騰訊公佈二零二四年第一季業績

香港2024年5月14日 /美通社/ -- 世界領先的互聯網科技公司——騰訊控股有限公司（港交所代碼：00700（港幣櫃台）及80700（人民幣櫃台）,「騰訊」或「本公司」）今天公佈截至二零二四年三月三十一日止第一季未經審核綜合業績。

董事會主席兼首席執行官馬化騰表示：「二零二四年第一季，我們在本土市場和國際市場的數款頭部遊戲中的團隊調整初見成效，遊戲總流水實現增長，為未來幾個季度遊戲收入恢復增長打下基礎。我們持續培育高質量的收入來源，包括微信視頻號及搜一搜廣告、小遊戲平台服務費及視頻號商家技術服務費，推動了我們的毛利和經營盈利增幅超過收入增幅。致力於將盈餘資本回饋股東，我們加大回購力度，按計劃執行二零二四年超千億港元的股份回購，提升股息，同時致力於持續投資於AI技術、提升平台及生產高價值內容。」

二零二四年第一季業績摘要

總收入：同比增長6%；毛利：同比增長23%；按非國際財務報告準則[1]的經營盈利*：同比增长30%；按非國際財務報告準則的本公司權益持有人應佔盈利：同比增長54%

總收入 為人民幣1,595億元（225億美元 [2] ），較二零二三年第一季（「同比」）增長6%。

為人民幣1,595億元（225億美元 ），較二零二三年第一季（「同比」）增長6%。 毛利 為人民幣839億元（118億美元），同比增長23%。

為人民幣839億元（118億美元），同比增長23%。 按非國際財務報告準則，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績：

經營盈利 *為人民幣586億元（83億美元），同比增長30%；經營利潤率 * 由去年同期的30%上升至37%。 期內盈利 為人民幣513億元（72億美元），同比增長54%；淨利潤率由去年同期的22%上升至32%。 期內本公司權益持有人應佔盈利 為人民幣503億元（71億美元），同比增長54%。 每股基本盈利 為人民幣5.375元， 每股攤薄盈利 為人民幣5.263元。



按國際財務報告準則：

經營盈利 * 為人民幣526億元（74億美元），同比增長38%；經營利潤率 * 由去年同期的25%上升至33%。 期內盈利為人民幣427億元（60億美元），同比增長62%；淨利潤率由去年同期的18%上升至27%。 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣419億元（59億美元），同比增長62%。 每股基本盈利為人民幣4.479元，每股攤薄盈利為人民幣4.386元。

總現金 為人民幣 4,452 億元（628 億美元）。 自由現金流 為人民幣519億元（73 億美元），同比增長0.4%。 現金淨額 為人民幣925億元（130 億美元）。

為人民幣 4,452 億元（628 億美元）。 為人民幣519億元（73 億美元），同比增長0.4%。 為人民幣925億元（130 億美元）。 我們於上市投資公司（不包括附屬公司）權益 [3] 的公允價值為人民幣5,224億元（736億美元），我們非上市投資的賬面價值為人民幣3,288億元（463億美元）。

的公允價值為人民幣5,224億元（736億美元），我們非上市投資的賬面價值為人民幣3,288億元（463億美元）。 於第一季，本公司於香港聯交所以約148億港元的總代價回購約5,104萬股股份。

[1] 非國際財務報告準則撇除股份酬金、併購帶來的效應，如來自投資公司的（收益）/ 虧損淨額、無形資產攤銷及減值撥備/（撥回）、集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支、所得稅影響及其他 [2] 美元數據基於1美元兌人民幣7.0950元計算 [3]包括透過特殊目的公司持有的權益，且按應佔基准計 * 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

二零二四年第一季業務回顧及展望

視頻號 總用戶使用時長同比增長超80%。我們通過拓展商品品類和激勵更多內容創作者參與直播帶貨，加強了視頻號直播帶貨生態。

總用戶使用時長同比增長超80%。我們通過拓展商品品類和激勵更多內容創作者參與直播帶貨，加強了視頻號直播帶貨生態。 小程序 總用戶使用時長同比增長超20%。其中，非遊戲類小程序的日均使用次數同比實現雙位數百分比增長，小遊戲流水同比增長30%。

總用戶使用時長同比增長超20%。其中，非遊戲類小程序的日均使用次數同比實現雙位數百分比增長，小遊戲流水同比增長30%。 騰訊視頻 發佈多部熱門自製電視劇和動畫系列，如《繁花》、《獵冰》及《完美世界第四季》，帶動長視頻付費會員數同比增長8%至1.16億 [4] 。

