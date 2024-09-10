台灣奧的斯完成收購台灣迅達電梯股份有限公司

台北2024年9月10日 /美通社/ -- 台灣奧的斯電梯股份有限公司 (台灣奧的斯) 已完成收購Jardine Schindler Group旗下在台灣的迅達電梯股份有限公司。台灣奧的斯是全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝和維修保養服務的奧的斯（紐約證券交易所：OTIS）的子公司。

迅達電梯股份有限公司在台灣約有200名員工，分布在台灣四個分公司，為客戶提供電梯和電扶梯的產品和維修保養服務。

「本次收購體現了奧的斯對區域、我們的客戶、同仁們和所有相關關係人的承諾，亦是一個重要的里程碑。進一步強化了奧的斯在台灣的業務，並在客戶覆蓋度和運營能力方面相輔相成。」奧的斯亞太區戰略與企業發展副總裁 Hemant Jolly 說。

「自1963年起，奧的斯在臺灣深耕超過60年，長期服務本地客戶。」奧的斯香港、澳門及台灣副總裁暨董事總經理李赬表示。「透過這次收購，我們歡迎來自台灣的迅達電梯股份有限公司的同仁們; 同時，我們也熱切期待向客戶介紹我們備受讚譽的產品及服務方案，包括近期推出的Otis ONE™物聯網數位平台和 Gen3™ 智慧聯網電梯。我們一直秉持著奧的斯三大基石—安全、合規、品質，新客戶可期望受益於奧的斯以高品質聞名的服務和執行力。」

關於奧的斯

奧的斯推動世界前行，致力於讓人們在更高、更快、更智能的世界接軌、成長茁壯。我們是全球知名的電梯和電扶梯製造商、安裝和服務供應商，每天運送乘客約23億人次，維修保養電梯和電扶梯超過230萬台，數量在業界首屈一指。在世界各地許多知名的地標、交通樞紐、商業大樓和住宅等，都可以看到奧的斯電梯的身影。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，全球員工約71,000人，其中包括約42,000名維修保養工程師，致力於滿足全球200多個國家和地區的客戶和乘客需求。瞭解更多資訊，請瀏覽www.otis.com 並在LinkedIn，Instagram 和Facebook上關注我們。

SOURCE Otis Elevator Company (Taiwan) Limited