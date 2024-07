マニュライフ・インベストメント・マネジメント、予想される世界的な利下げサイクルの中で米国外の魅力的な投資機会を見込む

マニュライフ・インベストメント・マネジメントのアジア資産配分責任者、Luke Browne氏は、「今年の中間地点に立つ今、世界経済は健全な状態にあると考えています。経済的なリーダーシップは、最近の冷え込みにもかかわらず、強力な消費者活動に支えられた米国にあります。ヨーロッパ、日本、中国などの経済は安定化と改善の兆しを見せており、中国の不動産市場などの困難なセクターを支援するために政策立案者が介入しています。

今年の残りの期間、特に米国におけるディスインフレーションのペースに注目しています。スイス、カナダ、最近では欧州中央銀行などの先進国の中央銀行は、過去数か月で金利を引き下げました。しかし、米Fedは、自動車保険や住居費用などの持続的なインフレ要因により、ディスインフレーションの進行が不均一であるため、より慎重な姿勢を取っています。

今後、これらの一時的なインフレ要因が安定し、年末に向けてFedが金利を引き下げることができると考えています。安定した成長環境での金利引き下げは、市場に相対的な価値を解放する可能性があります。例えば、金利サイクルに大きく依存し、数十年にわたる相対的なバリュエーションの割引で取引されている米国の小型株は恩恵を受けるでしょう。また、米国外の先進国および新興市場、特に日本とインドにおいても魅力的な機会が生まれています。セクターに関しては、エネルギーとコモディティも投資家の注目を集めています。ASEAN市場全体で新たな機会が見られ、緩和サイクルが進む中でこれらの機会を活用することができるでしょう」と、述べています。

アジア固定収益:好調な勢いが続くと予想

マニュライフ・インベストメント・マネジメントのアジア(日本以外)固定収益部門のシニアマネージングディレクター兼最高投資責任者、Murray Collis氏は、アジアのクレジット市場のパフォーマンスが他の固定収益資産クラスと比較して際立っており、年末まで好調な勢いが続くと予想され、投資家に魅力的な収益と潜在的な資本利益をもたらすと強調しています。

コリス氏は、「今年初めの不確実なFedの見通しやアジア全体の選挙により、アジアのクレジット市場はやや不安定な固定収益市場を乗り越えてきましたが、市場は政策の継続性を大いに期待しています。米国の投資適格債券はFedが金利を引き下げないことにより悪影響を受けましたが、アジアの投資適格クレジットは堅実なファンダメンタルズと好ましい市場テクニカルに支えられて好調でした。アジアのハイイールドクレジットの年初来パフォーマンスはさらに印象的で、デフォルトの安定化と安価なバリュエーションが投資家の関心を引きつけ始めました。

アジアのクレジット市場の観点から、資産クラスの好調な勢いが後半に続くと予想しており、予想される新規発行の増加に対応するための堅調な投資家需要に支えられています。アジアの経済ファンダメンタルズは堅調であり、引き続き世界の成長を牽引しています。先進国市場のクレジットと比較して、アジアのクレジットは引き続き魅力的なバリュエーションで取引されており、分散効果を求める投資家やリスク資産への配分を増やすことを検討している投資家からの関心を引きつける可能性があります。投資適格クレジットはリスク調整後の観点からも魅力的であり、アジアのハイイールドスペースにもクレジット・スプレッドが歴史的に広いレベルで取引されているため、投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供しています」と、述べました。

アジア株式:魅力的なバリュエーションと成長機会

アジアではインフレーションがほぼ制御されているにもかかわらず、米国の高金利による逆風がアジア経済の消費と投資を制約しています。とはいえ、マニュライフ・インベストメント・マネジメントのシニアポートフォリオマネージャーとエクイティーズのMarco Giubin氏は、逆風の緩和と日本以外のアジアの収益予想の上方修正傾向、および魅力的なバリュエーションがアジア株式の再評価を促進する可能性があると考えています。

Giubin氏は、「アジア株式は現在、2025年の予想収益に対して約12倍の予想株価収益率(P/E)で取引されており、予想される収益成長率は15%を超えています。対照的に、米株式は2025年の予想収益に対して21倍の予想P/Eで取引されており、予想される収益成長率は14%とやや低いです。アジア株式は米株式に比べ、より魅力的な価値を提供し、投資家に対してより高い収益成長の可能性を低価格で提供しています」と、述べています。

地理的な観点から、低バリュエーションと市場の慎重な期待により、マニュライフIMは中国に対してより建設的な見方をしています。「中国の段階的な政策対応は、不動産業界の弱さの影響を緩和することが期待されています。インドは依然として強力な構造的ストーリーを持っていますが、高いバリュエーションとモディ政権の薄い多数派により、投資主導の成長モデルの一部の推進力に疑問が生じています。そのため、インドの選挙前に工業株に対して劣後していた消費関連株をより好むようになっています。

北アジアでは、バリュエーションとダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)のアップサイクルにより、台湾に対して韓国に対してより前向きな見方をしているものの、多くの台湾のテクノロジー株はAIテーマで大幅に再評価されていますが、多くは間接的にしか関与していません。さらに、多くの韓国のバッテリーメーカーはEV市場の成長に対する懸念から大幅に劣後しています。これらの銘柄は依然として存在する成長機会を考えると非常に安価に見えます。北米やヨーロッパなどの市場での中国サプライヤーに対する最近の保護主義は、代替として韓国のEVサプライチェーンへの関心を加速させる可能性があります」と、Giubin氏は結論付けました。

