改、取消或終止本活動及相關內容之權利

本活動如有未盡事宜，悉依 XREX 交易所使用者條款、隱私權政策及中華民國相關法令辦理。 若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，XREX 交易所保有取消其中獎資格之權利。

關於 XREX 集團

創立於 2018 年，XREX 集團是一家擁有區塊鏈技術的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義。

XREX 集團臺灣子公司鏈科股份有限公司營運 XREX 交易所，於 2022 年 3 月，完成與臺灣金融監督管理委員會 (金管會) 的洗錢防制法令遵循聲明，並於 2025 年 9 月 22 日完成金管會的洗錢防制登記，爲完成的八家合規虛擬資產服務商之一；新加坡子公司於 2024 年 5 月取得新加坡金融管理局 (MAS) 大型支付機構 (MPI) 執照。

XREX 集團將普惠金融視為社會責任，持續運用區塊鏈技術推進金融參與權、金融使用權與金融教育權，並推出 XREX Academy 區塊鏈與虛擬資產系統化教育課程。

SOURCE XREX 交易所