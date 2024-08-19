無限極亮相國際中醫藥盛會，分享經典方劑現代應用新成果
19 8月, 2024, 20:42 CST
廣州2024年8月19日 /美通社/ -- 近日，全球矚目的第二十三屆國際現代化中醫藥及健康產品會議（ICMCM）在香港成功舉辦。此次盛會匯聚了全球中醫藥領域的專家學者與多方代表，共同圍繞「傳統醫藥產學研合作與臨床研究」的主題，展開了深入的線上線下交流與探討。無限極（中國）有限公司副總裁、首席科創官馬軍先生代表公司受邀出席大會並發表了重要主題演講。
ICMCM作為由現代化中醫藥國際協會主辦的年度盛會，始終致力於推動中醫藥及健康產品的現代化進程，促進國際間的產業交流與合作。今年的會議特別聚焦於中醫藥產學研合作、傳統醫學/中醫臨床研究，以及「一帶一路」市場為中醫藥帶來的新機遇與挑戰。
會上，馬軍先生作了《經典方劑在功能性健康食品的現代化應用研究》主題分享，他表示：「經典方劑不僅在疾病治療方面具有重要價值，更在疾病預防與保健領域展現出獨特優勢。無限極致力於將傳統智慧與現代科技緊密結合，通過對經典方劑的深入挖掘與創新研發，推出符合現代人生活方式的養生配方與產品。目前，已有多個經典方劑，如可以益氣健脾的參苓白術散，可以益氣養陰的生脈散等，通過加減化裁後，被使用在我們的健康食品中。」
以腸胃健康為例，馬軍先生分享：「無限極從用戶需求出發，通過不同城市及人群的調研，總結出腸胃的6大症狀，然後用中醫理論分析腸胃問題，根據現代人的生活特點，對調理脾胃的經典方劑參苓白術散進行加減化裁，並通過現代的醫學理論分析，添加猴頭菇多糖和雙低聚糖，最終研發出適合現代人脾胃腸同調的組方。該組方經過第三方醫院選取受試者114人，做了連續60天的臨床驗證，結論證實了有助於保護胃黏膜功能且安全性良好。」
未來，無限極將繼續秉承「E+W→W」的指導思想，以用戶為中心，從經典方劑中汲取智慧與啟示，借助現代科技實現新傳承、新轉化，為廣大消費者提供更多高品質、值得信任的中草藥健康產品，共創更健康、更快樂的生活。
SOURCE 無限極（中國）有限公司
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