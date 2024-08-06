理光成為思科亞太區「金級供應商」合作夥伴

06 8月, 2024, 07:00 CST
東京2024年8月6日 /美通社/ -- 理光集團近日被全球網路和安全領導者思科授予亞太地區備受推崇的「金級供應商」合作夥伴稱號，正式開啟兩家公司之間長期合作的新篇章。
這一榮譽需經過全面的評估後方可授予，理光展示了其在實施託管服務、思科 SD-WAN 和思科 Meraki 解決方案的專業知識，並強調創新且卓越的客戶服務精神。它認可了理光在提供頂級軟體定義廣域網路 （SD-WAN） 和 Meraki 解決方案方面的傑出表現，並確立理光為值得信賴的企業數位轉型合作夥伴。
理光亞太總經理Kei Uesugi 表示：「我們很榮幸被認證為思科金級供應商，這一成就代表理光在提供最先進的 SD-WAN 託管服務和 Cisco Meraki 解決方案的承諾和專業知識。我們很高興能夠深化與思科的合作，並繼續為亞太地區的中小企業客戶提供支援。」
為了獲得金級供應商並為該地區的中小企業和其他客戶提供支援，理光亞太區於 2022 年成立了理光區域網路運營中心 （NOC）。NOC位於馬來西亞，是一個共享服務中心，讓理光能在亞太區以更低的成本提供更高價值的託管服務，並支援該地區11個國家的技術服務。
作為思科金級供應商，理光可以獲得豐富的資源，包括高級培訓、技術支援和營銷機會。此次合作將進一步增強理光的託管服務能力，為客戶提供更強大、可靠的網路解決方案。
思科亞太區、日本及大中華區中小企業與產品經銷總經理 Michiko Kamata 表示：「我們很高興與理光合作，成為重要的金級供應商合作夥伴，理光卓越的服務、對思科技術的深刻理解，以及對中小企業市場的關注使他們成為最理想的合作夥伴。我們將共同賦能亞太地區的企業，幫助他們擁抱數位轉型並實現其戰略目標。」
理光的金級供應商層級顯示其作為託管服務提供者的領先地位。理光非常重視客戶滿意度和技術創新，並會持續推動亞太地區中小企業和各規模企業的數位轉型服務。
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https://www.ricoh-ap.com/news/2023/12/18/ricoh-wins-asia-pacific-smb-managed-service-partner-of-the-year
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|關於理光 |
理光是整合數位服務以及列印解決方案的領先供應商，旨在協助企業數位轉型並優化其業務績效。
理光總部位於東京，其全球業務覆蓋約200個國家和地區，並以其85年歷史中培養的知識、技術和組織能力提供支援。截至 2024 年 3 月，理光集團的全球銷售額為 23,480 億日元（約 155 億美元）。
理光的使命和願景是透過理解和改變人們的工作方式「成就你的工作價值」，從而釋放人們的潛力和創造力，實現永續的未來。
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