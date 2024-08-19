無限極亮相國際中醫藥盛會，分享經典方劑現代應用新成果

會上，馬軍先生作了《經典方劑在功能性健康食品的現代化應用研究》主題分享，他表示：「經典方劑不僅在疾病治療方面具有重要價值，更在疾病預防與保健領域展現出獨特優勢。無限極致力於將傳統智慧與現代科技緊密結合，通過對經典方劑的深入挖掘與創新研發，推出符合現代人生活方式的養生配方與產品。目前，已有多個經典方劑，如可以益氣健脾的參苓白術散，可以益氣養陰的生脈散等，通過加減化裁後，被使用在我們的健康食品中。」

以腸胃健康為例，馬軍先生分享：「無限極從用戶需求出發，通過不同城市及人群的調研，總結出腸胃的6大症狀，然後用中醫理論分析腸胃問題，根據現代人的生活特點，對調理脾胃的經典方劑參苓白術散進行加減化裁，並通過現代的醫學理論分析，添加猴頭菇多糖和雙低聚糖，最終研發出適合現代人脾胃腸同調的組方。該組方經過第三方醫院選取受試者114人，做了連續60天的臨床驗證，結論證實了有助於保護胃黏膜功能且安全性良好。」

未來，無限極將繼續秉承「E+W→W」的指導思想，以用戶為中心，從經典方劑中汲取智慧與啟示，借助現代科技實現新傳承、新轉化，為廣大消費者提供更多高品質、值得信任的中草藥健康產品，共創更健康、更快樂的生活。

SOURCE 無限極（中國）有限公司