歐洲記者在世界頂級電動汽車實驗室探索行業轉型創新

活動中，宇通針對電池安全在極端條件下進行了一系列測試，證明了其在-30°C極寒天氣、快速蔓延的1300°C大火和2米深水下的卓越安全性和穩定性。讓觀眾驚歎不已的解決方案包括：

宇通行業首創的氮氣保護系統，旨在確保電池組受到氮氣的保護。三層防火裝置增強了電池抵御外部火焰的能力，實現電池1300℃，2小時的隔離防火，大大降低了事故發生時電池著火和爆炸的可能性。

宇通是商用車和電動出行解決方案的領導者，宇通投資10億元人民幣打造、擁有4316項專利的新汽車工程技術中心進一步提升了其全球地位。該公司累計銷售新能源客車超190,000輛，減少碳排放1600萬噸，相當於植樹造林130,000公頃。宇通為其電動車隊配備了一系列全球領先的技術，以顯著提高效率，包括碳化硅動力域控制器、新一代電驅橋和超低溫熱泵、智慧雲平台，使用戶能夠實現全生命週期管理。宇通每年的研發費用保持在營業收入的5%以上，致力於實現新能源商用車關鍵技術的突破，促進交通運輸業的可持續發展。

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SOURCE 宇通客車