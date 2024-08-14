騰訊公佈二零二四年第二季業績

香港2024年8月14日 /美通社/ -- 世界領先的互聯網科技公司——騰訊控股有限公司（港交所代碼：00700（港幣櫃台）及80700（人民幣櫃台）,「騰訊」或「本公司」）今天公佈截至二零二四年六月三十日止第二季未經審核綜合業績。

董事會主席兼首席執行官馬化騰表示：「二零二四年第二季的業績展現了我們平台與內容結合戰略的優勢。 我們的本土市場遊戲收入恢復增長，國際市場遊戲收入加速增長，得益於數款長青遊戲用戶參與度的提升，以及若干新遊戲的成功發佈。通過改編自閱文IP的自製電視劇，騰訊視頻實現了觀眾和付費會員數的顯著增長。展望未來，我們將持續投資於平台和包括AI在內的技術，以創造新的商業價值和更好地服務用戶需求。」

二零二四年第二季業績摘要

總收入：同比增長8%；毛利：同比增長21%；按非國際財務報告準則[1]的經營盈利*：同比增长27%

總收入 為人民幣1,611億元（226億美元 [2] ），較二零二三年第二季（「同比」）增長8%。

為人民幣1,611億元（226億美元 ），較二零二三年第二季（「同比」）增長8%。 毛利 為人民幣859億元（121億美元），同比增長21%。

為人民幣859億元（121億美元），同比增長21%。 按 非國際財務報告準則 ，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績： 經營盈利 * 為人民幣584億元（82億美元），同比增長27%；經營利潤率 * 由去年同期的31%上升至36%。 期內盈利 為人民幣584億元（82億美元），同比增長51%。 期內本公司權益持有人應佔盈利 為人民幣573億元（80億美元），同比增長53%。 每股基本盈利 為人民幣6.151元， 每股攤薄盈利 為人民幣6.014元。

，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績： 按 國際財務報告準則 ： 經營盈利 * 為人民幣507億元（71億美元），同比增長40%；經營利潤率 * 由去年同期的24%上升至31%。 期內盈利為人民幣484億元（68億美元），同比增長79%。 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣476億元（67億美元），同比增長82%。 每股基本盈利為人民幣5.112元，每股攤薄盈利為人民幣4.994元。

： 總現金 為人民幣 4,152 億元（583 億美元）。 自由現金流 為人民幣404億元（57 億美元），同比增長35%。 現金淨額 為人民幣718億元（101 億美元）。

為人民幣 4,152 億元（583 億美元）。 為人民幣404億元（57 億美元），同比增長35%。 為人民幣718億元（101 億美元）。 我們於上市投資公司（不包括附屬公司）權益 [3] 的公允價值為人民幣5,645億元（792億美元），我們非上市投資的賬面價值為人民幣3,274億元（459億美元）。

的公允價值為人民幣5,645億元（792億美元），我們非上市投資的賬面價值為人民幣3,274億元（459億美元）。 於二零二四年第二季，本公司於香港聯交所以約375億港元的總代價回購約10,369萬股股份。此外，本公司支付了截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息約317億港元。

[1] 非國際財務報告準則撇除股份酬金、併購帶來的效應，如來自投資公司的（收益）/ 虧損淨額、無形資產攤銷及減值撥備/（撥回）、集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支、所得稅影響及其他 [2] 美元數據基於1美元兌人民幣7.1268元計算 [3] 包括透過特殊目的公司持有的權益，且按應佔基准計 * 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

二零二四年第二季業務回顧及展望

視頻號總用戶時長同比顯著增長，得益於推薦算法的提升和更多本地化內容。我們正系統性地加強交易能力，為用戶提供更流暢的購物體驗，並促進商家的銷售。

小程序總用戶時長同比增長超20%，得益於其强大的交易和內容生態。通過小程序促成的交易額實現同比雙位數百分比增長。小遊戲總流水同比增長超30%。

我們對騰訊頻道進行了升級和品牌重塑。在這個起源於QQ的社區平台上，頻道主可以通過可定制化的工具管理頻道，而用戶可以通過文字、圖片和直播進行互動。用戶現在可以通過微信、遊戲應用及QQ加入騰訊頻道。

