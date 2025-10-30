理光鈣鈦礦太陽能電池搭載於日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）所開發的太空貨運飛船 HTV-X1

為實現「零碳社會」的願景，理光持續致力於鈣鈦礦太陽能電池的技術開發，以推動實際應用。自 2017 年起，理光便與 JAXA 太空探測創新中心（Space Exploration Innovation Hub Center）合作，開發適用於太空環境的高耐久性鈣鈦礦太陽能電池。

理光目標在於進一步提升鈣鈦礦太陽能電池的能源轉換效率與耐久性，同時藉由整合其核心技術——包含有機光導體（Organic Photoconductor）、噴墨列印頭（Inkjet Heads）、墨水與供應系統（Ink and Supply Systems），以及捲對捲傳送技術（Roll-to-Roll Transport）——以提高生產效率並降低成本。噴墨列印技術可精準在指定位置形成功能層圖樣並進行堆疊，實現設計彈性與客製化尺寸。理光相信，此技術將推動太陽能電池在多元領域中的應用。

基於此次太空展示成果，理光將持續強化鈣鈦礦太陽能電池的性能與高耐久性，加速研發進程，朝早期商業化邁進。

