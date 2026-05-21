新加坡攜手全球合作夥伴完善AI產業生態 加速技術落地應用

IMDA、裕廊集團(JTC)攜手新加坡理工大學(SIT)，聯合八家行業頭部企業，在榜鵝數碼園區推進實體AI的應用落地。該測試平台將於2026年下半年正式啟用，也是新加坡首個面向多應用場景、多運營主體，規模化落地實體AI技術的綜合性公共試點空間。Certis、DHL、Grab、QuikBot等企業將率先參與具有商業可行性的機器人服務的共同設計、場景落地、功能測試與商用驗證，推出外賣配送、快件派送、保潔、安防巡邏等服務，作為人力作業的有力補充。該測試平台在新加坡陸路交通管理局(LTA)的支持下，依托《活躍通勤法令》(Active Mobility Act)的園區級豁免框架有序開展。

為夯實新加坡具身AI(EAI)技術實力，IMDA與新加坡全國機器人計劃(NRP)，聯合FieldAI、思特沃克(Thoughtworks)，以及思嵐科技(Slamtec)、宇樹科技(Unitree)、QuikBot等企業，通過SIT設於榜鵝數碼園區的全新智能機器人研究中心，共同研發並試點落地各類具身AI應用場景。

增強新加坡AI前沿科研實力

為進一步凸顯新加坡製造業優勢，英偉達(NVIDIA)正式設立新加坡AI研究實驗室，這也是其在亞太地區的第二處科研佈局，將聯合高校科研團隊、產業合作夥伴及政府機構，深耕具身AI與高效能AI技術方向。

該實驗室聚焦兩大具備製造業落地潛力的領域：一是具身AI，助力智能系統實現現實環境感知、邏輯推理與自主行動；二是高效AI算力技術，通過優化模型與底層架構，降低算力成本、提升能源利用效率，為AI規模化部署築牢根基。

加速AI惠民應用：達成多項新產業合作

MDDI與Google達成國家級AI合作，擴大政企協作佈局。這項合作旨在借助前沿AI技術破解各類社會難題，培育新加坡AI專業人才，搭建安全可靠、值得信賴的產業發展生態。

MDDI還與OpenAI簽署合作備忘錄，正式啟動「OpenAI for Singapore」計劃，助力新加坡打造全球應用型AI創新高地。合作內容涵蓋推進應用型AI創新研發、培育AI專業人才、推動AI技術面向民眾、企業及公共機構普及應用。OpenAI已承諾投入超3億新加坡元，完善新加坡AI產業生態。

築牢可信規模化AI落地根基

新加坡持續發力完善產業配套生態，推動AI技術全面賦能金融、政務等高信任度核心領域，嚴守技術可靠性、合規治理與應用安全底線。

淡馬錫(Temasek)旗下AI與數字化轉型公司Temus將推出AI創新賦能平台，幫助企業規模化落地AI解決方案，搭建行業人才輸送渠道。該平台由新加坡數字產業發展司(DISG)提供支持，計劃招募50名專業人才，進駐各大企業部署金融服務、精準醫療健康等領域的產業項目。

新加坡科技研究局資訊通信研究院(A*STAR I2R)持續升級MERaLiON（多模態共情推理與學習一體化網絡）AI大模型，全面優化技術能力、拓展現實應用場景、擴大技術普及範圍。全新升級的MERaLiON AudioLLM v3可精準識別解析東南亞多國語言的副語言信息。MERaLiON支持雲端部署、應用程序接口調用以及邊緣設備搭載，可適配Mac、iPad等Apple芯片終端設備。

治理與時俱進，適配AI發展速度

新加坡秉持務實穩健、風險分級管控的AI治理方針，兩項舉措體現了這一方針：

更新 智 能體人工智能示範治理框架 ：該框架於2026年1月在世界經濟論壇首次發佈，此次結合50余家機構提供的真實案例研究與新的最佳實踐完成迭代優化。

：該框架於2026年1月在世界經濟論壇首次發佈，此次結合50余家機構提供的真實案例研究與新的最佳實踐完成迭代優化。 Google發佈AI智能體白皮書：Google聯合新加坡網絡安全局(CSA)、新加坡政府科技局以及IMDA，共同探索AI智能體安全高效的落地路徑。這份白皮書為各國借助AI智能體造福社會提供了實操指引。

隨著新加坡AI產業生態持續完善，這些舉措將推動創新加速轉化為實際社會效能，進一步穩固新加坡作為全球可信AI中心的地位，匯聚企業、科研機構與政府的力量，共同規模化研發、測試並部署AI解決方案。

今日峰會期間，新加坡部長楊莉明女士出席東盟-美國人工智能部長級圓桌會議。本次會議匯聚東盟各國數字事務部長、東盟秘書處、美國政府代表，以及亞馬遜、Google等企業高層，同步啟動「東盟-美國關係邁向50週年合作規劃」，落實東盟-美國全面戰略夥伴關係建設，各方重點探討東盟區域普惠式AI推廣應用相關議題。

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SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore