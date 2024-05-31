隆河谷攜法定產區葡萄酒亮相香港亞洲葡萄酒及烈酒展覽會，開拓亞洲市場

隆河谷亮相亞洲葡萄酒及烈酒展覽會

隆河谷在中國內地及香港市場的影響力

隆河谷2023年份葡萄酒概覽

該地區的未來--注重葡萄酒顏色多樣化

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展示隆河谷最優質葡萄酒：集體亮相亞洲葡萄酒及烈酒展覽會

來自隆河谷的眾多釀酒廠和商家將在亞洲葡萄酒及烈酒展覽會（Vinexpo Asia）上展示他們的佳釀，彰顯了該地區葡萄酒的多樣性和卓越品質。隆河谷共有15家公司參展。其中包括：

1. DOMAINE MABY 2. VACQUEYRAS WINES 3. MAISON LAVAU 4. FERRATON PÈRE & FILS 5. BROTTE 6. DOMAINE COUDOULIS 7. GIGONDAS LA CAVE 8. CAVE DE TAIN 9. DOMAINE CHRISTOPHE SEMASKA 10. MAS CARLOT – MAS DES BRESSADES 11. NRM MILLÉSIMES - ROMAIN DUVERNAY 12. MAISON SINNAE 13. DOMAINES AIME ARNOUX 14. VIGNERONS ARDÉCHOIS 15. CHÂTEAU SAINT CYRGUES

亞洲葡萄酒及烈酒展覽會為您提供了一個絕佳機會，讓您可以深入探索該地區葡萄酒的多樣性，以及隆河兩岸的所有法定產區葡萄酒。從北隆河地區的眾多單一品種葡萄酒，到南隆河地區的混釀葡萄酒，不一而足。來自隆河谷的眾多釀酒廠、商人及葡萄酒合作社將在各個展位上與您會面，他們中的大多數還積極參與環保認證，這些認證凸顯了該地區對可持續發展實踐和負責任葡萄種植的堅定承諾。2023年，隆河谷有53%的葡萄產量獲得了生物動力法、有機或HVE3（高環保價值3級）認證。

促進經濟聯繫：探索隆河谷對中國內地及香港市場的影響

法國再次鞏固了其在全球葡萄酒市場的重要地位，在2022/23年期間，法國葡萄酒對中國的出口量排名世界第二，出口額則位居第一。2023年，出口至亞洲的隆河谷AOP葡萄酒達到6111.1千升。

此外，2023年，中國成為隆河谷AOP葡萄酒十大出口目的地之一，出口量占隆河谷AOP葡萄酒出口總量的4%，總價值1900萬歐元，排名第七。這表明中國市場對隆河谷葡萄酒的需求和認可度在不斷提高，預示著未來的發展前景廣闊。我們的目標是擴大出口，到2035年，旨在將出口量占葡萄酒總產量的比例提升至50%。

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2023年份葡萄酒：回顧隆河谷的釀酒工藝

2023年，隆河谷的紅葡萄酒、白葡萄酒和桃紅葡萄酒均展現出了平衡與細膩的特質。北部地方天氣多變，容易受暴風雨和冰雹的影響，而南部地區晝夜溫差大。儘管遭遇這些氣候挑戰，葡萄種植者對這一年份的葡萄酒依然非常滿意，對其平衡的口感和驚人的芳香讚不絕口。Inter Rhône（隆河谷葡萄酒行業協會）主席Philippe PELLATON評價說：「整個產區的葡萄酒品質與產量均表現優異，2023年的葡萄酒是一個極佳的調配年份，具有濃郁的口感、良好的平衡和適宜的酸度。」

白葡萄酒和桃紅葡萄酒產量目標

儘管隆河谷以其紅葡萄酒聞名全球，但該地區的優質白葡萄酒和桃紅葡萄酒，也在充滿活力的國際市場中獲得了廣泛認可和讚賞。2023年，紅葡萄酒占總收成的74%，白葡萄酒和桃紅葡萄酒則分別占12%和14%。預計到2031年，白葡萄酒的產量將增至3萬千升，年增長率為5.6%（原增長率為1.1%）。到2031年，該地區的桃紅葡萄酒產量目標為4.7萬千升，其中包括2萬千升隆河丘法定產區桃紅葡萄酒，力爭在10年內將產量翻一番。得益於獨特的風土條件、葡萄品種和香氣的多樣性，我們精選了三款白葡萄酒和兩款桃紅葡萄酒，旨在引導消費者探索葡萄酒的多樣性，並提供獨特的品鑒體驗及消費場合建議。

