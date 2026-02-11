玄武雲（2392.HK）董事會改組落地 開啟高質量發展新階段

香港2026年2月11日 /美通社/ -- 2月9日，玄武雲（2392.HK）發佈公告，公司已完成新一任董事會及各專門委員會的成員改組。此前已成為公司單一最大股東的廉健獲任公司董事會主席兼執行董事，值得注意的是，其他新任董事會成員在財務、資本、法律等領域也都不俗實力。

實力派董事團隊就位，產業資本賦能高質量發展

公告顯示，本次董事會改組覆蓋董事會主席、執行董事、獨立非執行董事等關鍵位置。其中，廉健與陳正旭獲任執行董事，同時，廉健還將擔任董事會主席，全面負責執行集團整體經營發展策略、監督日常經營。另外，王貴升、肖璟翊、曹建榮組成了玄武雲新一任獨立非執行董事團隊。

玄武雲董事會此次改組的核心亮點在於，新任董事團隊的能力背景精准契合公司未來發展戰略。除新任董事會主席廉健擁有深厚的產業與投資背景外，執行董事陳正旭擁有20多年豐富的投資銀行和股權投資經驗，獨立董事王貴升擁有30多年財務管理、會計、稅務及企業管理經驗，在聯交所及內地其他證券交易所上市公司擔任董事及高級管理層逾20年。

本次董事會改組是玄武雲優化公司治理、整合優勢資源、提升公司競爭力的重要舉措，不僅為自身戰略落地築牢根基，也預示著公司邁入了高質量發展的新階段。

戰略聚焦主業，全面擁抱AI與國際化

隨著玄武雲的大股東變更和內部資產重組完成、新一屆董事團隊的成立，玄武雲的戰略方向也愈發清晰。新任董事會主席廉健此前表示，未來玄武雲將聚焦雲通信主業，全面擁抱AI，推進國際化佈局，開啟高質量發展的新階段。

