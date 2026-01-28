宇通客車2025年銷量穩步增長，為全球公共交通可持續發展做出積極貢獻

2025年，宇通持續堅持高質量發展策略，將產品可靠性、技術成熟度與服務滿意度作為管理體系的核心，公司經營成果呈現出積極、穩定、可持續的增長態勢。

2025年宇通持續擴大在歐洲、拉美、中東、非洲、亞洲等區域的投入，通過直營服務站和區域配件中心庫的建設，提升了售後車輛可靠性與運營持續保障能力。宇通服務品牌EnRoute+的發佈，展現了宇通為車輛全生命週期提供更高效、智能、場景化服務支持的決心。

創新驅動的發展成果

基於穩健的經營表現，宇通將每年的研發費用保持在營業收入的5%以上，推動經營收入與技術創新形成相互促進的循環。宇通發佈「車電同壽」技術，憑借在電池、電機、電控系統的關鍵突破，實現了純電動客車整車15年/150萬公里的超長使用壽命，為運營商創造了更好的TCO收益，同時也減少了原材料的消耗，創造了更廣泛的社會效益。同時，宇通的產品創新也獲得了行業的認可，在2025年比利時世界客車博覽會上，宇通的T14E和U15分別獲得「Grand Award Coach」和「Grand Award Bus」。

同時，宇通產品性能與運營可靠性在全球市場應用中持續得到驗證。在菲律賓，宇通C12pro車型百公里油耗較上一代降低12%；在歐洲，IC12E純電動城間客車歷經北歐四國1200公里全場景測試，展現出對多元化運營場景的卓越適應力；在加納，宇通輕客V6實測百公里綜合油耗僅為9.2升；在哈薩克斯坦，宇通C12pro單車運營里程最高達200萬公里。

宇通與社會的協同共生

宇通攜手全球各地運營商，深化協作，實現了企業發展與社會承諾的深度融合。通過一系列的車輛訂單交付，公司在助力構建更綠色、高效的公共交通體系的同時，也為改善當地民生福祉做出了積極貢獻。

在中亞，宇通累計交付突破萬輛客車；在巴基斯坦，25年交付400輛純電動客車；在智利，宇通交付372輛純電動客車；在希臘，宇通交付100輛純電動客車；第四季度，在摩洛哥，宇通為非洲國家足球賽事交付723輛客車用於賽事服務。同時，公司積極推進全球本土化運營與就業，創造了一批穩定的本地就業崗位，不斷深化與當地社區的聯結。

可持續發展長期實踐

宇通重視ESG管理，並致力於通過系統化、長期性的實踐推動可持續發展。2025年，公司榮獲EcoVadis金牌評級，得分達81分，在可持續發展、企業道德規範及供應鏈管理等領域獲得良好表現。

在環境倡議方面，宇通持續推進「零碳森林」項目，已在中國、智利、英國、墨西哥等多個國家種植約4.7萬棵樹，踐行「One Bus, One Tree」的綠色承諾。公司還通過公共倡導與教育項目深化社區參與：在希臘等國開展「綠色出行周」的公共出行倡議活動；在哈薩克斯坦推進「校車公益行」項目，持續提升兒童道路安全意識與責任出行理念。

2026年，宇通將繼續秉持「為公眾帶來美好出行、為客戶創造更大價值」的使命，攜手全球合作夥伴，持續推動可持續公共交通體系的建設，共同為構建更綠色、更包容的全球出行貢獻力量。

SOURCE 宇通客車