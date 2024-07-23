宏利投資管理：預期全球步入減息周期，看好美國以外的投資機會

宏利投資管理亞洲區資產配置主管潘樂勤 (Luke Browne) 說：「目前正值年中，我們認為環球經濟仍處於良好狀態。儘管最近經濟增速放緩，但在強勁的消費活動推動下，美國經濟仍處於領先地位。另外，經濟體如歐洲、日本和中國已呈現出穩定和改善跡象。政策制定者正採取干預行動，以應對面臨挑戰的行業，如中國房地產市場。」

「全球通脹放緩的速度，尤其是美國的通縮步伐，將是我們今年剩餘時間內的關注重點。瑞士、加拿大等已發展國家的央行，以及歐洲央行在過去幾個月都紛紛降息。然而，由於汽車保險和住屋成本等持續通脹因素，導致通縮進展不均，因此美國聯儲局一直採取較為審慎的態度。」

「展望未來，我們相信這些一次性的通脹因素將趨於穩定，從而使聯儲局能夠在今年底前減息。這一點至關重要，因為在經濟穩定增長的環境下減息，可以使市場或資產的相對估值變得更具有吸引力。例如，美國小型股在利率周期中槓桿率較高，而且其相對估值已折讓至過去數十年以來的低位。因此，有望受惠於利率下降周期。此外，在美國以外的已發展市場和新興市場，尤其是日本和印度，亦出現了具吸引力的投資機會。就行業而言，投資者亦應關注能源和大宗商品。我們觀察到東盟市場正在湧現投資機會，隨著我們進入寬鬆周期，將出現更多值得把握的機會。」

亞洲固定收益市場：預期正面勢頭將持續

宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監 Murray Collis 強調，亞洲信貸今年迄今的表現相較其他固定收益資產類別突出。他認為，有充分的理由顯示這種正面勢頭將持續至今年底，為投資者帶來可觀的收益和潛在的資本增值。

Murray Collis 表示：「由於聯儲局前景不明朗，亞洲固定收益市場在年初相對出現了一些波動。而且我們觀察到，目前為止各國選舉對亞洲債券影響不大，市場普遍預期政策將維持不變。雖然美國投資級債券因聯儲局暫緩減息而受到負面影響，但亞洲投資級別信貸在基本面強勁和有利的市場環境下表現出色。由年初至今，亞洲高收益信貸的表現更為亮眼，債券違約率趨於穩定和相對較低的估值水平，開始吸引投資者的興趣。」

「從亞洲信貸的角度來看，我們預期該資產類別的正面勢頭將持續到下半年，這主要受投資者強勁的需求推動，以滿足預期將會增加的新發行量。亞洲經濟基本面依然堅韌，並持續推動全球增長。相對於已發展市場信貸，亞洲信貸仍以更具吸引力的估值進行交易，並有望吸引尋求多元化收益投資者的興趣。若聯儲局在今年稍後時間減息，投資者亦可能會增加風險資產配置。就風險調整而言，投資級別信貸仍具吸引力。同時，由於信用利差處於歷史高位，為投資者提供了有利的切入點，因此我們亦看好亞洲高收益領域的機會。」

亞洲股票市場：具吸引力的估值和增長機遇

儘管亞洲通脹大致受控，但美國持續高企的利率為亞洲經濟體的消費和投資帶來阻力。然而，宏利投資管理股票部高級投資組合經理朱賓 (Marco Giubin) 認為，隨著阻力減弱，加上亞洲（除日本）盈利預測上調趨勢以及估值吸引，可能會促進對亞洲股票的重新評級。

Marco Giubin 說：「目前，亞洲股市的預期市盈率約為 2025 年預估盈利的 12 倍，預期盈利增長率將超過 15%。相比之下，美國股市的預期市盈率則較高，約為 2025 年預估盈利的 21 倍，預期盈利增長率略低，僅為 14%。相比起美股，亞洲股票似乎提供更具吸引力的投資價值。對於投資者而言，亞洲股票價格水平較低，有望實現更高的收益增長潛力。」

從地域角度來看，由於中國股票的估值較低以及市場普遍持謹慎態度，宏利投資管理對中國市場前景持更正面看法。「中國的增量住房的政策措施，有望緩解房地產行業低迷對整體經濟的影響。雖然印度仍保持強勁的結構性趨勢，但由於印度股市估值偏高和莫迪 (Narendra Modi) 政府的議席有所減少，並引發了市場對其投資增長模式可持續性的擔憂，因此我們對印度市場保持謹慎態度。我們青睞在印度大選前表現遜於工業股的消費相關股票。」

Marco Giubin 總結：「在北亞地區，相對於台灣地區我們較看好南韓，因為南韓股票估值吸引以及動態隨機存取記憶體 (DRAM) 行業的正處於上升周期。另外，儘管台灣地區許多科技股並未直接參與人工智能相關業務，但其股價卻因為這一主題而被顯著重估。此外，由於對電動車市場增長的憂慮，許多南韓電池製造商的表現大幅落後，但考慮到增長機會依然存在，我們認為這些公司的價值看起來非常便宜。近期，北美和歐洲等市場針對中國供應商實施的保護主義，亦可能會加速人們對南韓電動車供應鏈作為替代品的興趣。」

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