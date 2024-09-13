數字政策辦公室、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科及香港互聯網註冊管理有限公司合辦

為探討香港在新時代下網絡安全的發展新路徑，數字辦、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科聯同HKIRC舉辦「國家網絡安全宣傳周之香港分論壇2024」，並以「全城攜守，網安在手」為主題，特別邀請多位來自內地和香港兩地的網絡安全業界翹楚及學者擔任演講嘉賓，活動共獲超過200所公私營機構，以及超過400人參與其中，反應熱烈，顯示香港各界對於網絡安全發展的高度重視，同時彰顯內地和香港兩地在網絡安全方面上全力推動高水平合作與高質量發展寫下新一頁。

「國家網絡安全宣傳周之香港分論壇2024」邀得創新科技及工業局局長孫東教授、中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華先生、中央網信辦網絡安全協調局副局長王麗宏女士及香港互聯網註冊管理有限公司主席陳細明先生, BBS, JP親臨主禮及致辭，並成為專題分享環節的座上客，細聽內地和香港兩地多位網絡安全專家分享最新趨勢及精闢見解，以探討香港在新時代下網絡安全的發展新路徑。

創新科技及工業局局長孫東教授指出：「香港正全速推動數字經濟和智慧城市的建設。隨著政府服務數碼化、智慧香港、數字灣區等科技創新的應用日趨廣泛，社會對安全的網絡環境的需求亦日益殷切。我們必須提升全民網絡安全意識，共同建立網絡安全防線，保護資訊系統和數據，防範網絡攻擊。今次論壇提供平台讓各位網安專家和業界持分者，就網安技術、挑戰及網絡防禦等議題分享真知灼見，共同為香港及國家的網安發展出謀獻策。政府會與各界繼續攜手合作，應對網絡安全挑戰，使香港發展成為一個更安全高效的智慧城市，加快香港國際創新科技中心建設，全方位配合國家高質量發展。」

香港互聯網註冊管理有限公司主席陳細明先生分享道：「網絡安全是我們每個人都必須重視的議題，尤其在當今科技快速發展的時代，更需要共同努力，提升整體網絡安全意識，加強防範措施，共同守護網絡安全。相信今天的論壇能為我們帶來更多啟發和深化內地與香港交流，讓我們更好地應對網絡安全挑戰。」

「今天活動以『全城攜守，網安在手』為主題，點出網絡安全工作的關鍵所在，代表著網安工程的成功，將取代於業界之間相互合作。因此企業需做好自家防禦工程的同時，亦要將網絡安全訊息推廣出去，讓員工以至合作伙伴均能保持相關意識，提升整體網安水平。這將是今天『香港分論壇』的重要目標，亦是HKIRC一直以來推動網安工作的意義所在。我們祈請各界能夠繼續鼎力護持，萬眾一心、排除萬難，『全城攜守』，合力共建安全、穩定的網絡，造福廣大市民的生活。」陳細明先生續說。

HKIRC成立至今二十多年，一直作為互聯網的持份者之一，以非牟利機構的身份協助香港特區政府管理香港地區域名的註冊和管理工作，一方面杜絕不法之徒利用香港地區域名進行非法行為，另一方面配合國家推動發展中文域名「.香港」，實踐中文域名普及化，同時提升中文域名在網絡世界上的地位。

近年香港特區政府全面制定和實施推動數字經濟和智慧城市發展相關政策，無論企業以至個人對於網絡安全資源和支援的需求都隨之增加。HKIRC一直致力透過開展不同計劃與活動，全方位推廣網絡安全，例如向本地中小企業提供免費的網絡安全服務，當中包括網站掃描支援和網絡安全員工培訓平台，至今已成功為超過3萬間中小企業完成網絡安全漏洞掃描，並為超過20萬中小企業員工提供網絡安全培訓，旨在一方面為中小企業在數碼轉型過程中提供保障，同時深化員工對網絡安全的認知，確保企業能夠擁有足夠能力保護自身寶貴的數據。

HKIRC於今年７、８月亦與特區政府及業界攜手合作，舉辦全港首個「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」，透過實體攻防演練相互切磋，助業界和學界提升對於網絡安全的專業水平與應變能力，藉此進一步提升香港的網絡安全水平。

未來HKIRC將繼續發揮「連繫者」角色，積極促進內地和香港兩地業界就網絡安全進行更多溝通和交流，以各自優勢互補聯動發展，合力推動網絡安全發展，實踐「全城攜守，網安在手」，為內地和香港兩地的企業建構一個更安全、更堅固、更穩定的網絡環境。

關於香港互聯網註冊管理有限公司

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名（即.hk及.香港）的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文的.com.hk、.org.hk、.net.hk、edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，以及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，以及將會在香港推出其他相關域名的服務

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司