鏈博會健康生活鏈：全景呈現全球大健康全鏈條創新成果

消費健康賽道，寶潔、歐萊雅、松下、星巴克等品牌落地數智化、綠色供應鏈創新。AI壓縮美妝包裝設計周期，磁懸浮、具身智能賦能日化智能倉儲，適老化家電完善養老場景；星巴克聯動雲南咖啡產業鏈，打造可溯源綠色原料供應鏈。

中醫藥與老字號加速國際化創新。廣藥集團布局海外產業生態，新寶堂、振東藥業打通道地藥材全產業鏈，多款AI脈診、智能艾灸設備實現傳統中醫數字化轉型，推動中西醫療融合發展。

值得關注的是，中建集團帶來綠色智慧建築成果，128天建成裝配式低碳臨時展館，融合環保建材、智能能耗監測系統，打造健康人居標桿。

本屆展區以「從出生到養老」構建完整大健康生態圈，跨國企業本土化深耕、國貨自主技術突圍、傳統中醫藥數字化煥新、綠色智慧人居協同發展，持續打通全球健康產業鏈，為大眾提供可落地、可體驗的現代化健康生活方案。

SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會