騰訊視頻上線多部熱門電視劇，帶動長視頻付費會員數同比增長13%至1.17億[4]。《慶餘年第二季》及《與鳳行》位列二零二四年上半年中國網絡視頻平台上播放量排名第一和第二的電視劇[5]。這兩部電視劇均改編自閱文的網絡文學IP，由新麗傳媒製作，並在騰訊視頻播出。

騰訊音樂加強了與唱片公司及藝人的合作，發佈了騰訊視頻熱門劇集的原聲帶，並通過線下活動和巡迴演唱會提供了現場音樂體驗。音樂付費會員數同比增長18%至1.17億[6]。

我們重振了本土市場的旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》，兩者於二零二四年第二季的流水均恢復同比增長。《火影忍者》手遊於二零二四年五月達到月均日活躍賬戶數一千萬的新里程碑。近期發佈的遊戲《地下城與勇士：起源》激活了數百萬的IP粉絲，且玩家留存情況良好，有望成為我們下一款長青熱門遊戲。

得益於高頻的內容更新和社交功能，《荒野亂鬥》季度平均日活躍賬戶數創歷史新高，按日活躍賬戶數計在國際市場手遊中排名第三[7]。該遊戲流水同比增長超十倍。

我們升級了廣告技術平台，使其能夠分析更長週期的用戶興趣，以及更高頻地處理用戶信號。這使我們能夠獲得更深入的用戶洞察，並提供更精准的廣告推薦。

基於我們一流的基礎模型－騰訊混元，我們向公眾推出了AI助手－元寶。元寶在精准的圖像理解、先進的自然語言處理、以及由我們獨特內容生態系統增強的AI搜索上具備競爭優勢。

[4] 二零二四年第二季付費會員數的日均值，同比增長率已按修改後口徑計算 [5] 根據雲合數據，按二零二四年上半年中國各網絡視頻平台播放量計 [6] 二零二四年第二季每月最後一日的平均付費會員數 [7] 根據Sensor Tower， 按二零二四年第二季的平均日活躍賬戶數計

經營資料



於二零二四年 六月三十日 於二零二三年 六月三十日 同比變動 於二零二四年 三月三十一日 環比變動

（百萬計，另有指明者除外） 微信及WeChat的 合併月活躍賬戶數 1,371 1,327 3 % 1,359 0.9 %











QQ的移動終端月活躍賬戶數 571 571 穩定 553 3 %











收費增值服務註冊賬戶數# 263 234 12 % 260 1 %

# 自二零二四第一季起調整為季度賬戶數的日均值

二零二四年第二季管理層討論及分析

增值服務業務二零二四年第二季的收入同比增長6%至人民幣788億元。因《PUBG MOBILE》表現強勁以及Supercell的遊戲人氣提升，國際市場遊戲收入增長至人民幣139億元，按呈報及固定滙率計算，增幅均為9%。國際市場遊戲總流水的增速顯著超過收入增速。本土市場遊戲收入恢復同比增長，增長9%至人民幣346億元，主要由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發佈。本土市場遊戲總流水的增速超過收入增速。社交網絡收入同比增長2%至人民幣303億元，得益於音樂與長視頻付費會員收入增加以及小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售增加，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下滑所抵銷。

網絡廣告業務二零二四年第二季的收入同比增長19%至人民幣299億元，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動。由於部分互聯網服務公司的廣告預算縮減，移動廣告聯盟的收入同比下降。

金融科技及企業服務業務二零二四年第二季的收入同比增長4%至人民幣504億元。金融科技服務收入增速放緩至低個位數百分比，商業支付收入增速進一步放緩反映出消費支出增長緩慢，同時由於加強風險管控措施使得消費貸款服務收入下降，而理財服務收入錄得雙位數百分比增長。企業服務業務收入實現十幾個點的增長率，受益於雲服務業務收入增長（包括企業微信商業化提升），以及視頻號商家技術服務費的增長。

有關更詳細的披露，請瀏覽https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html或通過微信公眾號（微信號：Tencent_IR）關注我們。

關於騰訊

騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。

通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向廣告服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。

騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於 1998 年在中國深圳成立，騰訊2004 年於香港聯合交易所上市。

投資者查詢：[email protected]

媒體查詢：[email protected]

