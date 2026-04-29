無限極出席FFC 2026功能性食品大會 分享人體循證研究成果

馬軍先生在演講中系統闡述了無限極以用戶需求為導向的科研體系，介紹了企業在產品功效驗證方面的科學理念與實踐路徑。他表示，無限極在功效驗證領域始終堅持以用戶為中心，通過中草藥科技，構建起「物質基礎—精準評價—金標準驗證」的完整科學支柱，在細胞、模式生物、動物實驗積累的基礎上，持續推進人體循證研究，用科學數據支撐產品功效，助力行業規範化發展。

本次大會上分享的增健口服液臨床試驗成果，是無限極循證研究的重要突破。該研究採用多中心、隨機、雙盲、平行對照設計，屬於循證醫學認可的最高標準「金標準」研究，旨在精準驗證產品在真實場景中對人體免疫功能的改善作用。

研究數據顯示[1]，服用增健口服液45天後，受試者的免疫活力指數（SIV）從3級顯著提升至4級，其中女性及55歲以上人群的改善效果更為突出；服用90天後，受試者體內免疫儲備細胞（初始CD8+ T細胞）數量顯著增加，免疫球蛋白IgG和IgM水平也呈現明顯提升，充分表明該產品能夠有效增強機體免疫儲備能力與防禦能力，為人體免疫力調節提供科學支撐。

作為深耕中草藥健康領域的企業，無限極始終致力於弘揚中華優秀養生文化，依托現代科學技術挖掘傳統中草藥的健康價值，構建「科研—技術—產品」全鏈條創新體系。在此次大會上，無限極以紮實的科研成果、清晰的實踐路徑，為功能性食品行業高質量發展注入新動能。

未來，無限極將持續大力發展中草藥科技，聚焦消費者健康需求，研發更多高品質、可信賴的中草藥健康產品，並以科學循證助力行業規範化發展，為大眾提供更具針對性的健康解決方案，守護國民健康。

參考資料：[1] 數據來源於《增健口服液有助於增強免疫力的有效性與安全性隨機、雙盲、平行對照多中心人體臨床試驗研究報告》 https://www.infinitus.com.cn/c/2026-03-10/449382.shtml

SOURCE 無限極（中國）有限公司