時空壺攜屢獲殊榮的W4 AI翻譯耳機亮相GITEX Asia 2026

專為真實溝通場景打造

W4 AI翻譯耳機旨在解決翻譯設備長期存在的兩大難題：嘈雜環境下的清晰拾音與上下文感知的精準翻譯。

該產品搭載Babel OS 2.0系統，集成兩大核心技術，打造一體化解決方案：

AI骨傳導拾音技術 ：直接捕捉聲帶振動發聲，降低環境噪音干擾

：直接捕捉聲帶振動發聲，降低環境噪音干擾 SOTA引擎選擇器：根據語言對與使用場景，動態匹配最優翻譯引擎

這些技術共同構成一套「純淨輸入—自適應處理—穩定輸出」的閉環系統，在展會、會議、跨境商務洽談等場景下實現更可靠的使用表現。

適配全球商務場景

區別於僅依賴空氣傳導麥克風的傳統翻譯耳機，W4針對展會、會議等高噪音、高密度場景深度優化，與GITEX這類國際展會的使用需求高度契合。

該系統可實現：

動態環境下更穩定的語音識別

更自然、貼合語境的翻譯結果

免手持實時交互，溝通更流暢

從初創項目路演、技術研討，到非正式交流洽談，W4可在多元場景下實現更順暢的多語言溝通。

斬獲iF設計獎

W4 AI翻譯耳機榮獲iF設計獎——這一全球最具影響力的設計獎項之一，其在工業設計與用戶體驗上的創新獲得肯定。

該獎項印證了時空壺「先進AI技術+以人為本設計」的產品理念，讓翻譯設備兼具專業功能與直觀、舒適的真實使用體驗。

高管評論

時空壺發言人表示：「亞洲是全球語言最多元、創新活力最旺盛的地區之一。」

「我們將W4帶到GITEX Asia，希望向業界證明，AI翻譯如何突破基礎功能的局限，成為全球協作的可靠溝通基礎設施。」

深耕亞洲創新生態

時空壺首次亮相GITEX Asia，彰顯了其拓展國際市場的決心，尤其聚焦跨語言溝通為商業增長核心要素的區域。

公司堅持以真實場景易用性為核心，而非僅追求實驗室數據，持續推動產品迭代，打造更可靠、更自然、更具可擴展性的溝通體驗。

關於時空壺

時空壺是全球領先的AI溝通科技公司，專注於通過創新軟硬件解決方案打破語言壁壘。旗下產品涵蓋AI翻譯耳機、翻譯器等，覆蓋旅行、商務、日常溝通等場景。官網：www.timekettle.co

SOURCE Timekettle