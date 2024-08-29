上實控股核心業務穩健發展

消費品業務急速反彈 收入和利潤最大貢獻來自基建環保業務

香港2024年8月29日 /美通社/ -- 上海實業控股有限公司（「上實控股」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；香港聯交所編號363）公佈截至二零二四年六月三十日止未經審核之中期業績。營業額為103.69億港元，同比下跌18.9%；公司擁有人應佔溢利錄得12.01億港元，同比下跌12.7%。收入和盈利下跌主要由於上實發展去年同期錄得一筆比較大的一次性收益。董事會宣派中期股息每股42港仙，派息率升至38%，回饋股東長期支持。

二零二四年中期業績摘要：



截至六月三十日止六個月 （未經審核）

二零二四年 二零二三年 變幅 營業額（百萬港元） 10,369 12,791 -18.9 % 公司擁有人應佔溢利（百萬港元） 1,201 1,376 -12.7 % 每股盈利 - 基本（港元） 1.105 1.265 -12.6 % 中期每股股息（港仙） 42 42

派息率 38 % 33.2 %



於六月三十日 （未經審核） 於十二月三十一日 （經審核）



二零二四年 二零二三年 變幅 資產總額（百萬港元） 174,887 179,312 -2.5 % 公司擁有人應佔權益（百萬港元） 46,280 46,603 -0.7 % 現金及現金等價物（百萬港元） 27,071 34,639 -2.6 %

業務分部收入及利潤摘要：



截至六月三十日止六個月 （未經審核） 各分部收入（百萬港元） 二零二四年 二零二三年 變幅 基建環保 4,571 5,550 -17.6 % 房地產 4,092 5,926 -31.0 % 消費品 1,706 1,315 +29.7 % 總計 10,369 12,791 -18.9 % 各分部淨溢利（百萬港元） 二零二四年 二零二三年 變幅 基建環保 1,056 1,195 -11.6 % 大健康 65 69 -6.4 % 房地產 -131 102 不適用 消費品 320 128 +150.4 % 總計 1,311 1,494 -12.2 %

二零二四年上半年，本集團堅持改革創新，加快主營業務升級轉型，推動融產結合、資產盤活，以進一步優化資產和業務佈局，同時著力強化內部管理，穩步推進業務健康發展。

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團未經審核營業額為103.69億港元，較去年同期下跌18.9%；股東應佔溢利錄得12.01億港元，同比下跌12.7%，收入和盈利下跌主要由於房地產業務交樓結轉銷售大幅減少，以及上實環境新增項目工程建設預計下半年逐步展開，令建設收入同比下跌，但消費品業務大幅回升，抵銷部分跌幅。

本期間基建環保業務盈利同比下跌11.6%至10.56億港元，佔集團業務淨利潤升至80.6%，主要受水務及清潔能源業務利潤貢獻下跌20.4%拖累。期內本集團繼續把握國家戰略與政策機遇，加大粵港澳大灣區、長江經濟帶的拓展力度，鞏固本集團於中國水務及環保產業的領先地位。

上半年來自大健康業務的盈利貢獻為6,477萬港元，同比減少6.4%，佔本集團淨利潤5.0%。

房地產業務本期間錄得虧損1.31億港元，較去年同期由盈轉虧，佔集團淨利潤為負10.0%，下跌主要由於交樓結轉物業銷售大幅減少，加之旗下上實發展去年同期出售北外外灘89號地塊錄得一筆比較大的一次性收益, 令基數較高。

消費品業務上半年盈利貢獻為3.20億港元，較去年同期大幅上升150.4%，佔集團淨利潤24.4%。南洋煙草和永發印務上半年收入和利潤均大幅反彈，一改疫情下之颓勢。永發印務期內受惠於煙包業務回暖和模塑業務訂單大幅好於同期，業績反彈。

業務摘要：

基建 環保

本集團旗下三條收費公路和杭州灣大橋，主要由於疫情防控後節假日出行較上年同期增加，上半年總體車流量同比增長1.9%至8,596萬架次，通行費收入同比減少2.2%至21億港元，集團所佔利潤6.51億港元，為集團帶來穩定的現金流。

旗下上實環境（BHK SGX，807 HKSE）期內營業額錄得人民幣33.24億元，同比減少17.3%，股東應佔溢利為人民幣3.21億元，同比減少14.8%。收入與利潤降低的主要原因是寶山項目已於2023年建設完工，而2024年主要新增項目工程建設預計下半年才開始，導致期內建設收入大幅減少，利潤亦同步下跌。但毛利率同比上升2.6個百分點至38.4%。

但上實環境上半年運營業務穩定增長，污水處理量同比增長3.1%至約12.78億噸，供水水量同比增長4.7%至1.63億噸，平均污水處理費同比上升4.4%至每噸人民幣1.88元。

中環水務期內錄得營業收入9.56億港元，同比減少10.3%。淨利潤1.30億港元，較去年同期減少26.5%。公司連續第二十一年榮膺「中國水業十大影響力企業」，連續第六年位列前三甲。

由本公司目前持有19.48%的粵豐環保電力有限公司，上半年錄得收入21.3億港元，現時共有36個項目，業務版圖覆蓋12省26市，項目處理規模達到54,540噸/日，運營規模達43,690噸/日。本期間無害化處理垃圾量869.9萬噸，發電量達32.25億千瓦時，分別較去年同期上升7.6%和4.7%。