非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則編制的本集團綜合業績，若干額外的非國際財務報告準則財務計量（經營盈利、經營利潤率、期內盈利、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利）已於本公佈內呈列。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編制的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。

本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。

重要注意事項

本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本公司的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及發展策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。

簡明綜合收益表 人民幣百萬元（特別說明除外）

未經審核

未經審核

2Q2024 2Q2023 經重列*

2Q2024 1Q2024 收入 161,117 149,208

161,117 159,501 增值服務 78,822 74,211

78,822 78,629 網絡廣告 29,871 25,003

29,871 26,506 金融科技及企業服務 50,440 48,635

50,440 52,302 其他 1,984 1,359

1,984 2,064 收入成本 (75,222) (78,368)

(75,222) (75,631) 毛利 85,895 70,840

85,895 83,870 毛利率 53 % 47 %

53 % 53 % 銷售及市場推廣開支 (9,156) (8,310)

(9,156) (7,536) 一般及行政開支 (27,491) (25,419)

(27,491) (24,809) 其他收益╱（虧損）淨額 1,484 (828)*

1,484 1,031 經營盈利 50,732 36,283*

50,732 52,556 經營利潤率 31 % 24%*

31 % 33 % 投資收益╱（虧損）淨額及其他 (654) 598*

(654) 656 利息收入 3,850 3,419*

3,850 4,248 財務成本 (3,112) (3,291)

(3,112) (2,826) 分佔聯營公司及合營公司盈利╱

（虧損）淨額 7,718 1,159

7,718 2,186 除稅前盈利 58,534 38,168

58,534 56,820 所得稅開支 (10,168) (11,145)

(10,168) (14,169) 期內盈利 48,366 27,023

48,366 42,651











下列人士應佔：

本公司權益持有人 47,630 26,171

47,630 41,889 非控制性權益 736 852

736 762











非國際財務報告準則經營盈利 58,443 46,055*

58,443 58,619 非國際財務報告準則 本公司權益持有人應佔盈利 57,313 37,548

57,313 50,265











本公司權益持有人應佔 每股盈利（每股人民幣元）









- 基本 5.112 2.761

5.112 4.479 - 攤薄 4.994 2.695

4.994 4.386

* 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

簡明綜合全面收益表 人民幣百萬元（特別說明除外）





未經審核



2Q2024 2Q2023 期內盈利

48,366 27,023 其他全面收益（除稅淨額）：





其後可能會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益 139 424 處置及視同處置聯營公司及合營公司後分佔其他全面收益轉至損益 17 (23) 處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益 - (3) 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動收益淨額 12 17 外幣折算差額

(242) 17,560 現金流量對沖儲備變動淨額

(921) 31







其後不會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益

(379) (743) 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動收益/（虧損）淨額

25,905 (20,673) 外幣折算差額

151 2,742



24,682 (668) 期內全面收益總額

73,048 26,355 下列人士應佔：





本公司權益持有人

71,703 24,416 非控制性權益

1,345 1,939











其他財務資料 人民幣百萬元（特別說明除外）



未經審核

2Q2024 1Q2024 2Q2023 EBITDA (a) 62,902 65,094 51,918 經調整的EBITDA (a) 68,518 69,259 56,848 經調整的EBITDA比率 (b) 43 % 43 % 38 % 利息及相關開支 2,918 3,044 3,009 現金/(債務)淨額 (c) 71,757 92,534 17,717 資本開支 (d) 8,729 14,359 3,953

附註: (a) EBITDA乃按經營盈利扣除其他收益/（虧損）淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土

地使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算。 (b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算。 (c) 現金/（債務）淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他，減借款及應付票據計算。 (d) 資本開支包括添置（不包括業務合併）物業、設備及器材、在建工程、投資物業、土地使用權以及無形資產（不包括長視頻及音

