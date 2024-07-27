騰訊以遊戲科技為新進世界遺產打造沉浸互動數碼體驗

數字中軸歡迎八方來客

深圳2024年7月27日 /美通社/ -- 騰訊 (0700.HK) 今日宣布推出「數字中軸•小宇宙，為全球用戶提供迄今為止規模最大的古都景觀沉浸式互動數碼體驗，在數碼世界投入活靈活現的北京中軸線。同日，北京中軸線被聯合國教科文組織（UNESCO）列入《世界遺產名錄》。

如今，用戶可以使用智能手機，通過微信小程序「雲上中軸」打開「數字中軸•小宇宙」，在虛擬角色的導賞下身臨其境地自由探索北京地標。「數字中軸•小宇宙」以3D形式復現了北京中軸線上的歷史建築，逼真的細節令人嘆為觀止。用戶還可以「穿越」歷史，遊覽目前已經損壞或現實中已不復存在的場景。

「雲上中軸」小程序還為「數字打更人」義工項目提供了平台。自2023年12月啓動以來，「數字打更人」不斷探索以社會群眾力量參與文化遺產保育的創新模式。市民大眾可以使用小程序，通過「隨手掃碼、隨手拍」的方式拍攝古蹟風化或損壞的情況，並上傳巡檢報告。公眾的參與讓保護中軸線這類大型文化遺產更加容易。

騰訊可持續社會價值事業部數字文化實驗室負責人舒展表示：「依託我們的數碼能力和遊戲科技，通過與合作夥伴多元共創，我們正探索讓文化遺產在數碼世界永生的創新路徑。『數字中軸』項目證明數碼科技不僅能夠保護重要的文化遺產，還能活化利用、傳承創新。」

北京中軸線在中國聞名遐邇，但在國外尚未被人熟知。中軸線始建於13世紀，從北至南全長約7.8公里，是中國古代皇宮設計和都城規劃的典範。其縱貫15處歷史遺跡和文化景觀，包括紫禁城、鐘鼓樓、景山、天壇等蜚聲中外的建築。沿著北京中軸線，北京城形成了東西對稱、秩序井然的城市建築群，彰顯中國傳統文化從元、明、清三代一直延續至今的「天人合一」的思想追求。

「數字中軸•小宇宙」歷時三年，採用了高清掃描、建模、PCG (Procedural Content Generation)自動生成等遊戲科技。複雜的五級地圖模式覆蓋面積達200公里 X 200公里，包括30萬種植物和220萬處建築，以及各種山丘和水景。這個虛擬空間實時運行資產總面數達到104億，三維數據資產製作量超過15TB。

作為「數字中軸」項目的一部分，騰訊還將文化遺產元素在音樂、影片、動漫甚至遊戲等多元場景中活化應用，持續推動遺產保護和研究。通過內容共創等方式，騰訊多款自研遊戲產品吸引了數以千萬計的年青用戶參與到中軸線的傳承保護和創新發展當中，進一步營造了助益文化遺產保護的公眾氛圍。

自推出以來，「雲上中軸」微信小程序訪問量已超過450萬次，網上累計註冊用戶達80萬人次，累計培訓認證「數字打更人」義工近17,000名，產生有效巡檢照片超過7萬張，實現全民參與、全民保護。

「數字中軸」項目展現了大數據、雲端計算、遊戲科技、人工智能和知識地圖在歷史遺產保護中發揮的巨大作用。這些技術也可以用於保護其他歷史古蹟，帶動公眾參與其中，讓更多世界文化遺產在數碼世界「永生」。

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SOURCE 騰訊