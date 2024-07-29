洲際酒店集團旗下英迪格酒店品牌官宣代言人佘詩曼女士

正如世界上沒有兩片相同的葉子，世界上也沒有兩家相似的英迪格酒店。深入鄰間文化的英迪格酒店始終致力於彰顯本地特色品位與傳統。每一家英迪格酒店都如同一部生動的鄰間故事集，從設計的靈感到周邊的餐飲，每一處細節都經過精心打磨，無不體現著當地民俗風情與文化精髓，讓賓客在享受舒適的住宿體驗時更能身臨其境地感受當地的風土人情。

此次，英迪格酒店攜手品牌代言人佘詩曼展開一場文化與旅行的深度對話。作為實力派演員，佘詩曼女士憑借敬業精神與對角色的深入揣摩，成功塑造了眾多鮮活的熒幕形象，深受觀眾喜愛。同時，她的表演藝術不僅體現在對角色的細膩把握和對細節的深入挖掘上，更與英迪格酒店對設計細節的嚴謹把控和對品質的不懈追求不謀而合。兩者之間的合作，更是一次對旅行文化的深度探索和融合。通過佘詩曼女士在英迪格酒店的體驗，讓每一位賓客都能在節目中感受到旅行中的文化韻味和生活美學，享受一段難忘的漫游鄰間之旅。

鄰感七日，解鎖城市隱藏版地圖

英迪格酒店不斷聚焦本土文化，挖掘酒店周邊的鄰間文化，賓客可跟隨佘詩曼的腳步在港島英迪格酒店邂逅古今流轉韻味，信步於鄰裡街巷，重溫無數香港人心中的溫暖回憶，感受濃厚的當地煙火氣息，發現那些被忽略的旅行寶藏，解鎖城市的隱藏版地圖。

或步入離囂不離城的台北大直英迪格酒店，享受台北市區的舒適步調、以及豐沛的人文素養，感受蘊含在地歷史與人文風情的建築與室內設計，讓來此的賓客不僅住得時尚，在此開啟一場波光瀲灩的陸上行舟奇幻之旅；更可前往位於阿里山國家風景區內的阿里山英迪格酒店，享受山林裡的壯闊日出與雲霧繚繞，探索阿里山的壯麗自然美景；或跟隨航運發展的腳步，在高雄中央公園英迪格酒店中領略高雄百年歷史和人文故事，體驗海洋城市高雄耳目一新的鄰間文化。

佘詩曼女士在談及此次和英迪格的合作時，分享道：「無論是酒店的精致設計還是劇中的生動表演，其實皆源於我們對生活的細致觀察與感悟。很開心可以與英迪格酒店一起展開探索之旅，深入各地文化，領略不同城市的風土人情，感受它們獨特的城市魅力。在英迪格酒店，希望每次的停駐都能帶來不期而遇的驚喜，並沉浸在鄰間文化的多彩之中，開啟精彩旅途。」

截至2024年第一季，英迪格酒店在華共有70余家開業及籌建酒店，覆蓋上海、蘇州、廈門、廣州、香港等重點城市。未來品牌將不斷拓展版圖，為更多賓客構建起連接與目的地文化溝通的橋梁，漫游鄰間，多住一天。

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關於英迪格酒店

正如世界上沒有兩片相同的葉子，世界上也沒有兩家相似的英迪格酒店。從鄰間文化到周邊餐飲和設計靈感，各具特色的鄰間故事讓每一家英迪格酒店都別出心裁，為賓客創造出溫暖又活力的入住氛圍。英迪格酒店已經成為賓客探索城市和本地社區的一扇靈感之門。如需了解英迪格酒店的最新消息，歡迎訪問https://www.hotelindigo.com。

SOURCE IHG