標普權威發佈，安泰新能源多項全球前十，躋身世界一線跟蹤支架廠商行列
06 8月, 2024, 09:26 CST
廈門2024年7月26日 /美通社/ -- 近日，權威數據咨詢機構標普全球（S&P Global）正式發佈了2023年全球跟蹤支架出貨量排名，安泰新能源憑借在全球的市場拓展、技術創新及客戶服務等方面的卓越表現，全球光伏跟蹤支架位列第十二名，獨立平單軸全球位列第八，並在亞太、拉美、印度和西班牙等多個國家和地區位列前十。躋身全球一線跟蹤支架廠商行列，也是中國唯三進入該行列的國際支架品牌之一。
作為數智化光伏支架和系統解決方案專家，安泰新能源在區域市場方面，同樣取得了令人矚目的成績。根據標普全球報告顯示，安泰新能源在西班牙市場排名第九、印度市場排名第四、烏茲別克斯坦市場排名第二和巴西市場排名第六。這些排名不僅顯示了安泰新能源在這些關鍵市場中的領先地位，也體現了公司國際化戰略的成功和全球市場佈局的深耕。
自2006年成立至今，安泰新能源一直致力於為全球客戶提供先進、高效、智能的光伏跟蹤支架產品，並著力打造涵蓋產品設計、生產銷售、售後運營等各環節的一站式服務解決方案。產品作為一站式服務解決方案的核心，安泰新能源通過技術不斷革新，提供滿足多樣化光伏應用場景需求的產品。
旗下明星跟蹤產品包含1P單軸跟蹤支架馭光-Simple和2P單軸跟蹤支架馭光-Universal，兩款產品均搭載安泰新能源自研智能控制系統，擁有4種智能保護策略，能夠應對大風、積雪、洪水、冰雹等極端天氣，保證電站平穩運行。同時，搭配智能跟蹤算法，能夠綜合考慮太陽直射、散射和反射輻照度，並基於3D建模與高效優化算法，最小化不規則地形所導致的陰影，提高發電量。安泰新能源智能跟蹤產品的高適用性、高實用性和高穩定性，不僅能夠縮短現場施工時間，而且可以有效降低LOCE，提升電站整體效益，成為大型地面電站的首選方案，廣受客戶青睞。
通過新市場的不斷開拓，品牌影響力的持續提升，安泰新能源逐步實現了在全球各大區域市場的覆蓋。在客戶服務與交付上，安泰新能源始終堅持「以客戶為中心」的理念。今年以來，安泰新能源圍繞全球八大服務中心體系的搭建，在西班牙、沙特等全球多個重點市場進行戰略佈局，以優化全球項目完全網狀覆蓋體系，保證區域以及全球項目進度，並為實現7*24小時高質量的整體交付服務效率提供支持。全方位的優質服務為安泰新能源贏得了客戶的信賴與好評，這不僅促進了公司與客戶之間的長期合作關係，也為公司在全球市場的快速發展奠定了堅實基礎。
未來，安泰新能源將在「撐起綠能世界」的使命願景下，深入推動國際化戰略佈局，不斷提升自身實力，力爭在全球跟蹤支架市場中取得更為優異的成績。公司將一如既往地為全球客戶提供優質、高效的產品與服務，助力全球綠色能源產業的可持續發展。
SOURCE 安泰新能源
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