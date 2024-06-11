香港互聯網註冊管理有限公司祝賀香港載荷專家候選人獲選為預備航天員

香港2024年6月11日 /美通社/ -- 中國載人航天工程辦公室今早（6月11日）宣布，載人航天工程第四批預備航天員選拔工作已經完成，而在10名入選的預備航天員中，包括1位來自香港的載荷專家。香港互聯網註冊管理有限公司 （HKIRC）對首次有香港代表獲選為國家載人航天工程載荷專家，深感振奮和鼓舞。在此除了向入選者致賀，更要感謝國家對香港的支持，讓香港能夠有機會參與航天工程，為國家的航天事業作出貢獻。

是次航天員選拔能有香港市民脫穎而出，有機會親身到太空協助進行國家的科研工作，實在是香港科技界的重要里程，亦反映國家對於香港科研的重視和肯定。特區政府近年大力投放資源於創新科技，培育科研人才及吸引更多創科企業及人才來港，為香港注入新動力，為香港未來的科技創新發展奠定基礎。身為香港科技業界的持份者，對於香港能夠參與航天工程實在深感自豪，深信能啟發更多年輕人在將來投身科研，亦期盼今後香港有更多機會參與國家的科研項目，為香港創出下更多光榮的科研成果。

香港互聯網註冊管理有限公司亦會堅定不移，配合特區政府的政策和方向，繼續積極推動香港發展成國際創科中心，融入國家的發展大局，共同成就更多令國家和香港引以自豪的成就。

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