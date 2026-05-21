攜手島嶼共榮！安智環球庫克迎營運十週年 獲當地主流媒體深度專訪肯定

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 全球知名金融信託機構安智環球集團（Metis Global Group）旗下之附屬公司安智環球服務(庫克群島)有限公司（以下簡稱「安智庫克」）近日迎來營運十週年的重大里程碑。集團創辦人暨董事長張博士日前率領七位集團高管，特別前往拉羅湯加島出席十週年慶祝晚宴。此行不僅凝聚了團隊情誼，安智環球在當地的長期深耕更受到庫克群島主流媒體《Cook Islands News》的正面關注，並對張博士與高管團隊進行了深度專題採訪。

在《Cook Islands News》的專訪中，特別溫馨紀錄了安智庫克與在地社群的深厚羈絆。回顧2015年創立契機，源於當年匯豐信託退出該管轄區，張博士秉持著對在地人才的珍視，延攬了多位面臨失業危機的在地優秀信託菁英。當地員工Toa 受訪時感性表示，當時自己剛生下兒子且背負龐大房貸，安智庫克的及時出現不僅拯救了多個核心家庭的生計，更讓他們在此建立了長達十年的穩定職涯。這支由前匯豐菁英組成的在地專業團隊，十年間在幕後負責國際客戶的法律與會計工作，已成為安智環球集團成長不可或缺的堅實後盾。