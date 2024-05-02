中國建設銀行新加坡分行攜通商中國高級領袖研修班在中國舉辦數字人民幣及綠色金融主題交流系列活動

新加坡-深圳智慧城項目合作公司、深圳聯易融數字科技有限公司代表就無紙化貿易及科技賦能新加坡-深圳智慧城進行了主題介紹。建行深圳科創支行及深圳四家科技、供應鏈、綠色能源、電子企業代表及通商中國五位學員代表介紹了公司業務。

活動中，建行新加坡分行還分享了數字人民幣在中國發展的最新情況，介紹了數字人民幣與其他支付手段相比的優勢和註冊及開通錢包流程， 並協助新加坡客人下載並體驗了數字人民幣應用和消費。客人興致勃勃，紛紛下載，幾位客人當場開通了數幣錢包，並在建行數幣自動販賣機上購買了飲料，獲得首次數幣消費體驗。飲料從機器中滾動到取貨口時，大家紛紛鼓掌慶祝，現場歡聲笑語，為體驗新的支付手段感到興奮。

2024年4月29日，「數智飛馳，綠動中新」主題論壇在成都舉辦。新加坡人力部及永續發展與環境部高級政務部長、通商中國董事許寶琨醫生、 通商中國主席李奕賢、通商中國總裁何致軒攜ALP學員參與。建行新加坡分行副行長李超致歡迎辭。客人聆聽了成都金融局關於成都營商環境及建行四川分行綠色金融服務的介紹，西南財經大學金融學院副院長趙靜梅以「成渝雙城戰略」與中國經濟綠色可持續發展「為主題進行了主旨演講。建行新加坡分行金融機構及資本市場部副主管陳曉主持了以「數智時代下的綠色生產力和企業可持續發展」為主題的圓桌討論，成都新能源和科技行業的兩家初創企業介紹並展示了其產品和科技。

中國建設銀行新加坡分行總經理孫念北介紹，「多年來，通商中國通過組織多元活動，為促進中新經濟文化交流做出了突出貢獻。建行是全球第二大銀行，新加坡分行是建行發展海外業務的重要旗艦店。我們在深耕本地市場、開拓銀行業務的同時，也秉承總行履行社會責任、擴大朋友圈的理念。我們希望通過與通商中國ALP項目的合作，分享我們對中國市場的心得、認知和信息，為促進兩國文化交流和經貿往來做出貢獻。」

通商中國總裁何致軒介紹，「通商中國高級領袖研修班是通商中國的旗艦項目之一，旨在培養和打造與時俱進的「新中通」商業領袖人才，全方位提升他們與中國企業的商業互動能力。學員們透過業內人士的專業視角，從對中國不同地區的深入市場考察，學習並瞭解中國企業的發展動態、商業格局和經濟模式，以開拓嶄新的投資與發展機遇。我們十分感謝建行作為市場智庫合作夥伴支持本活動，使得這次的活動更加充實完善，讓所有學員有機會更加全面地瞭解中國市場。」

研修班每年舉辦一次，集中在2-3個月間進行，包括學術環節和到中國浸濡兩個部分。

關於中國建設銀行

中國建設銀行股份有限公司是一家中國領先的大型商業銀行，總部設在北京，其前身中國人民建設銀行成立於1954年10月。本行2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市（股票代碼939），2007年9月在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼601939）。本行2023年末市值約為1,518.57億美元，居全球上市銀行第8位。按一級資本排序，本集團在全球銀行中位列第二。

本行提供公司金融業務、個人金融業務、資金資管業務等全面金融服務，服務7.57億個人客戶和1,082萬公司類客戶，並在基金、租賃、信託、保險、期貨、養老金、投行等多個行業擁有子公司。2023年末，本集團共擁有376,871位員工，設有14,895個營業機構，其中各級境外機構近200家，覆蓋31個國家和地區。

欲知更多信息，請訪問www.ccb.com。

SOURCE 中國建設銀行股份有限公司