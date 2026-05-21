攜手島嶼共榮！安智環球庫克迎營運十週年 獲當地主流媒體深度專訪肯定

新聞提供者

安智環球集團

21 5月, 2026, 20:57 CST

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 全球知名金融信託機構安智環球集團（Metis Global Group）旗下之附屬公司安智環球服務(庫克群島)有限公司（以下簡稱「安智庫克」）近日迎來營運十週年的重大里程碑。集團創辦人暨董事長張博士日前率領七位集團高管，特別前往拉羅湯加島出席十週年慶祝晚宴。此行不僅凝聚了團隊情誼，安智環球在當地的長期深耕更受到庫克群島主流媒體《Cook Islands News》的正面關注，並對張博士與高管團隊進行了深度專題採訪。

在《Cook Islands News》的專訪中，特別溫馨紀錄了安智庫克與在地社群的深厚羈絆。回顧2015年創立契機，源於當年匯豐信託退出該管轄區，張博士秉持著對在地人才的珍視，延攬了多位面臨失業危機的在地優秀信託菁英。當地員工Toa 受訪時感性表示，當時自己剛生下兒子且背負龐大房貸，安智庫克的及時出現不僅拯救了多個核心家庭的生計，更讓他們在此建立了長達十年的穩定職涯。這支由前匯豐菁英組成的在地專業團隊，十年間在幕後負責國際客戶的法律與會計工作，已成為安智環球集團成長不可或缺的堅實後盾。

（圖左）《Cook Islands News》記者留影；（圖右）庫克群島金融服務發展局（FSDA）留影
（圖左）《Cook Islands News》記者留影；（圖右）庫克群島金融服務發展局（FSDA）留影

張博士接受專訪時指出，雖然安智環球的銷售團隊位於香港、新加坡等繁忙的亞洲金融中心，但海外客戶皆特別指名庫克群島，目前安智庫克已貢獻集團全球高達三分之一（33%）的業務總量。他強調，庫克群島擁有獨特且完善的國際資產保護法，能提供遠離亞洲地緣政治緊張局勢的安全地理屏障，這讓安智環球在亞洲市場得以開創「12年零直接競爭」的藍海奇蹟，讓中產階級以平價的儲蓄計劃即可享有頂級的信託保護。首席行銷總監Liu亦在專訪中補充，庫克群島的《國際信託法1984》對客戶資產保障極為有利，且當地人民充滿活力與熱情，安智環球很榮幸能與這片土地共榮發展。

為了持續深化在地的政經連結，此行庫克群島金融服務發展局（FSDA）執行長 Tony Fe'ao 更特別邀請安智環球團隊前往其辦公室，並對集團創辦人暨董事長張博士進行深度訪談與交流。會晤中，雙方愉快回顧了雙方於 2017 年攜手FSDA至中國四個一線城市推廣信託；同時，團隊亦與金融監管委員會（FSC）政府官員密切會晤，針對最新國際監管趨勢進行建設性討論，展現對持牌信託合規治理的最高承諾。

《Cook Islands News》的專題報導，無疑是對安智環球十年在地耕耘的全面肯定。張博士在晚宴中強調：「這十週年並非最終的成就，而是更長遠營運旅程的起點。」安智環球未來將延續這十年的深厚基礎，轉化為在島上長達一世紀的深耕與永續發展。

《Cook Islands News》專題採訪連結如下，提供參考：

https://www.cookislandsnews.com/internal/national/local/economy/business/metis-global-cook-islands-celebrates-10-years-of-financial-leadership-and-local-resilience/

SOURCE 安智環球集團

來自同一來源

安智環球集團慶祝安智庫克成立十週年 持續布局全球跨境信託市場

安智環球集團慶祝安智庫克成立十週年 持續布局全球跨境信託市場

全球資產保護與信託服務的領航者—安智環球服務(庫克群島)有限公司（以下簡稱安智庫克）於當地時間5月12日在庫克群島主島拉羅湯加島（Rarotonga）隆重舉行成立十週年慶祝晚宴。此次盛會不僅象徵安智庫克深耕資產保護與財富傳承領域十年的重要里程碑，也展現其與庫克群島政府及合作夥伴長期穩固的合作關係。 ...
安智環球「明爍 Pro」：讓財富在變局中更穩健

安智環球「明爍 Pro」：讓財富在變局中更穩健

安智環球旗下的附屬公司安智環球服務(庫克群島)有限公司（下稱「安智庫克」）於邁入2026年之際，正式推出全新定期定額供款信託計劃——「明爍 Pro 計劃（Starry Pro...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

相關題材的新聞稿