彥德™企業集團在香港特區擴大業務版圖，委任行政總裁和副行政總裁

蕭寶珊女士獲委任為彥德™香港行政總裁，陳錦福先生擔任副行政總裁一職

香港2024年8月26日 /美通社/ -- 彥德™企業集團（「彥德™」，InCorp Global）， 作為亞太區九個市場具領導地位的企業服務提供商，今日宣佈大幅擴展其在香港特別行政區（「香港」）的業務。繼彥德™股東從一家國際頂尖會計師事務所策略性收購McCabe後，彥德™香港現正與McCabe進行整合。McCabe為大型跨國企業提供人力資源薪酬、會計和公司秘書等企業服務。

是次整合後，彥德香港的營業額和員工人數將增加逾四倍，大大提升公司向市場提供更全面服務的能力。McCabe將品牌重塑為彥德™香港，而McCabe的客戶現可透過彥德在亞太區更廣闊的網路獲得服務。

與此同時，集團亦委任兩位香港業界精英出任要職，領導業務規模顯著擴大的彥德香港：蕭寶珊女士獲委任為行政總裁，陳錦福先生出任副行政總裁。

蕭寶珊女士在接任新職前，曾擔任一家國際企業服務供應商的高層管理人員，管理大中華區逾百人的團隊。蕭女士在專業服務業擁有超過 25 年經驗，在推動收入增長和提升營運效率方面表現卓越。

彥德集團行政總裁王輝女士對新任命寄予厚望：「我與蕭寶珊女士相識多年，親眼見證她出色的領導能力。我深信在蕭女士的帶領下，彥德香港將繼續蓬勃發展，並在未來數年重新定義卓越服務的標準，」 王女士補充：「這項任命體現了我們致力委任熟悉當地市場、具備領導才能，並能為客戶和持份者創造價值的人才。」

新上任的彥德香港行政總裁蕭寶珊女士分享了她對公司未來的願景：「我深感榮幸能在這個令人振奮的時刻獲委重任，領導彥德香港。我期待推動公司成長，為客戶提供創新解決方案，培育卓越的專業文化，並激勵員工以熱誠態度服務客戶，這正是我們業務的核心。」

陳錦福先生是一名註冊會計師，擁有逾 30 年審計、財務及公司秘書服務經驗，將出任彥德香港副行政總裁一職。陳先生表示：「我對彥德的新股東充滿信心。過去半年，我親身見證了他們果斷執行策略決策的能力。這令我深信，當我們的專業團隊致力滿足客戶需求時，整個集團和股東將會繼續在市場上全力支持我們。」

是次管理層變動突顯了彥德致力在香港市場取得更大成功、推動價值創造，並為員工、客戶和持份者帶來卓越回報的決心。

關於彥德企業集團：

彥德企業集團（彥德）是亞太區領先的綜合企業解決方案和專業服務機構。總部設於新加坡，業務遍及九個國家和地區，包括新加坡、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓、澳洲、印度、中國内地和香港特別行政區。擁有1,500多位專業人才，彥德專注提供全面服務，涵蓋公司秘書、會計稅務、薪資人事及合規等領域。我們的客戶群來自各行各業，從初創企業和中小企到跨國公司。目前服務超過15,000家企業，彥德致力透過卓越服務，協助客戶「願景成真」。

SOURCE InCorp Global