白葡萄酒介紹

清新活潑： 這款葡萄酒以其清新活潑的特點脫穎而出，採用了格納殊（Grenache）、布林朗克（Bourboulenc）和維歐尼（Viognier）等葡萄品種。葡萄的採摘時間較早，以保留其本身的香味，呈現出柑橘、白色水果和花香的風味，酸度清爽，非常適合作為開胃酒或搭配夏季沙拉享用。

這款葡萄酒以其清新活潑的特點脫穎而出，採用了格納殊（Grenache）、布林朗克（Bourboulenc）和維歐尼（Viognier）等葡萄品種。葡萄的採摘時間較早，以保留其本身的香味，呈現出柑橘、白色水果和花香的風味，酸度清爽，非常適合作為開胃酒或搭配夏季沙拉享用。 果味圓潤： 這款白葡萄酒的口感圓潤，展現出核果和熱帶水果的風味，與格納殊和瑪珊等葡萄的酸度完美平衡。它散發著桃子和杏子的香氣，非常適合與魚類和乳酪搭配。

這款白葡萄酒的口感圓潤，展現出核果和熱帶水果的風味，與格納殊和瑪珊等葡萄的酸度完美平衡。它散發著桃子和杏子的香氣，非常適合與魚類和乳酪搭配。 口感豐富：這款葡萄酒具有成熟的果醬般水果香氣，以及香料和礦物質的複合味道。採用格納殊和維歐尼等葡萄品種釀制，具有較長的陳年潛力，是佐餐的理想選擇。

桃紅葡萄酒介紹

果香濃郁，口感細膩： 這款葡萄酒展示了現代而細膩的口感，源自神索（Cinsault）和庫努瓦茲（Counoise）葡萄的清新果香。其散發出柑橘和熱帶水果的香氣，口感輕盈且平衡，非常適合作為開胃酒。

這款葡萄酒展示了現代而細膩的口感，源自神索（Cinsault）和庫努瓦茲（Counoise）葡萄的清新果香。其散發出柑橘和熱帶水果的香氣，口感輕盈且平衡，非常適合作為開胃酒。 果香濃郁，口感圓潤：這款葡萄酒代表著傳統風格，酒體飽滿，帶有成熟紅色水果和花香。主要使用切拉子（Syrah）和格納殊等葡萄品種釀制，餘味悠長，口感層次豐富，非常適合搭配各種美食。

策略計劃

2023年，隆河谷啟動了一項策略計劃，旨在擴大葡萄酒出口，提高該地區葡萄酒在中國、韓國和新加坡等亞洲主要市場的知名度。該計劃包括舉辦各種活動，如小型展覽、大師班、培訓項目，以及媒體關係與影響力活動，以推廣隆河谷葡萄園的AOP葡萄酒。其中在15個國家舉辦了162場活動，吸引了近8000名專業人士的參與。2024年的行動計劃繼續聚焦於擴大出口，通過持續開展相關活動實現這一目標。此外，隆河谷還希望利用當地的專業知識、「Hospitality in a Bottle」口號，並與旅遊專業人士合作，爭取在2026年成為頂級葡萄酒旅遊目的地。Institut Rhodanien研究所也在積極研究應對氣候變化的解決方案，評估適應性策略，以減少碳足跡並實現環保目標。

Inter Rhône

Inter Rhône是一個充滿活力且有著堅定承諾的專業協會，它彙集了隆河谷的葡萄酒種植者和商家。該協會負責協調隆河谷法定產區葡萄酒的宣傳、商業和技術活動，涉及隆河丘（地區、村莊和產區）、Costières de Nîmes、Luberon、Ventoux、Grignan les Adhémar、Côtes du Vivarais，以及天然甜葡萄酒Muscat de Beaumes de Venise和Rasteau。

該協會的宗旨是提高該地區的葡萄酒在法國國內，以及超過15個歐洲、亞洲和北美市場的認可度。

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SOURCE Inter Rhone