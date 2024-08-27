主要合資企業獲得新田科技城顧問合約

發展促進住房供應，培養就業機會，活化社區

達拉斯2024年8月27日 /美通社/ -- Jacobs 旗下公司 Halcrow 與 AECOM 合資公司以及土木工程拓展署 (CEDD) 就香港新田科技城 (San Tin Technopole) 第一期工程達成顧問協議。這項發展項目是《香港 2030+》研究中的策略性增長措施之一，旨在重塑建築環境，同時融入智能、綠色和彈性的措施。

獲授的顧問服務涵蓋北部都會區內面積達 250 公頃的土地開發項目；新田科技城是一個國際創新及科技中心，佔地 250 公頃，以支援創新及科技發展、房屋、社區及商業設施。該項目將採用集成的低碳基礎設施系統，在 2050 年前達到碳中和目標，並運用數碼策略例如建築資訊模型和數碼雙胞胎 (Digital Twins) 技術。

Jacobs 亞洲區副總裁 Sinead Giblin 表示：「我們繼續在香港的轉型中扮演重要角色，從支援提供關鍵交通基礎設施、重新構想城市景觀和建築環境，到保護城市的未來。」「這次任命為我們提供機會、知識和經驗，以建立充滿活力的社區和地方，並幫助滿足香港在未來長遠的房屋、社會和經濟需求。」

工作範圍包括設計審查、詳細設計、招標、施工監督，以及道路、橋樑、排水系統、排污系統、給水處理廠、抽水站、水庫和一條公用設施隧道的相關基礎設施工程。

此項目將分多個階段執行，預計將於 2031 年首次吸納人口和企業。

在 Jacobs，我們不斷挑戰今天，重塑明天，務求解決世界上最重要的問題，包括城市繁榮、環境彈性、關鍵任務成果、營運進步、科學發現和尖端製造，將抽象的想法轉化為全世界的現實。Jacobs 擁有約 150 億美元的年收入和超過 60,000 名人才，為政府和私營部門提供全方位的專業服務，包括諮詢、技術、科學和項目交付。請瀏覽 jacobs.com 並在 Facebook、Instagram、LinkedIn 和 X 上關注 Jacobs。

本新聞稿中包含的部分聲明構成 1995 年《私人證券訴訟改革法》所涵義的前瞻性聲明。前瞻性陳述是與任何歷史或當前事實無直接相關的聲明。在此處使用時，如「預期」、「預期」、「相信」、「尋求」、「估計」、「計劃」、「打算」、「未來」、「將」、「會」、「可能」，「可以」和類似的詞彙旨在識別前瞻性陳述。我們將這些前瞻性聲明基於管理層目前的估計和期望，以及目前可用的競爭、金融和經濟數據為基礎。然而，前瞻性的聲明本質上是不確定的。有多種因素可能導致業務結果與我們的前瞻性聲明有重大差異，包括但不限於我們計劃與 Amentum 關鍵任務解決方案業務和我們的一部分 Divergent Solutions 業務合併，以便為美國聯邦所得稅目的向股東提供免稅的建議交易，項目和資金的授予時間以及基礎設施規定金額的可能變化投資和就業法和其他與政府開支有關的法例，以及一般經濟狀況，包括通脹和貨幣當局對通脹、利率和外幣匯率變化、資本市場變化、衰退或經濟衰退的可能性、地緣政治事件和衝突以及未來疫情或傳染病爆發的影響，包括政府對全球和區域市場狀況的相關反應等。請參閱本公司最近提交的 Form 10-K 年度報告中第 1 項「業務」、第 1A 項「風險因素」、第 3 項「法律訴訟」和第 7 項「管理階層對財務狀況和營運結果的討論與分析」，以及本公司最近提交的 Form 10-Q 季報中第 2 項「管理階層對財務狀況和營運結果的討論與分析」、第 1 項「法律訴訟」和第 1A 項「風險因素」，以及本公司向美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 提交的其他文件中的討論。除非適用法律另有規定，否則本公司並無義務在本新聞稿發佈之日後更新任何前瞻性陳述，使其符合實際結果。

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