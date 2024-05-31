新加坡未雨綢繆，利用人工智能共創美好未來

七位合作夥伴加入進來，並承諾予以支持，包括新加坡工商聯合總會(Singapore Business Federation)、新加坡計算機學會(Singapore Computer Society)、新加坡科技工商協會(SGTech)、Amazon Web Services（亞馬遜網絡服務）、谷歌(Google)、微軟(Microsoft)和Salesforce（賽富時）。

SGTech與新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA)以及TechSkills Accelerator for ITE and Polytechnics Alliance（新加坡工藝教育學院和新加坡理工學院聯盟科技技能加速器）合作，推出了技術學徒計劃，旨在通過提供提供在職培訓和發展機會的業界學徒計劃，來拓展畢業生的職業發展路徑。在未來兩年半的時間裡，SGTech計劃至少促成300名具有新加坡理工學院或新加坡工藝教育學院背景的職場新人/職業中期專業人士成為學徒，並推動採用類似做法，以促進更具包容性的招聘和職業靈活性。

IMDA和新加坡法律學會(SAL)簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，旨在通過使用生成式人工智能(GenAI)，來提高法律行業的生產力。作為此次合作的一部分，雙方將共同開發GPT-Legal，這是一個針對新加坡法律行業的具體情境開發的新大語言模型。該模型將被整合到SAL的研究平台LawNet中，而該平台可以供新加坡75%的律師使用。SAL還將與新加坡國立大學(National University of Singapore)和AI Singapore簽署諒解備忘錄，以發展其AI能力，並為法律行業中的AI專業人員創建一個認證體系。

此外，Tribe和新加坡數字產業發展司(Digital Industry Singapore)還宣佈與NVIDIA（英偉達）合作，推出面向AI初創公司的Ignition AI加速器項目，支持創造和推出下一波AI解決方案的進展。該項目將培養15家高潛力初創公司，為這些初創公司提供全面支持，滿足商業和技術需求。NVIDIA和Tribe還將與新加坡企業發展局(EnterpriseSG)合作，通過「 Startup SG Tech」計劃為合格的AI初創公司提供融資方面的支持，並幫助它們通過IMDA的認證流程。

5月28日至29日，新加坡舉辦了聯合國秘書長人工智能咨詢機構(AIAB)的最新一次會議。作為議程的一部分，新加坡促成了AIAB與數字小國論壇(Digital FOSS)之間的交流會。Digital FOSS的學者們與AIAB成員就AI治理問題交換了意見，特別是關於小國面臨的影響與挑戰。通過這些努力，新加坡計劃推動採取更具包容性的方法，邁向構建全球AI和數字治理。

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SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore