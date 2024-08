理光成為思科亞太區「金級供應商」合作夥伴

理光亞太總經理Kei Uesugi 表示:「我們很榮幸被認證為思科金級供應商,這一成就代表理光在提供最先進的 SD-WAN 託管服務和 Cisco Meraki 解決方案的承諾和專業知識。我們很高興能夠深化與思科的合作,並繼續為亞太地區的中小企業客戶提供支援。」

為了獲得金級供應商並為該地區的中小企業和其他客戶提供支援,理光亞太區於 2022 年成立了理光區域網路運營中心 (NOC)。NOC位於馬來西亞,是一個共享服務中心,讓理光能在亞太區以更低的成本提供更高價值的託管服務,並支援該地區11個國家的技術服務。

作為思科金級供應商,理光可以獲得豐富的資源,包括高級培訓、技術支援和營銷機會。此次合作將進一步增強理光的託管服務能力,為客戶提供更強大、可靠的網路解決方案。

思科亞太區、日本及大中華區中小企業與產品經銷總經理 Michiko Kamata 表示:「我們很高興與理光合作,成為重要的金級供應商合作夥伴,理光卓越的服務、對思科技術的深刻理解,以及對中小企業市場的關注使他們成為最理想的合作夥伴。我們將共同賦能亞太地區的企業,幫助他們擁抱數位轉型並實現其戰略目標。」

理光的金級供應商層級顯示其作為託管服務提供者的領先地位。理光非常重視客戶滿意度和技術創新,並會持續推動亞太地區中小企業和各規模企業的數位轉型服務。

