亮相東京人工智能博覽會，時空壺獲中日兩國政府高度認可

「一人佩戴一隻耳機，雙方就能輕鬆實現像母語交流一樣的跨語言溝通。」時空壺的工作人員介紹道。

這樣新奇的產品體驗迅速吸引來一大批人的圍觀，從現場屏幕上我們可以看到。不同母語的雙方完全使用自己的母語進行對話，而對方可以從耳機中聽到翻譯後的內容並隨時進行回復，這樣的創新體驗有別於過去任何一種形式的跨語言交流。

在展會現場，日本國際貿易促進協會理事長安田真人久久駐足於時空壺的展位前，並與身旁的工作人員進行了深度交流，「如何使用？」「準確率怎麼樣？」「什麼時間上市的？」經過一番細緻的瞭解後，安田真人理事長「如願」佩戴上了時空壺W3翻譯耳機。在工作人員陪同下，進行了深度的跨語言溝通體驗。當真切地體驗到日常情境的交流模擬時，安田真人理事長難掩稱讚之情，他表示：「這樣的翻譯交流體驗很棒。」

在中日創新論壇上，中國駐日本大使館科技處公使銜參贊祝學華、日本國際貿易促進協會理事長安田真人就AI科技領域的創新分享看法並發表致辭。論壇現場，時空壺以其創新的產品能力和領先的AI跨語言溝通技術成為僅有的五家核心簽約企業之一，並受到中日兩國政府及企業的高度重視和認可。現場，除了此前體驗過時空壺W3的日本國際貿易促進協會理事長安田真人對時空壺給予了高度評價之外，多位企業領導、嘉賓同樣對時空壺讚不絕口。

在參展的同時，時空壺AI跨語言交流設備也為現場的多個展台提供了跨語言交流支持和服務。作為一場全球性的國際展會，東京國際人工智能展覽會吸引到了來自全球多個國家地區的領先技術企業參展，而跨語言交流則是所有展商都必須面對和解決的問題之一。在瞭解體驗過時空壺的產品後，不少展商紛紛發出「不情之請」，想要借去其他展位前解決當下所需，而這也反映出市場對跨語言溝通交流的廣泛需求。

對於時空壺而言，亮相國際性展會，參與東京國際人工智能展覽會是向全球展示其創新的跨語言溝通解決方案的重要一步。

在2024年初發佈的時空壺X1 AI同聲傳譯器，到目前為止，仍舊是市場中最為先進的跨語言溝通設備，其為不同語言之間的對話交流帶來了高效自然的「母語級」體驗。在實時跨語言通話和國際會議方面，時空壺X1 AI同聲傳譯器同樣是當之無愧的最佳工具。利用專屬主機號碼，不同設備間可以通過自主撥號、遠程會議加入等方式突破空間限制，進行自由暢通的跨語言溝通體驗。此外，X1 AI同聲傳譯器支持無線連接，通過連接手機、電腦等設備，能夠快速識別會議、演講等音視頻外語，同時生成雙語字幕，將跨語言溝通場景擴大到每一個日常角落。

時空壺產品技術的領先性在另一個方面同樣擁有顯著體現，通過全新的技術架構，時空壺顛覆傳統翻譯設備技術的桎梏，實現了在語音處理、同聲傳譯和AI翻譯等多領域的技術突破，開發出業界領先的 HybridComm超級溝通技術系統，首次讓自然高效的跨語言溝通成為現實。

在展會的現場，我們還可以看到，時空壺跨語言溝通設備的其他系列產品，包括W3同傳翻譯耳機、M3翻譯耳機、T1手持翻譯機和ZERO 翻譯機等，進一步展示了時空壺立足多場景，致力於提供和滿足不同語言需求的解決方案。

過去，時空壺憑借其產品創新能力和多年來的技術深耕，先後獲得CES創新獎、iF設計獎等多項國際著名獎項，而此次，時空壺在東京國際人工智能展覽會的亮相，也進一步夯實了其作為AI跨語言溝通設備領導者的地位。未來，讓我們共同期待，在以時空壺為代表的眾多品牌共同努力下，利用AI跨語言溝通設備，徹底實現全球語言文明自然、高效的溝通交流。

SOURCE Timekettle