樂內容、遊戲特許權及其他內容）。

簡明綜合財務狀況表



人民幣百萬元（特別說明除外）





未經審核

經審核

於二零二四年

於二零二三年 六月三十日

十二月三十一日 資產





非流動資產





物業、設備及器材 57,195

53,232 土地使用權 23,479

17,179 使用權資產 18,800

20,464 在建工程 13,463

13,583 投資物業 659

570 無形資產 177,621

177,727 於聯營公司的投資 262,961

253,696 於合營公司的投資 7,221

7,969 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 206,848

211,145 以公允價值計量且其變動計入



213,951 其他全面收益的金融資產 253,436 預付款項、按金及其他資產 27,746

28,439 其他金融資產 1,144

2,527 遞延所得稅資產 31,266

29,017 定期存款 51,490

29,301

1,133,329

1,058,800







流動資產





存貨 4,387

456 應收賬款 52,250

46,606 預付款項、按金及其他資產 92,844

88,411 其他金融資產 5,437

5,949 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 8,864

14,903 以公允價值計量且其變動計入



- 其他全面收益的金融資產 850 定期存款 200,090

185,983 受限制現金 3,408

3,818 現金及現金等價物 153,511

172,320









521,641

518,446 資產總額 1,654,970

1,577,246























簡明綜合財務狀況表（續上） 人民幣百萬元（特別說明除外）

未經審核

經審核

於二零二四年

於二零二三年

六月三十日

十二月三十一日 權益





本公司權益持有人應佔權益





股本 -

- 股本溢價 32,957

37,989 庫存股 (3,664)

(4,740) 股份獎勵計劃所持股份 (3,705)

(5,350) 其他儲備 (6,955)

(33,219) 保留盈利 842,048

813,911

860,681

808,591







非控制性權益 66,916

65,090







權益總額 927,597

873,681













負債





非流動負債





借款 152,946

155,819 應付票據 131,575

137,101 長期應付款項 13,315

12,169 其他金融負債 7,684

8,781 遞延所得稅負債 14,223

17,635 租賃負債 14,979

16,468 遞延收入 4,825

3,435

339,547

351,408







流動負債





應付賬款 121,230 100,948 其他應付款項及預提費用 69,693

76,595 借款 52,462

41,537 應付票據 6,410

14,161 流動所得稅負債 17,046

17,664 其他稅項負債 4,258

4,372 其他金融負債 3,784

4,558 租賃負債 5,999

6,154 遞延收入 106,944

86,168

387,826

352,157 負債總額 727,373

703,565 權益及負債總額 1,654,970

1,577,246

非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編制的最近計量之間的調節

已報告 調整 非國際財務報

告準則

人民幣百萬元 百分比除外 股份酬金 (a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 (b) 無形資產攤銷 (c) 減值撥備/(撥回) (d) SSV及CPP (e) 其他 (f) 所得稅影

響 (g)

未經審核截至 2024 年 6 月 30 日止三個月

經營盈利 50,732 6,213 – 1,305 – 190 3 – 58,443

分佔聯營公司及合營公司盈利/

（虧損）淨額 7,718 926 (91) 1,313 20 – – – 9,886

期內盈利 48,366 7,139 (3,672) 2,618 3,526 1,025 3 (561) 58,444

本公司權益持有人應佔盈利 47,630 6,981 (3,726) 2,418 3,492 1,025 3 (510) 57,313

經營利潤率 31 %













36 %

未經審核截至 2024 年 3 月 31 日止三個月

經營盈利 52,556 4,694 – 1,249 – 120 – – 58,619

分佔聯營公司及合營公司盈利/

（虧損）淨額 2,186 1,509 (459) 1,556 699 – – – 5,491

期內盈利 42,651 6,203 (1,476) 2,805 1,562 132 – (535) 51,342

本公司權益持有人應佔盈利 41,889 6,035 (1,449) 2,589 1,541 132 – (472) 50,265

經營利潤率 33 %













37 %

未經審核截至 2023 年 6 月 30 日止三個月

經營盈利（經重列）* 36,283 5,551 – 1,023 – 195 3,003 – 46,055

分佔聯營公司及合營公司盈利/

（虧損）淨額 1,159 1,308 (81) 1,349 128 – (1) – 3,862

期內盈利 27,023 6,859 (287) 2,372 210 369 3,002 (929) 38,619

本公司權益持有人應佔盈利 26,171 6,661 (162) 2,187 193 369 3,002 (873) 37,548

經營利潤率（經重列）* 24 %













31 %



附註: (a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權（可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份）及其他獎勵 (b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的（收益）/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支 (c) 因收購產生的無形資產攤銷 (d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/（撥回） (e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支 (f) 主要為本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用 (g) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響

* 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

SOURCE 騰訊