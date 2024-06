愛丁堡公爵及公爵夫人出席倫敦半島酒店開幕慶典

到此瀏覽更多圖片

出席嘉賓:香港上海大酒店有限公司主席米高嘉道理爵士及家族成員,歡迎Amber Le Bon, Anthea Turner, Bettina Korek, Billie Piper, Conner Ives, Charli Howard, Clara Paget, Didi Stone, Francesca Hayward, Grace Carter, Kelly Hoppen, King Pavlov of Greece and Marie-Chantal Miller, Lady Helen Taylor, Lady Penny Mountbatten, Marcellino Sambe, Mark Francis, Natasha Ndlovu, Nick Hendrix, Jessica Ellerby, Oswald Boateng, Paul Forman, Pippa Vosper, Pixie Geldof, Prince Michael of Kent, Princess Alia Al Senussi, Sabrina Elba, Sophie Turner, Timothy Han等嘉賓蒞臨倫敦半島酒店開幕典禮。

時間: 2024年6月18日星期二

地點: 倫敦半島酒店

1 Grosvenor Place

London

SW1X 7HJ

倫敦半島酒店位於海德公園一隅,於 2023 年 9 月 12 日正式開業,備受英國和環球賓客歡迎。酒店樓頂餐廳 Brooklands by Claude Bosi 在開業僅四個月內,便榮獲米芝蓮二星的殊榮,進一步確立了倫敦半島酒店作為尊尚奢華與高雅精緻的典範。

圖片來源: Dave Benett@Getty及Rowben Lantion

