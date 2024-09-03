九龍倉酒店集團宣布全面開展馬哥孛羅酒店品牌改造

對於是次品牌改造，九龍倉酒店總裁湯姆斯 • 塞爾克先生表示：「透過品牌改造及酒店設施完善的過程，我們藉此重新規劃馬哥孛羅酒店的市場定位及發展方向，以充分展現品牌精神，同時回應亞太地區賓客對休閒旅遊的龐大需求。時至今日，旅客不再只單純尋找能住宿的地方，他們更嚮往與別不同的多元旅遊體驗，並期望能從我們的酒店體驗到視覺、聽覺及味覺所激發的全方位享受。遵循品牌精心構想的目標，我們將致力為賓客提供全面的酒店體驗，並兌現品牌的恆久承諾。」

根據近期的行業趨勢分析，約 45% 的亞太地區商務旅客傾向同步結合商務旅行與當地休閒體驗，其佔比較其他地區高[1]。因應工作生活平衡及現代上班族的需求，預期商務休閒旅行（Bleisure Travel）或工作渡假（Workcations）模式將持續上升。

是次品牌改造揉合三大全新品牌支柱—飽滿（Enrich）、聯動（Connect）及責任（Responsible），務求重新定義馬哥孛羅酒店的品牌核心。同時，品牌更選用全新視覺識別設計，以充滿溫暖感覺且活力抖擻的「洋紅」（Viva Magenta），充分突顯品牌特色之餘，更能與賓客的價值觀產生共鳴。

飽滿－為賓客獻上一場揉合珍饈與驚喜的住宿體驗

一眾餐廳賓客將能於酒店旗下各間特色餐廳及酒吧享受各式各樣的聯乘體驗、特別活動及主題美食。為實現此概念，全線馬哥孛羅酒店將為賓客呈獻全天候現代化餐廳SAVVY，並以意大利風格特色美饌及當地精選食材烹調餐點，讓賓客大快朵頤。另外，各個客房及套房將融合現代美學設計及舒適便捷的設備，如貴賓樓層，讓賓客能享受完善的休閑住宿體驗。

聯動－促進多元互動

全線馬哥孛羅酒店均位於極其便利的地理位置，使其成為連繫社區美食、文化探索、購物及娛樂體驗的理想匯聚地。此外，各酒店更設有靈活寬闊的活動空間，尤其適合舉辦不同會議及社交慶祝活動。

責任－支持可持續發展措施

貫徹品牌對健康和綠色生活態度的宗旨，馬哥孛羅酒店致力推動多項環境友善措施，如採用可生物降解生活用品、使用可持續發展原則所捕獲或養殖的海鮮、提供農地直送的菜餚及推行節能和善用水資源的措施等。有賴以上各項措施和廣大社區的共同努力，讓我們能帶出社會福祉和愛護地球的重要性。

馬哥孛羅酒店全新的視覺識別設計及色彩風格將於2024至2025年間，分階段於品牌的市場營銷及酒店宣傳材料中呈現於大眾眼前。當中，香港太子酒店及武漢馬哥孛羅酒店更率先以嶄新形象為項目打響頭炮，而集團亦期望於未來數年將酒店設施完善計劃迅速拓展至其他酒店物業，包括完善內部裝潢等項目，務求為賓客提供優質的酒店體驗。

馬哥孛羅酒店將為賓客送上特別優惠，現凡經網上預訂，即可以至佳價格享受連早餐的住宿體驗。另外，顧客更可登記加入馬哥孛羅「探索之旅」會員計劃盡享額外9折優惠。馬哥孛羅「探索之旅」為全球忠誠計劃—全球酒店聯盟（GHA）「探索之旅」的計劃之一，並能於旗下800多家酒店為會員提供獨家回饋和精彩禮遇。

關於九龍倉酒店集團

總部位於香港特別行政區的九龍倉酒店是九龍倉集團有限公司旗下的全資附屬公司，在香港特別行政區、中國內地和菲律賓擁有和 / 或經營16家酒店。九龍倉酒店集團旗下擁有三個品牌，分別為瑪珂酒店（Maqo）、馬哥孛羅酒店（Marco Polo Hotels）和尼依格羅酒店（Niccolo Hotels），在門戶城市為個人及團體賓客提供5,000多間客房、會議空間以及精心打造的體驗。如欲了解更多，請瀏覽 WharfHotels.com 或 LinkedIn。

關於馬哥孛羅酒店

馬哥孛羅酒店在香港特別行政區、中國內地和菲律賓設有 11 家豪華酒店，酒店體現了馬哥孛羅的冒險精神。每家酒店均位於主要旅遊目的地，積极參與社區活動，致力於可持續發展，併成爲舉辦各種聚會和感受當地體驗的中心點。馬哥孛羅酒店隸屬九龍倉酒店，也是全球最大的獨立酒店品牌聯盟，全球酒店聯盟（Global Hotel Alliance）的成員。欲瞭解更多信息，請瀏覽marcopolohotels.com、Instagram 或 LinkedIn。

關於全球酒店聯盟（Global Hotel Alliance）

關於全球酒店聯盟 "探索之旅" (GHA DISCOVERY) 於 2010 年推出，是全球最大的獨立酒店品牌忠誠度計劃，覆蓋 40 個品牌的 800 多家酒店、度假村和宮殿。會員無論在家還是在外，均可享受 VIP 認可、周到禮遇和豐厚獎勵。 全球酒店聯盟 "探索之旅"會員可賺取和消費 DISCOVERY獎勵金（D$），這是一種專屬獎勵貨幣。會員無需住宿也可於在地酒店享受專屬的獨特體驗和本地優惠。

有關全球酒店聯盟 "探索之旅"的更多信息或申請加入，請瀏覽 www.ghadiscovery.com 或下載 全球酒店聯盟 "探索之旅"應用程序；或在 Instagram 和 Facebook 上關注 GHA DISCOVERY。

SOURCE 九龍倉酒店集團