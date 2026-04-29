無限極出席FFC 2026功能性食品大會 分享人體循證研究成果

新聞提供者無限極（中國）有限公司
29 4月, 2026, 18:07 CST
廣州2026年4月29日 /美通社/ -- 近日，FFC 2026功能性食品大會在浙江杭州舉辦。無限極（中國）有限公司副總裁、首席科創官馬軍受邀出席大會並發表主題演講，介紹企業在功能性食品領域的科研積澱與創新實踐，並重點分享了核心產品增健口服液在增強免疫力方面的隨機雙盲安慰劑對照人體臨床試驗成果。
本屆大會以「功能食品與人類健康」為主題，由FFC功能性食品大會組委會、江南大學國家功能食品工程技術研究中心等單位聯合主辦，匯聚國內外3000餘名行業專家、企業代表及科研人員，聚焦功能性食品科技創新、產品研發與產業發展等核心議題，是我國功能性食品領域極具影響力的專業交流平台，對引領行業高質量發展具有重要意義。
馬軍先生在演講中系統闡述了無限極以用戶需求為導向的科研體系，介紹了企業在產品功效驗證方面的科學理念與實踐路徑。他表示，無限極在功效驗證領域始終堅持以用戶為中心，通過中草藥科技，構建起「物質基礎—精準評價—金標準驗證」的完整科學支柱，在細胞、模式生物、動物實驗積累的基礎上，持續推進人體循證研究，用科學數據支撐產品功效，助力行業規範化發展。
本次大會上分享的增健口服液臨床試驗成果，是無限極循證研究的重要突破。該研究採用多中心、隨機、雙盲、平行對照設計，屬於循證醫學認可的最高標準「金標準」研究，旨在精準驗證產品在真實場景中對人體免疫功能的改善作用。
研究數據顯示[1]，服用增健口服液45天後，受試者的免疫活力指數（SIV）從3級顯著提升至4級，其中女性及55歲以上人群的改善效果更為突出；服用90天後，受試者體內免疫儲備細胞（初始CD8+ T細胞）數量顯著增加，免疫球蛋白IgG和IgM水平也呈現明顯提升，充分表明該產品能夠有效增強機體免疫儲備能力與防禦能力，為人體免疫力調節提供科學支撐。
作為深耕中草藥健康領域的企業，無限極始終致力於弘揚中華優秀養生文化，依托現代科學技術挖掘傳統中草藥的健康價值，構建「科研—技術—產品」全鏈條創新體系。在此次大會上，無限極以紮實的科研成果、清晰的實踐路徑，為功能性食品行業高質量發展注入新動能。
未來，無限極將持續大力發展中草藥科技，聚焦消費者健康需求，研發更多高品質、可信賴的中草藥健康產品，並以科學循證助力行業規範化發展，為大眾提供更具針對性的健康解決方案，守護國民健康。
參考資料：[1] 數據來源於《增健口服液有助於增強免疫力的有效性與安全性隨機、雙盲、平行對照多中心人體臨床試驗研究報告》 https://www.infinitus.com.cn/c/2026-03-10/449382.shtml
SOURCE 無限極（中國）有限公司
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