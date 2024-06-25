安智環球第五度榮獲《彭博商業周刊》「受託人服務卓越大獎」

如同世界任何一所企業，安智環球集團去年也面臨人工智能元年變革的衝擊，在了解及考慮如何在工作流程融入應用新技術，以及提升員工技能等方面，投入充足資源，務求緊貼新形勢；與此同時，安智環球亦強調信託業的獨特性，從了解客戶需要、制定最佳解決方案，以至盡職調查、售後服務等環節，都不能忽略人際接觸。

安智環球集團業務發展部副總監侯曉陽先生表示︰「我們在疫情期間迎難而上，如今世界重新高速運轉和進化，因此我們的步伐沒有也不能慢下來。我們進行了軟硬件提升、安排了更多面對面的交流，開拓了更廣闊的商業版圖，為更多的客戶帶來更貼心的服務。對於再度獲頒『受託人服務卓越大獎』，我們感到榮幸，同時認為我們的專業團隊值得這項殊榮。」

2023年也迎來安智環球集團成立十周年的里程碑。在扎根香港，擴展至庫克群島及新加坡，在東北亞建立了廣闊客群後，我們也持續在東南亞深耕，複製在東北亞的成功模式，將平民化信託推廣至更多區域。面對近年地緣政治衝突、自然和人為災害從沒止息，經濟充滿不確定性，安智環球雖保持審慎樂觀，但深信為變化和動盪做足準備是關鍵。集團將鞏固獨有的市場定位，提供更多元化的資產配置選擇，並善用科技創造更佳的客戶體驗。

在業務日益茁壯的同時，安智環球集團亦致力回饋社會及業界。集團定期捐款予教育機構，支持各類學術及非學術活動，並為低收入家庭提供經濟援助，以培育孩子成為未來的領袖。此外，集團也積極尋求與專業團體合作，例如連續兩年成為英國特許保險學院國際專業合作夥伴，贊助其開辦之專業課程，為從業員提供終身學習的機會，促進業界持續發展。能貢獻力量、發揮影響力，亦助力集團能在受託人服務界別建立領導地位，集團亦感謝彭博及各專業評審的認可，頒發重要殊榮。

關於安智環球集團

安智環球集團為一間金融集團，致力於為亞洲客戶提供新穎多元的信託和財富管理解決方案。作為一間擁有良好基礎的集團成員，安智環球服務(新加坡)有限公司、安智環球服務有限公司及安智環球服務(庫克群島)有限公司提供來自司法管轄區完善信託保護的信託解決方案，為客戶提供全方位的資產保護。

關於《彭博商業周刊》金融機構大獎

由權威財經傳播機構《彭博商業周刊／中文版》主辦的「金融機構大獎」為香港年度金融業盛事，旨在肯定各企業對業界作出的貢獻，以嚴格的機制，評選出各金融服務界別過去一年表現出色的公司，頒發卓越大獎或傑出大獎，藉此推動香港金融業的持續發展，鼓勵各界繼續積極培養人才，推陳出新，為經濟增長注入新動力。

SOURCE 安智環球集團