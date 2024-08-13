韓國農水產食品流通公社參加香港貿發局美食博覽，延續韓食熱潮

為此，韓國農水產食品流通公社計劃在「2024年香港貿發局美食博覽」上延續韓食熱潮，展示來自36家韓國食品公司的新產品。這些產品將反映除傳統熱門韓國美食之外的新趨勢。

在中國市場流行的高麗參、紫菜和醬蟹等韓國食品，將展示新的口味與包裝。此外，這次還將推出備受全球年輕一代青睞的熱門韓國辣味食品，例如韓式辣醬拌飯、韓式辣炒年糕和麻辣烤肉，讓其作為方便的即食餐品面世。觀眾還將品嘗到通過韓劇而為國際觀眾所熟知的零食，例如韓式魚餅、冷凍紫菜包飯和柿餅。韓國館還將展出各種減肥和保健食品，以及新鮮的農產品。

此外，在為期三天的2024年香港貿發局美食博覽中，韓國館還將邀請知名韓國廚師準備並提供11道韓國菜的試吃活動，包括烤牛排冷麵、韓式菜包肉卷、韓式牛肉沙拉和玫瑰炒年糕等。

韓國農水產食品流通公社香港辦事處負責人Kim Hyun-ho表示：「來到香港貿發局美食博覽韓國館的遊客，將有機會品嘗和體驗一系列反映最新食品趨勢的韓國產品。我們期待歡迎對進口和分銷新的韓國食品產品感興趣的買家。」

SOURCE Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation