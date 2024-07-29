玄武雲發佈正面盈利預告

廣州2024年7月29日 /美通社/ -- 中國本土領先的智慧CRM服務提供商玄武雲科技控股有限公司（「玄武雲」或「集團」，股票代碼：2392.HK）今天發佈截至2024年6月30日止六個月的盈利預告。

根據董事會目前可得資料及對本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合管理賬目所作初步評估，本集團預期報告期內淨虧損將減少60%至70%，而於2023年同期則錄得淨虧損約為人民幣20.2 百萬元。董事會認為上述預期淨虧損減少主要歸功於各經營分部實施嚴格的成本控制措施，降本增效成果顯著。

此外，本集團預期截至2024年6月30日止六個月的收入將增加20%至25%，相對2023年同期所得收入則約為人民幣530.0百萬元，主要受本集團SaaS業務分部的強勁表現所帶動，這與公司聚焦SaaS業務的長期戰略方向保持一致。

關於玄武雲：

玄武雲科技控股有限公司（簡稱：玄武雲）是中國最大的智慧CRM服務提供商（股票代碼2392.HK），公司在2022年7月8日成功在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。公司境內運營實體為玄武科技，現已建立起覆蓋全國34個省市的營銷服務體系。公司以aPaaS、cPaaS、AI、DI平臺為技術底座，擁有營銷雲、銷售雲、客服雲核心SaaS產品應用，向客戶提供全觸點、全渠道、全生命週期管理的智慧CRM產品及服務。

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