理光鈣鈦礦太陽能電池搭載於日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）所開發的太空貨運飛船 HTV-X1

透過在軌實證評估太陽能電池性能
東京 2025年10月31日 /美通社/ -- 理光公司今日宣布，其研發的鈣鈦礦太陽能電池已安裝於由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開發的新型無人太空貨運飛船 HTV-X1 上的「太陽能電池在軌展示系統（Space Solar Cell Demonstration System, SDX）」。該飛船已於 10 月 26 日發射升空。在 HTV-X1 將補給物資送達國際太空站（ISS）後，JAXA 將進行在軌運行測試。
在在軌展示期間，理光的鈣鈦礦太陽能電池將於太空中暴露約兩個月。此期間將測量電流－電壓（I-V）特性，並評估其發電性能與耐久性。傳統衛星太陽能電池普遍較重，增加發射成本，且面臨宇宙射線（太空輻射）造成的劣化與低光環境下發電受限等挑戰。相較之下，鈣鈦礦太陽能電池在低光照下仍能維持高發電效率，具備強大的抗宇宙射線能力，並可設計成輕量與柔性結構，展現未來太空應用的高度潛力。
為實現「零碳社會」的願景，理光持續致力於鈣鈦礦太陽能電池的技術開發，以推動實際應用。自 2017 年起，理光便與 JAXA 太空探測創新中心（Space Exploration Innovation Hub Center）合作，開發適用於太空環境的高耐久性鈣鈦礦太陽能電池。
理光目標在於進一步提升鈣鈦礦太陽能電池的能源轉換效率與耐久性，同時藉由整合其核心技術——包含有機光導體（Organic Photoconductor）、噴墨列印頭（Inkjet Heads）、墨水與供應系統（Ink and Supply Systems），以及捲對捲傳送技術（Roll-to-Roll Transport）——以提高生產效率並降低成本。噴墨列印技術可精準在指定位置形成功能層圖樣並進行堆疊，實現設計彈性與客製化尺寸。理光相信，此技術將推動太陽能電池在多元領域中的應用。
基於此次太空展示成果，理光將持續強化鈣鈦礦太陽能電池的性能與高耐久性，加速研發進程，朝早期商業化邁進。
