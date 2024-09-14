峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店推出一系列精彩的一周年慶典活動

新聞提供者

Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas

14 9月, 2024, 14:52 CST

越南岘港2024年9月12日 /美通社/ -- 峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店坐落於宁靜的努爾卡海灘邊，迅速成為尋求寧靜、放鬆的家庭游客的度假天堂。今年9月，度假酒店迎來了一周年，賓客們可以期待一系列激動人心的活動和特別優惠等。

自改造完成後，該酒店為賓客提供了融合舒適與優雅的完美體驗。酒店定位獨特，非常適合家庭游客入住，可確保每位家庭成員都能享受到度假酒店所能提供的最佳服務。

海濱度假酒店為遊客提供了寧靜的綠洲和豐富的家庭娛樂活動 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas)
海濱度假酒店為遊客提供了寧靜的綠洲和豐富的家庭娛樂活動 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas)
在泳池邊度過美好的家庭時光 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas)
在泳池邊度過美好的家庭時光 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas)
在三臥室海景別墅暢享歡樂時光 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas)
在三臥室海景別墅暢享歡樂時光 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas)
海濱度假酒店為遊客提供了寧靜的綠洲和豐富的家庭娛樂活動 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas) 在泳池邊度過美好的家庭時光 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas) 在三臥室海景別墅暢享歡樂時光 (PRNewsfoto/Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas)

豐富的文化和家庭活動
峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店是萬豪旗下酒店，為尊貴的客人提供適合兒童的免費M Passport計畫。這項創新計畫包含12項活動，重點關注身體、思想心靈，確保青少年在入住期間獲得豐富有趣的體驗。活動包括傳統越南手工藝、沙灘舞蹈、花卉製作和自然探索，讓孩子們了解和欣賞當地文化。每完成一項活動，小朋友們都可以收集一枚印章，並在活動過程中獲得令人興奮的點心。

全家人還可以參加附近的文化景點之旅，如五行山和古老的會安，為共同探索和學習提供了絕佳機會。度假酒店的專業團隊會組織沙灘遊戲、家庭健康課和晚間活動，將身心放鬆與探險完美融合。

豪華別墅和適合家庭的設施
度假酒店擁有一系列設計精美的別墅，從寬敞的兩臥室別墅到獨特的四臥室泳池別墅，每棟別墅與大海僅幾步之遙。這些別墅直通海灘，可欣賞到壯麗的景色，是希望創造難忘回憶的家庭游客的理想之選。

慶祝一年的精彩旅程
邁向這一里程碑的旅程充滿了歡樂和難忘的經歷，度假酒店希望與賓客分享這一喜悅。

立即預訂，即可享受峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店提供的SPA & SAVOR優惠，包含免費早餐、下午茶和60分鐘水療護理服務。

關於峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店
峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店位於峴港市中心，是一家現代化的豪華度假酒店。酒店擁有鬱鬱蔥蔥的花園、純淨的海灘和世界一流的設施，是放鬆身心、恢復活力的理想度假勝地。

了解更多信息：https://linktr.ee/danang_marriott_villas

聯絡信息
如需了解詳情或進行預訂，請訪問我們的網站Marriott.com/DADNN，或聯絡我們的預訂團隊，電話：+842363966888。

SOURCE Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas