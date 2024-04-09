旅遊零售通路專屬！金車噶瑪蘭「大師精選系列」嶄新上市

「噶瑪蘭大師精選單一麥芽威士忌」藉由調酒師靈活的用桶策略與精湛的S.T.R工藝，呈現出紛呈多維的風味層次與輕泥煤的獨特風韻。「噶瑪蘭大師精選RESERVE No.1」完美融合波本桶的輕盈花香與恰如其分的煙燻風味，和熱帶水果、香草與奶油交織出和諧迷人的滋味；「噶瑪蘭大師精選RESERVE No.2」則巧妙揉合波特桶帶來的莓果香氣、棉花糖、可可與點綴其中的泥煤氣息，為堅果與木質的溫潤底蘊增添了豐富的層次感。

這兩款獨具特色的威士忌酒精濃度均為40%，容量為1,000毫升，建議零售價為110美元，預計2024年在韓國、新加坡、印度、越南及香港率先推出，隨後進一步拓展至亞洲其他主要機場免稅店以及巴林國際機場免稅店。

在包裝設計上「大師精選單一麥芽威士忌」運用了流動的線條與層次感豐富的色彩密度，勾勒出獨具品牌特色的山脈紋理，向酒廠周遭的雪山山脈致敬，同時象徵著酒廠中瀰漫的香醇酒香。每個線條都別具意義，代表著噶瑪蘭得天獨厚的環境、氣候、水源，漸擴拓展的圖樣，同時也象徵對產品追求突破的企圖心。這些蘊含品牌身後意涵的元素，匯聚成「噶瑪蘭大師精選單一麥芽威士忌」，引領旅人們細膩品味匠人手感，見證冠軍威士忌傳奇基因的延續。

噶瑪蘭大師精選RESERVE No.1單一麥芽威士忌

色澤：晨光金黃

香氣：奶油及香草為前韻鋪墊，帶出焦糖烤布蕾與絲滑的蜂蜜甜感，如同精緻的法式甜點；鳳梨、蘋果、檸檬磅蛋糕的清香接續而來，香氣馥郁飽滿又清爽不膩。

口感：淡泥煤香氣輕柔地包覆絲滑香甜的酒體，入口後隱約鹹感襯托，香甜不膩口，適合暢飲。

噶瑪蘭大師精選RESERVE No.2單一麥芽威士忌

色澤：澄亮暖陽

香氣：清雅溫潤的桂圓紅棗茶，伴著堅果木質辛香，隨之而來是葡萄、莓果、櫻桃、李子、紅蘋果的濃郁果香，如同暖玉般細膩甘醇。

口感：入口後果香甜潤，溫潤的淡泥煤及核果香氣完美平衡，尾韻回甘，適合細品。

關於金車噶瑪蘭

金車噶瑪蘭於 2005 年正式建廠，成為台灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，2008 年推出台灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經 2016 年擴廠，名列世界前 10 大麥芽威士忌酒廠之一。金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球 60 多個國家及地區。秉持突破自我的信念，結合臺灣亞熱帶氣候醞釀的出眾風味與優異品質，屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過 800 面金牌，不斷寫下屬於台灣威士忌的新歷史，未來金車噶瑪蘭將會持續向前，將台灣優質威士忌推向世界。

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SOURCE 噶瑪蘭