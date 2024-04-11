逐點半導體為暴雪和網易聯合研發的《暗黑破壞神：不朽》帶來全新手游體驗

低功耗激活120幀高清畫質，一鍵開啟冒險者沉浸式探險之旅

上海2024年4月11日 /美通社/ -- 專業的圖像和顯示處理方案提供商逐點半導體宣布，暴雪和網易聯合研發的《暗黑破壞神：不朽》(Diablo® Immortal™)手游，獲得IRX渲染加速解決方案的認證。通過集成IRX渲染加速SDK，可在獲得IRX認證的終端上實現低功耗120幀的絲滑細膩顯示效果，讓玩家踏上一場精彩的探險之旅。

《暗黑破壞神：不朽》極致還原IP精髓特色，傳承經典暗黑畫風和恢弘世界觀。作為暗黑系列的全新手游作品，要想在手機上復刻端游中的游戲內容，讓冒險者們擁有身臨其境之感，真實炫酷的戰斗場景、清晰逼真的地下城、立體豐滿的角色塑造，都是獲得沉浸式游戲體驗的核心要素。這就給游戲畫質和性能提出了更高的要求。高幀率、高畫質是實現沉浸感的重要保證，但這往往意味著高負載，同時對手機GPU的渲染能力也是一大挑戰。

為突破性能瓶頸、系統發熱、續航不足等痛點，逐點半導體與網易《暗黑破壞神：不朽》手游技術團隊圍繞移動端視覺處理底層技術展開合作。通過采用IRX渲染加速技術，手機GPU只需渲染較低幀率和分辨率，就能輸出穩定流暢120幀高分辨率游戲畫面。相比於傳統渲染方式， IRX渲染加速技術在提升體驗的同時又能有效控制系統功耗。考慮到不同玩家的游戲需求，技術團隊讓游戲擁有更多顯示模式選擇，提升體驗的多樣性。玩家在進入硬件渲染加速設置頁面後，打開「渲染加速120幀」，即可充分感受游戲的平滑順暢。在「渲染加速高畫質」開啟時，則能在更高分辨率的畫面中體會細節的精彩。此外，在IRX渲染加速技術的幫助下，開發者根據游戲內容，靈活調整渲染算力資源，在移動端如實呈現最符合藝術原意的游戲作品。

網易 《暗黑破壞神：不朽》技術總監王嘉恆表示：「作為風靡全球的暗黑破壞神IP首款正版手游，《暗黑破壞神：不朽》承載了眾多玩家的期待。針對移動平台，我們和暴雪一起創造了全新的故事劇情和玩法。希望游戲內容在移動端既能做到傳承，也能有所突破，讓手游用戶能夠獲得極致暢爽的PC端游戲體驗。此次與逐點半導體合作，IRX渲染加速技術為游戲帶來了更加精准高效的視覺顯示提升，在低功耗、高幀流暢的沉浸畫質中，玩家可收獲酣暢淋漓的戰斗體驗和沉浸的探索樂趣。」

逐點半導體（上海）股份有限公司資深市場總監房軍表示：「《暗黑破壞神：不朽》代表著'暗黑破壞神'系列開啟全新篇章。其豐富的劇情內容、炫酷的戰斗視覺表現，以及驚艷的美術風格等，都在詮釋高品質游戲的真正含義。於游戲而言，想要長久維持生命力，玩家的游戲體驗是重中之重。作為IRX認證的游戲作品，逐點半導體IRX渲染加速解決方案將進一步提升《暗黑破壞神：不朽》的視覺顯示效果，讓用戶能在流暢自然的操作中 ，盡情感受暗黑世界的獨特魅力。」

網易游戲簡介

網易2001年正式成立在線游戲事業部，與廣大游戲熱愛者一同成長。經過20多年的快速發展，網易已躋身全球七大游戲公司之一。作為中國領先的游戲開發公司，網易一直處於網絡游戲自主研發領域的前端。

目前，網易正在運營中的游戲產品有100余款,並獨家代理多款風靡全球的游戲。依托強大的精品游戲研發能力，網易游戲近年來在海外市場持續迎來重大突破，連續五年蟬聯App Annie「年度全球發行商 52 強」榜單第二名。目前，多款產品均在全球多個地區取得了不俗的口碑和成績。

網易游戲以「游戲熱愛者」詮釋其形象，不僅定位於游戲平台和服務提供商，而是和所有的玩家一樣，是有血有肉的「游戲愛好者」。未來，網易游戲將繼續秉持網易公司「以匠心，致創新」的理念，與全球眾多的合作伙伴一起，為玩家打造能夠共享，值得熱愛的高品質游戲。

逐點半導體公司簡介

逐點半導體成立於2004年，是納斯達克上市公司Pixelworks Inc. （Nasdaq：PXLW）在中國的控股子公司。逐點半導體專注於手機視覺處理芯片，視頻轉碼芯片和3LCD投影儀主控芯片及實施方案的開發和設計，是業內先進的創新視頻和顯示處理解決方案提供商。2023年7月，逐點半導體全新的IRX游戲體驗品牌正式上線。該品牌以逐點半導體在移動端沉澱多年的圖像渲染與顯示技術方案為基礎，加以基於游戲特點的針對性調優服務，為不同類型的游戲在移動端實現高性能體驗與高畫質顯示效果，力求為終端用戶帶來最佳手游體驗。

Pixelworks提供業界先進的內容創作、視頻傳輸和顯示處理解決方案和技術，可在從影院到智能手機的所有屏幕上提供真實的視覺體驗和優越畫質。該公司擁有20多年的歷史，為領先的消費電子產品、專業顯示器和視頻流媒體服務的供應商提供圖像處理創新方案。欲了解更多信息，請訪問公司官網www.pixelworks.com。

敬請注意：Pixelworks、IRX以及Pixelworks標志是Pixelworks, Inc.的商標。所有提及的其他商標均屬於其各自所有者。

SOURCE Pixelworks, Inc.