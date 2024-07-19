無限極榮獲「美世中國卓越健康僱主」及「卓越健康創新獎」

美世中國卓越健康僱主，是國內權威的職場健康領域的僱主品牌獎項之一，由著名的員工健康福利領域專業咨詢機構——美世(Mercer)主辦，聚焦職場健康，旨在發掘並表彰為員工打造全方位卓越健康環境與福祉條件的傑出僱主。

2024-2025年度美世中國卓越健康僱主評選共有330家企業參評，最終67家企業獲獎， 包括：拜耳、伊利、特斯拉、聯想、萬豪、瑪氏等知名企業，無限極也獲選其中。

作為一家立足於健康養生主賽道的企業，無限極有著「弘揚中華優秀養生文化，共創更健康、更快樂的生活！」的企業使命。員工是弘揚使命的重要共創者，我們堅信只有讓員工先健康快樂起來，才能帶動更多人一起共創更健康、更快樂。

圍繞獨特的健康養生理念「養生固本，健康人生」，無限極通過多元化的實踐，從身體、心理、社交、財務四個方面，全面呵護員工健康。例如：

身體健康 打造健康工作場所： 例如提供專業健身設備，及隨處可見的辦公健康小貼士，提倡員工勞逸結合；茶水間提供順應季節變化的養生花茶，從細節處彰顯關懷； 提倡健康養生行動： 將健康養生紮實融入員工活動和團建中，讓員工體驗中華優秀養生文化的同時，獲得健康與快樂，例如夏日養生活動，讓員工足不出樓體驗三伏貼、火龍罐、推拿等養生項目； 保障安全與健康： 除定期員工體檢外，在公司內配備藥箱、AED等設備，並定期邀請專業機構對員工開展急救及安全培訓。

心理健康 心理咨詢服務： 為員工及其家屬提供7*24的免費心理咨詢服務，時刻呵護員工及其家人的心理健康； 心靈充電場域： 員工專屬圖書館、天台花園、園林庭院，幫助員工放鬆心情、放空大腦；為特定崗位配備專屬舒壓室，舒緩員工的工作壓力； 心理健康賦能： 每年定期舉行心理和解壓工作坊，幫助員工瞭解心理健康知識，賦能員工進行自身的心理健康管理。

社交健康 家庭同樂助平衡： 每年開展家庭同樂日，員工邀請親朋好友來到公司一起慶祝節日，促進員工與親朋好友的關係聯結； 康樂活動交新友： 開展各式各樣的康樂活動，集結趣味相投的小夥伴，一起揮灑汗水。

財務健康 補充商業保險： 除基礎的五險一金外，公司為員工購買補充商業保險，幫助員工緩解 「 看病難 」 問題；並為員工家屬提供商保折扣，呵護全家健康； 員工住院互助基金： 為住院員工提供住院費用援助及贈送公司健康產品； 助力反詐： 開展防詐騙講座，特邀反詐中心警官，進入公司向員工講解防詐騙知識，保護自身財務安全。



獲得「美世中國卓越健康僱主」，不是無限極打造健康職場環境的終點，而是持續創新的起點。無限極將堅定使命，秉承「思利及人」的核心價值觀，不斷探索，為員工打造健康快樂的體驗，將健康與快樂傳播給更多人。

SOURCE 無限極（中國）有限公司