發佈多部熱門自製電視劇和動畫系列，如《繁花》、《獵冰》及《完美世界第四季》，帶動長視頻付費會員數同比增長8%至1.16億 。 騰訊音樂 加強與騰訊視頻的合作，發佈熱門劇集《與鳳行》的原聲帶。音樂付費會員數同比增長20%至1.14億 [5] 。

加強與騰訊視頻的合作，發佈熱門劇集《與鳳行》的原聲帶。音樂付費會員數同比增長20%至1.14億 。 兩款本土市場旗艦遊戲 《王者榮耀》 及 《和平精英》 開始受益於新的商業化節奏和遊戲內容設計的提升，在二零二四年三月的流水實現同比增長。

及 開始受益於新的商業化節奏和遊戲內容設計的提升，在二零二四年三月的流水實現同比增長。 《金鏟鏟之戰》、《穿越火線手遊》及《暗區突圍》等 多款本土市場遊戲 的流水於本季創下歷史新高。

的流水於本季創下歷史新高。 Supercell 的遊戲 實現用戶量與流水的增長；《荒野亂鬥》在國際市場上的日活躍賬戶數超過去年同期的兩倍，流水超過去年同期的四倍。

實現用戶量與流水的增長；《荒野亂鬥》在國際市場上的日活躍賬戶數超過去年同期的兩倍，流水超過去年同期的四倍。 我們升級了 廣告技術平台 ，幫助廣告主更有效地進行廣告投放，並向所有廣告主推出了生成式AI驅動的廣告素材創意工具。

，幫助廣告主更有效地進行廣告投放，並向所有廣告主推出了生成式AI驅動的廣告素材創意工具。 受益於低風險貨幣市場基金的代銷，我们 理財業務 的用戶數與人均投資規模均實現快速增長。

的用戶數與人均投資規模均實現快速增長。 我們的騰訊雲音視頻解決方案吸引了更多的本土與國際客戶，特别是媒體、娛樂及直播行業的客戶。國際數據公司（IDC）連續六年將騰訊雲音視頻解決方案評為中國市場的領先者[6]。

[4] 二零二四年第一季付費會員數的日均值

[5] 二零二四年第一季每月最後一日的平均付費會員數

[6]根据IDC，於二零一八年至二零二三年期間按媒體服務收入計

經營資料

於二零二四年 三月三十一日 於二零二三年 三月三十一日 同比變動 於二零二三年 十二月三十一日 環比變動

（百萬計，另有指明者除外） 微信及WeChat的 合併月活躍賬戶數 1,359 1,319 3 % 1,343 1 %











QQ的移動終端月活躍賬戶數 553 597 -7 % 554 -0.2 %











收費增值服務註冊賬戶數# 260 233 12 % 244 7 %













# 調整為季度賬戶數的日均值

二零二四年第一季管理層討論及分析

增值服務業務二零二四年第一季的收入同比下降0.9%至人民幣786億元。國際市場遊戲總流水同比增長34%，受益於Supercell遊戲（尤其是《荒野亂鬥》）的人氣回升以及《PUBG MOBILE》的用戶和流水增長。由於Supercell的遊戲收入遞延週期較長，國際市場遊戲收入同比增長3%至人民幣136億元（按固定匯率計算同比穩定）。本土市場遊戲總流水恢復同比增長，增幅達3%，本土市場遊戲收入同比下降2%至人民幣345億元，因收入遞延所致。就單個遊戲而言，《王者榮耀》受去年春節期間高基數影響，收入同比有所下降，《和平精英》收入因二零二三年下半年的商業化內容較弱而同比下降。這些大部分被我們近期發佈的遊戲（包括《無畏契約》和《命運方舟》）的收入貢獻以及《金鏟鏟之戰》的強勁增長所抵銷。社交網絡收入下降2%至人民幣305億元，反映了音樂與長視頻付費會員、視頻號直播服務以及小遊戲平台服務費收入增長，而音樂直播及遊戲直播服務收入下降。

網絡廣告業務二零二四年第一季的收入同比增長26%至人民幣265億元，受微信視頻號、小程序、公眾號及搜一搜的增長拉動，受益於用戶參與度的提升以及我們不斷升級的AI驅動的廣告技術平台。除汽車行業外的所有主要行業的廣告開支均有所增長，其中遊戲、互聯網服務及消費品行業的廣告開支顯著增長。

