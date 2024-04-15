東英資管與行業同仁共同發起成立中資海外私募基金協會

香港2024年4月15日 /美通社/ -- 亞洲領先的對沖基金平台東英資管（「東英資管」或「OPIM」）作為創始成員，與行業同仁共同發起成立中資海外私募基金協會（「協會」）。

中資海外私募基金協會是一個非營利，由行業發起的自律組織，也是第一個專注於中資海外私募基金的行業協會。協會是連接中國私募管理人、國際市場資產配置者及其他海外私募基金行業的參與者的橋樑。作為中資海外私募基金行業的代表，協會致力倡導行業在合規、創新、操守和治理等不同領域的高標準。

作為協會的創始成員機構之一，東英資管一直致力於協助私募管理人製定適合機構和專業投資者的創新策略，將自身經驗與行業分享與交流。東英資管的核心優勢包括在基金架構和管理方面的效率和專業性，並且保持嚴格的海外機構化標準，這與協會所提倡的使命與目標十分契合。東英資管將與協會一起，致力於全面支持中資私募的海外發展及國際化進程。

東英資管首席執行官范文啟(Alvin Fan)同時擔任中資海外私募基金協會創始董事兼市場推廣小組聯席主席。范文啟評論道：「生於熊市，中資海外私募基金協會帶給我們與中國資管行業最聰明一代管理人共事的機會。能夠與他們並肩，代表來自中國走向世界的人才，我感到無比激動。」

上週三，協會在香港舉行了開幕儀式。會長、委員會成員及創會機構代表共同參與了簡單而隆重的剪彩儀式，來自私募基金管理人、專業人士、資產配置者和投資人等協會會員共同出席了開幕儀式。

關於東英投資管理有限公司 (東英資管)

東英資管以合作夥伴的身份協助基金經理，建立為機構和專業投資者開發的創新性的投資策略。東英資管的對沖基金平台，正吸引著來自全球的基金經理和投資者，攜手業內頂級合作夥伴們共創閃耀未來。

東英資管為業內領先的資產管理公司，於2004在香港註冊成立。東英資管持有香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）以及第9類（提供資產管理）牌照，從事《證券及期貨條例》規定(Cap.571) (「香港SFO」)下的受規管業務活動。東英資管同時為香港東英金融集團成員，以及香港聯合交易所上市公司 - 華科智能投資有限公司（股票代碼1140.hk）之附屬公司。

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