由旗下50%合資企業持有28.34%股權的康恆環境，期間垃圾焚燒運營項目累計總規模達45,625噸/日，上半年完成上網電量31.39億千瓦時，同比增長3.3%。此外，期內落實3個生活垃圾焚燒項目，加快推進13個在建垃圾發電項目，累計新增簽約合同額達人民幣7,400萬元。

新邊疆業務方面，截至二零二四年六月底，星河數碼及其控股的上實航天星河能源（上海）有限公司持有光伏電站資產規模已達740兆瓦，期內15個光伏發電項目完成上網電量約5.19億千瓦時，同比下降6.76%，主要受各省光伏風電裝機量驟增、限電情況大幅高於預期的影響。

大健康

大健康業務上半年盈利為6,477萬港元，同比減少6.4%，佔本集團淨利潤5.0%。集團持股20%的上藥集團本期間錄得收入為人民幣1,396.58億元，較去年同期增長5.17%；淨利潤同比上升6.3%至人民幣5.98億元。雖然集團持股的上藥集團利潤上升，但本期間人民幣貶值幅度較去年少，投資於上藥集團的人民幣貸款產生的匯兌收益較去年同期減少。

房地產

旗下上實發展（600748 SSE）期內錄得營業額人民幣10.29億元，同比下跌70.2%，主要為期內交房結轉收入大幅減少，以及去年同期錄得一筆比較大的一次性收入。淨虧損為人民幣1.77億元，同比盈轉虧。期間簽約金額達人民幣2.40億元。

上半年房地產行業大環境持續低迷，但上實發展仍有序推進重點項目建設。同時落實重大風險事項整改，全面審視現有公司治理結構，聚焦核心商辦項目，進一步提升物業管理業務質量，目前在管項目合計317個。半年租金收入约2.34億港元。

旗下上實城開（563 HKSE）期內錄得營業額29.81億港元，同比上升65.8%，股東應佔虧損為2.32億港元，受房地產週期影響，上半年完工及交付物業較少，導致利潤下降，以及投資性物業估值下跌所導致。期內實現簽約金額為人民幣22.84億元，項目主要包括西安「自然界」、天津「上實仰山」等，在建项目9個。半年租金收入约3.81億港元。

消費品

上半年南洋煙草錄得營業收入為10.93億港元，同比增長68.7%，淨利潤2.81億港元，同比增長173.5%，銷量達56.9萬件，同比增長185.1%，南洋煙草有序推進二維碼應用平台和精品罐生產線升級等項目，努力拓展海內外市場。

香港市場連續兩年大幅增加煙草稅，香港控煙日趨嚴謹，南煙與各免稅公司緊密合作逐步改變營銷策略，以中、高端產品為主銷對象，逐步淘汰低端產品，期內銷售獲得理想增幅。面對國家對中專市場的合規性提出更高要求，南洋煙草不斷引進新品，在銷品規已增加至九個，下半年擬在上海、湖北、深圳三地引入新品。

南洋煙草的馬來西亞分廠自去年投產後至今年已完成全年訂單工作，為實踐國際化道路邁出穩固一步。同時，南煙與大型卷煙企業在戰略合作框架內順利推進製絲落地等合作項目，將共同開展新一輪深度合作，持續為從海外煙葉採購、工藝技術、市場合作的全產業鏈合作模式注入活力。

永發印務期內收入7.51億港元，同比增長3.7%，主要受益於期內煙酒包和模塑業務帶動。期內實現淨利潤4,766萬港元，同比急升63.8%，主要來自收入結構性優化和內部降本提效等綜合貢獻。期內公司通過全力優化核心客戶群交付能力和服務水平，保障了收入的結構良性發展。

上實控股董事長冷偉青表示：「當前企業經營發展仍處於逆水行舟、不進則退的複雜環境中。下半年，本集團將繼續保持穩字當頭，不斷增強市場開拓能力和企業價值創造導向，推進企業在綠色健康發展的道路上實現可持續發展。基建環保業務方面，上實環境將持續優化業務佈局，拓展市場份額，鞏固在中國水務及環保產業第一梯隊的領先地位。同時，積極響應國家政策，緊跟時代步伐，堅定不移走綠色發展道路。收費公路繼續提升經營效益，保持穩定發展。通過大健康和新邊疆業務的投入，在醫藥健康和環保綠色能源板塊的投資，將為本集團作出新的貢獻。房地產業務方面，將密切關注行業政策的變化，在以上海為核心的長三角經濟區等重點區域戰略佈局，繼續推動存量項目工程的開展。南洋煙草將加速已有創新煙市場培育及新品推出，同時聚焦馬來西亞項目，推動企業數字化應用能力。永發印務依託技術創新鞏固推進企業在綠色健康環保包裝市場的可持續發展。總體來說，集團將加快各項主營業務的升級，擇機增持優質項目，為股東創造更大價值。」

關於上實控股

上海實業控股有限公司（簡稱：上實控股，香港聯交所編號363）是上實集團在海外最大的綜合性企業，作為上實集團的旗艦企業，我們得以把握在國內投資機會，體現立足香港，依託上海的優勢。經過逾二十年的發展，上實控股已成爲一家以基建環保（包括收費公路／大橋、污水處理及固廢處理等環保相關業務）、大健康、房地産和消費品（包括南洋煙草和永發印務）四大核心業務爲主的綜合性企業。上實控股將不斷提升企業管治水平，致力爲股東創造更大價值。

如需進一步瞭解上實控股，請瀏覽公司網站www.sihl.com.hk。

SOURCE 上海實業控股有限公司