韓國農林畜產食品部與aT攜手參展2026香港美食商貿博覽

韓國館將匯聚44家韓國食品企業，包括具發展潛力的食品製造商及地方政府機構。參展企業將因應香港消費者對便利、高品質及新興飲食潮流的需求，帶來多元化的產品陣容。展出的優質韓國食品及飲品包括：迎合健康消費趨勢的韓式健康麵食，例如豆腐麵、鮮烏冬及冷凍烏冬；重新演繹傳統風味的韓國零食與精品甜點，例如蒜香蝦片、調味杏仁、鍋巴零食、鯽魚餅、蜂蜜夾心打糕及糯米派；便利型韓式即食餐（HMR）產品及高端湯粥類，包括泡菜炒飯、韓式烤牛肉、豆腐皮牛蒡紫菜包飯、參雞湯、莞島鮑魚粥、冷凍魚餅及魚餅串；主打健康概念的產品，例如韓國紅參原液、Gongjinbo草本膳食補充劑、黑豆奶飲品、蘋果醋飲品、膳食纖維飲料及含PDRN成分飲品；豐富居家烹飪體驗的多用途調味品及佐餐食品，例如無麩質醬油、韓式辣醬、香菇醬油醃製醬、湯炒年糕調味粉、明太魚籽及醬蟹；以及傳統酒品與潮流飲品，包括清酒、鮮米酒、冷萃咖啡及果味飲料。

今年韓國館將配合全球食品市場兩大趨勢，重點推介韓式麵食產品，並設置互動美食體驗活動。展會期間將舉行11場現場烹飪示範及試食活動，由香港韓國餐廳 O'rm 主廚 Jun Woo Choi 親自主理，透過廚藝示範呈現多款特色韓式料理，包括正宗韓式冷麵、迎合健康潮流的豆腐麵料理，以及甜辣風味韓式炒麵。

結合本地消費者喜好及全球市場趨勢，韓國館將分為兩大主題展區：「便捷與潮流」（韓式即食餐及潮流食品）及「優質與健康」（韓式新鮮食品及健康產品）。其中，韓式新鮮食品展區特別設有「韓國柿子專區」，重點展示韓國甜柿。隨着檢疫程序順利完成，韓國甜柿即將進入香港市場，韓國館亦希望藉此進一步拓展其在大中華區高端新鮮水果市場的影響力。

展館內亦將設置「新一代韓國食品推廣區（潮流美味，健康生活）」，以進一步提升韓國食品整體國家品牌形象。推廣區將展出多款具市場潛力的新產品，涵蓋健康功能食品、韓國傳統酒品及發酵醬料。現場並安排精通粵語及韓語的雙語工作人員，為買家提供協助，並安排產品試食體驗。

韓國農水產食品流通公社（aT）香港代表處負責人金光石表示：「香港是韓國食品邁向全球市場的重要戰略據點。當地消費者對優質食品需求殷切，同時對韓國文化亦有高度關注。我們期待透過今屆展會中的韓式麵食現場烹飪示範、便利即食產品，以及剛獲准進入市場的韓國甜柿，獲得市場的積極回響。」

他補充說：「我們將依託豐富的買家資料庫，並結合用於B2B出口洽談的線上商務配對平台，進一步推廣韓流帶動下韓國食品的卓越品質，提升韓國食品在整個大中華市場的影響力。」

SOURCE Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation