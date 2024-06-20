噶瑪蘭推出山川首席波特風味海外版禮盒

品牌大使Britney Chen表示，這三款酒是是一個黃金組合，除了人氣高又能呈現噶瑪蘭的經典風味。「無論您對噶瑪蘭威士忌的了解程度為何，這款禮盒是不二之選。根據我在世界各地舉辦大師講座和參加酒展的經驗，這是能一次擁有經典熱賣產品的難得機會。」

這款禮盒的包裝靈感來自環繞酒廠的綠色山脈，將在德國、奧地利、瑞士、捷克共和國、日本、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓和墨西哥上市。如需了解您附近的銷售點，請聯繫當地經銷商。

包裝上的銀線如雪山山脈的水源，在叢林的簇擁下注入杯中，內部則採用了清新翠綠的蕨葉，這也是對台灣生機蓬勃的亞熱帶風景的致敬。

產品說明

噶瑪蘭山川首席波特桶風味 - 酒精度：40%，容量：700ml

噶瑪蘭山川首席波特桶風味單一麥芽威士忌在特選美國橡木桶中熟成，並使用葡萄牙紅寶石波特酒桶增添風味。這款威士忌醇厚柔滑，酒體渾厚，帶有天然的甜味和層次感。

顏色：濃郁的焦糖紅寶石色

香調：蜂蜜、香草、椰子、糖果。

口感：酒體豐厚，甜味自然，層次豐富。

噶瑪蘭經典 - 酒精度：40%，容量：50ml

噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌是台灣威士忌品質的典範。酒廠的精湛工藝與溫暖的氣候共同造就了其多樣性和豐富性。口感清新，帶有熱帶水果的香味。

顏色：活潑熱情的琥珀色

香調：熱帶水果、梨子糖果、香草、椰子。

口感：一絲甜甜的芒果汁，香辛料的多層次感。

噶瑪蘭珍選 No.1 - 酒精度：40%，容量：50ml

噶瑪蘭珍選系列展現了台灣頂級酒廠精湛的調配工藝和對酒桶的精挑細選。珍選No.1 有著濃郁的熱帶水果、甜太妃糖和香草味。堪稱是水果天堂的味道。

顏色：午夜琥珀色

香調：成熟的熱帶水果、馥郁的花香、溫暖的香草味。

口感：酪梨、奶油太妃糖和香草營造出柔和豐厚的多層次口感。

聯絡人：

Britney Chen [email protected]

David Chen [email protected]

SOURCE 噶瑪蘭