金融科技及企業服務業務二零二四年第一季的收入同比增長7%至人民幣523億元。金融科技服務收入以個位數百分比同比增長，主要由於線下消費支出增長放緩及提現收入減少，而理財服務收入增長強勁。企業服務業務收入實現十幾個點的同比增長率，受益於雲服務收入及視頻號商家技術服務費增長。

有關更詳細的披露，請瀏覽https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html或通過微信公眾號（微信號：Tencent_IR）關注我們。

關於騰訊

騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。

通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向廣告服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。

騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於 1998 年在中國深圳成立，騰訊2004 年於香港聯合交易所上市。

投資者查詢：[email protected]

媒體查詢：[email protected]

非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則編制的本集團綜合業績，若干額外的非國際財務報告準則財務計量（經營盈利、經營利潤率、期內盈利、淨利潤率、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利）已於本公佈內呈列。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編制的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。

本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。

重要注意事項

本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本公司的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及發展策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。

簡明綜合收益表 人民幣百萬元（特別說明除外）

未經審核

未經審核

1Q2024



1Q2023 經重列*

1Q2024



4Q2023 收入 159,501 149,986

159,501 155,196 增值服務 78,629 79,337

78,629 69,079 網絡廣告 26,506 20,964

26,506 29,794 金融科技及企業服務 52,302 48,701

52,302 54,379 其他 2,064 984

2,064 1,944 收入成本 (75,631) (81,804)

(75,631) (77,632) 毛利 83,870 68,182

83,870 77,564 毛利率 53 % 45 %

53 % 50 % 銷售及市場推廣開支 (7,536) (7,018)

(7,536) (10,971) 一般及行政開支 (24,809) (24,642)

(24,809) (27,175) 其他收益╱（虧損）淨額 1,031 1,520*

1,031 1,983 經營盈利 52,556 38,042*

52,556 41,401 經營利潤率 33 % 25%*

33 % 27 % 投資收益╱（虧損）淨額及其他 656 (576)*

656 (6,730) 利息收入 4,248 2,963*

4,248 3,917 財務成本 (2,826) (2,650)

(2,826) (3,543) 分佔聯營公司及合營公司盈利╱

（虧損）淨額 2,186 80

2,186 2,463 除稅前盈利 56,820 37,859

56,820 37,508 所得稅開支 (14,169) (11,465)

(14,169) (9,658) 期內盈利 42,651 26,394

42,651 27,850 淨利潤率 27 % 18 %

27 % 18 % 下列人士應佔：









本公司權益持有人 41,889 25,838

41,889 27,025 非控制性權益 762 556

762 825











非國際財務報告準則經營盈利 58,619 45,028*

58,619 49,135 非國際財務報告準則 本公司權益持有人應佔盈利 50,265 32,538

50,265 42,681











本公司權益持有人應佔 每股盈利（每股人民幣元）









- 基本 4.479 2.725

4.479 2.873 - 攤薄 4.386 2.639

4.386 2.807



* 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

簡明綜合全面收益表 人民幣百萬元（特別說明除外）



未經審核



1Q2024 1Q2023 期內盈利

42,651 26,394 其他全面收益（除稅淨額）：





其後可能會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益 (337) (662) 處置及視同處置聯營公司及合營公司後分佔其他全面收益轉至損益 (30) 14 處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益 1 1 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動收益淨額 10 22 外幣折算差額

(3,929) (1,200) 現金流量對沖儲備變動淨額

(782) (1,151)







其後不會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益

(120) (154) 持有待分配資產的公允價值變動虧損

- (29,991) 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動收益淨額

15,918 34,362 外幣折算差額

(463) (2,846)



10,268 (1,605) 期內全面收益總額

52,919 24,789 下列人士應佔：





本公司權益持有人

51,673 23,612 非控制性權益

1,246 1,177

其他財務資料 人民幣百萬元（特別說明除外）

未經審核

1Q2024 4Q2023 1Q2023 EBITDA (a) 65,094 53,983 52,656 經調整的EBITDA (a) 69,259 59,494 57,811 經調整的EBITDA比率 (b) 43 % 38 % 39 % 利息及相關開支 3,044 3,015 2,800 現金/(債務)淨額 (c) 92,534 54,740 31,508 資本開支 (d) 14,359 7,524 4,411

附註: (a) EBITDA乃按經營盈利扣除其他收益/（虧損）淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土 地使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算。 (b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算。 (c) 現金/（債務）淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他，減借款及應付票據計算 (d) 資本開支包括添置（不包括業務合併）物業、設備及器材、在建工程、投資物業、土地使用權以及無形資產（不包括長視頻及音 樂內容、遊戲特許權及其他內容）。

