標普權威發佈，安泰新能源多項全球前十，躋身世界一線跟蹤支架廠商行列

自2006年成立至今，安泰新能源一直致力於為全球客戶提供先進、高效、智能的光伏跟蹤支架產品，並著力打造涵蓋產品設計、生產銷售、售後運營等各環節的一站式服務解決方案。產品作為一站式服務解決方案的核心，安泰新能源通過技術不斷革新，提供滿足多樣化光伏應用場景需求的產品。

旗下明星跟蹤產品包含1P單軸跟蹤支架馭光-Simple和2P單軸跟蹤支架馭光-Universal，兩款產品均搭載安泰新能源自研智能控制系統，擁有4種智能保護策略，能夠應對大風、積雪、洪水、冰雹等極端天氣，保證電站平穩運行。同時，搭配智能跟蹤算法，能夠綜合考慮太陽直射、散射和反射輻照度，並基於3D建模與高效優化算法，最小化不規則地形所導致的陰影，提高發電量。安泰新能源智能跟蹤產品的高適用性、高實用性和高穩定性，不僅能夠縮短現場施工時間，而且可以有效降低LOCE，提升電站整體效益，成為大型地面電站的首選方案，廣受客戶青睞。

通過新市場的不斷開拓，品牌影響力的持續提升，安泰新能源逐步實現了在全球各大區域市場的覆蓋。在客戶服務與交付上，安泰新能源始終堅持「以客戶為中心」的理念。今年以來，安泰新能源圍繞全球八大服務中心體系的搭建，在西班牙、沙特等全球多個重點市場進行戰略佈局，以優化全球項目完全網狀覆蓋體系，保證區域以及全球項目進度，並為實現7*24小時高質量的整體交付服務效率提供支持。全方位的優質服務為安泰新能源贏得了客戶的信賴與好評，這不僅促進了公司與客戶之間的長期合作關係，也為公司在全球市場的快速發展奠定了堅實基礎。

未來，安泰新能源將在「撐起綠能世界」的使命願景下，深入推動國際化戰略佈局，不斷提升自身實力，力爭在全球跟蹤支架市場中取得更為優異的成績。公司將一如既往地為全球客戶提供優質、高效的產品與服務，助力全球綠色能源產業的可持續發展。

SOURCE 安泰新能源