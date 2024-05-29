歐洲記者在世界頂級電動汽車實驗室探索行業轉型創新
29 5月, 2024, 15:05 CST
宇通舉辦媒體參觀活動，公布最新實驗室統計數據
鄭州2024年5月29日 /美通社/ -- 來自歐洲23家新聞機構的記者在宇通客車(SHA:600066)品牌體驗中心、新能源制造基地和工程測試中心進行為期兩天的訪問，該中心是全球一流的實驗室之一，致力於提高客車性能、安全性和技術創新。此次訪問讓媒體代表團能夠近距離體驗宇通的世界級電動汽車創新，先進的制造設施、電動化解決方案、自動駕駛、充電技術和以智能公交調度和停車為特色的新能源車隊管理系統，刷新了公共交通領域的標準。
宇通客車歐洲區總經理李克傑表示：「我們邀請歐洲專業媒體人士和行業合作夥伴親身體驗宇通創新的綠色交通解決方案，旨在開啟關於城市未來交通的討論，使可持續的城市交通更有利於歐洲。 」
活動中，宇通針對電池安全在極端條件下進行了一系列測試，證明了其在-30°C極寒天氣、快速蔓延的1300°C大火和2米深水下的卓越安全性和穩定性。讓觀眾驚歎不已的解決方案包括：
宇通行業首創的氮氣保護系統，旨在確保電池組受到氮氣的保護。三層防火裝置增強了電池抵御外部火焰的能力，實現電池1300℃，2小時的隔離防火，大大降低了事故發生時電池著火和爆炸的可能性。
宇通是商用車和電動出行解決方案的領導者，宇通投資10億元人民幣打造、擁有4316項專利的新汽車工程技術中心進一步提升了其全球地位。該公司累計銷售新能源客車超190,000輛，減少碳排放1600萬噸，相當於植樹造林130,000公頃。宇通為其電動車隊配備了一系列全球領先的技術，以顯著提高效率，包括碳化硅動力域控制器、新一代電驅橋和超低溫熱泵、智慧雲平台，使用戶能夠實現全生命週期管理。宇通每年的研發費用保持在營業收入的5%以上，致力於實現新能源商用車關鍵技術的突破，促進交通運輸業的可持續發展。
更多詳情，請訪問：https://en.yutong.com/.
SOURCE 宇通客車
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