簡明綜合財務狀況表





人民幣百萬元（特別說明除外）







未經審核 經審核

於二零二四年 三月三十一日 於二零二三年 十二月三十一日 資產





非流動資產





物業、設備及器材 54,627

53,232 土地使用權 23,644

17,179 使用權資產 19,077

20,464 在建工程 12,528

13,583 投資物業 582

570 無形資產 177,946

177,727 於聯營公司的投資 250,954

253,696 於合營公司的投資 8,017

7,969 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 215,660

211,145 以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產 229,747

213,951 預付款項、按金及其他資產 27,800

28,439 其他金融資產 1,241

2,527 遞延所得稅資產 30,536

29,017 定期存款 30,613

29,301

1,082,972

1,058,800







流動資產





存貨 1,055

456 應收賬款 52,412

46,606 預付款項、按金及其他資產 87,761

88,411 其他金融資產 5,942

5,949 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 10,568

14,903 定期存款 241,510

185,983 受限制現金 3,434

3,818 現金及現金等價物 161,023

172,320

563,705

518,446







資產總額 1,646,677

1,577,246 簡明綜合財務狀況表（續上）





人民幣百萬元（特別說明除外）







未經審核

經審核

於二零二四年

於二零二三年

三月三十一日

十二月三十一日 權益





本公司權益持有人應佔權益





股本 -

- 股本溢價 28,989

37,989 庫存股 (4,549)

(4,740) 股份獎勵計劃所持股份 (4,798)

(5,350) 其他儲備 (28,070)

(33,219) 保留盈利 857,015

813,911

848,587

808,591







非控制性權益 68,182

65,090 權益總額 916,769

873,681







負債





非流動負債





借款 153,185

155,819 應付票據 130,974

137,101 長期應付款項 12,658

12,169 其他金融負債 8,150

8,781 遞延所得稅負債 16,762

17,635 租賃負債 15,238

16,468 遞延收入 4,378

3,435

341,345

351,408







流動負債





應付賬款 112,520

100,948 其他應付款項及預提費用 64,230

76,595 借款 48,006

41,537 應付票據 20,569

14,161 流動所得稅負債 21,623

17,664 其他稅項負債 4,620

4,372 其他金融負債 4,871

4,558 租賃負債 6,036

6,154 遞延收入 106,088

86,168

388,563

352,157 負債總額 729,908

703,565 權益及負債總額 1,646,677

1,577,246

















非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編制的最近計量之間的調節

已報告



調整 非國際財務報

告準則

人民幣百萬元 百分比除外 股份酬金 (a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 (b) 無形資產攤銷 (c) 減值撥備/(撥回) (d)

SSV及CPP (e)

其他 (f)

所得稅影

響 (g)





未經審核截至 2024 年 3 月 31 日止三個月

經營盈利 52,556 4,694 – 1,249 – 120 – – 58,619

期內盈利 42,651 6,203 (1,476) 2,805 1,562 132 – (535) 51,342

本公司權益持有人應佔盈利 41,889 6,035 (1,449) 2,589 1,541 132 – (472) 50,265

經營利潤率 33 %













37 %

淨利潤率 27 %













32 %





未經審核截至 2023 年 12 月 31 日止三個月

經營盈利 41,401 5,732 – 1,564 – 437 1 – 49,135

期內盈利 27,850 6,646 (94) 2,960 5,705 1,594 1 (829) 43,833

本公司權益持有人應佔盈利 27,025 6,512 (55) 2,719 5,650 1,594 1 (765) 42,681

經營利潤率 27 %













32 %

淨利潤率 18 %













28 %





未經審核截至 2023 年 3 月 31 日止三個月

經營盈利（經重列）* 38,042 5,844 – 998 – 135 9 – 45,028

期內盈利 26,394 7,313 (5,224) 2,271 1,862 1,526 9 (706) 33,445

本公司權益持有人應佔盈利 25,838 7,094 (5,224) 2,098 1,852 1,526 9 (655) 32,538

經營利潤率（經重列）* 25 %













30 %

淨利潤率 18 %













22 %



附注: (a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權（可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份）及其他獎勵 (b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的（收益）/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支 (c) 因收購產生的無形資產攤銷 (d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/（撥回） (e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支 (f) 主要包括本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用 (g) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響 * 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

SOURCE 騰訊